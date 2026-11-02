Masnaa: uma briga transmitida à justiça militar

Houve uma briga entre um controlador-chefe e um intermediário aduaneiro no posto Masnaa na segunda-feira, 2 de novembro. As alfândegas ligam o litígio à recusa de pagamento dos direitos reclamados. Eles anunciam a suspensão da atividade do intermediário e a transferência do caso para o Ministério Público Militar. Seu lançamento é a única versão relatada nesta fase. O inquérito deve especificar as circunstâncias e responsabilidades, sem que seja anunciada uma condenação ou decisão sobre o conteúdo do litígio.

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A Alfândega libanesa anunciou uma discussão na segunda-feira, 2 de novembro, na fronteira com Masnaa, na fronteira com a Síria. Opôs-se a um responsável superior perante um intermediário responsável pelas formalidades aduaneiras. A administração informou que havia suspendido sua atividade e encaminhado o caso ao promotor militar, que havia aberto uma investigação.

Em Masnaa, uma disputa sobre os direitos reclamados

De acordo com o comunicado aduaneiro, a disputa começou quando o intermediário se recusou a resolver os direitos reclamados. Um argumento verbal teria seguido. A administração então afirma que o intermediário tentou atacar seu agente, antes de uma luta.

Isto é coerente com a versão aduaneira. O comunicado de imprensa não informa o intermediário em causa. Também não confere a sua identidade, o montante dos direitos contestados ou a natureza da operação aduaneira.

A administração anuncia a suspensão imediata da sua actividade. O texto não menciona quaisquer condenações. O inquérito deve estabelecer as circunstâncias do incidente e as eventuais responsabilidades das pessoas envolvidas.

O inquérito deve especificar as responsabilidades

A Alfândega afirma que o Ministério Público Militar iniciou suas investigações após a transmissão do caso. Indicam que acompanharão o caso perante o tribunal competente. Nesta fase, o comunicado de imprensa não descreve as provas recolhidas pelos investigadores.

A administração recorda ainda que os litígios relativos aos valores e direitos aduaneiros devem seguir procedimentos jurídicos. Ela afirma que se recusa a atacar seus agentes durante seu serviço.

Esta posição não resolve o conteúdo do desacordo relativamente aos montantes reclamados pela Masnaa. Não são indicados pormenores sobre qualquer desafio administrativo iniciado antes da discussão. O caso permanece sob investigação, sem decisão judicial sobre os factos comunicados no comunicado de imprensa.

Foto da capa: Masnaa ponto de passagem, Libnanews fotografia de arquivo. Imagem de ilustração, não relacionada com pessoas ou com a altercação de 2 de novembro de 2026. Foto: Libnanews.com.

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