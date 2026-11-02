Inteligência artificial: a Europa enfrenta o desafio do hardware

A Europa quer desenvolver inteligência artificial, mas tem de ter os necessários cálculos, electricidade e competências. As instalações modulares apresentadas pela Nvidia prometem encurtar certas etapas sem tornar operacional um data center completo em poucos dias. O arquivo também examina o uso industrial e a dependência dos fornecedores. O domínio de dados e de software, bem como o acesso a equipamentos por empresas e universidades, continuam a ser fundamentais para transformar esses investimentos em capacidades verdadeiramente utilizáveis.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A Europa quer desenvolver a sua utilização da inteligência artificial, mas os recursos necessários continuam a ser uma questão central. A concorrência envolve transformadores, centros de dados, electricidade e redes. A qualidade dos modelos não é suficiente para garantir a sua implantação.

Na conferência GTC em Berlim, Jensen Huang, chefe da Nvidia, destacou instalações modulares para centros de dados. Ele promete reduzir certos tempos de preparação. No entanto, estes módulos não removem requisitos de energia ou trabalho de conexão.

Inteligência artificial: a lacuna também diz respeito ao cálculo

Segundo estimativas publicadas em 22 de Outubro, a Europa teria cerca de 5% da capacidade informática mundial dedicada à inteligência artificial. A parte dos Estados Unidos atingiria cerca de 75 por cento.

Esta comparação abrange as infra-estruturas disponíveis. Não mede a qualidade da investigação europeia. Nem abrange todas as formas de computação informática. Essa distinção evita transformar um indicador material em um ranking geral de capacidades científicas.

As empresas europeias precisam de recursos para formar e explorar modelos. Isso requer processadores avançados, memória de alto desempenho e conexões rápidas. As instalações também devem esfriar o equipamento e manter o seu funcionamento. Se estes recursos permanecerem escassos ou dispendiosos, o desenvolvimento local torna-se mais difícil.

A falta de capacidade pode então aumentar o uso de plataformas externas. As empresas dependem também das condições comerciais estabelecidas pelos seus fornecedores. O problema, portanto, não é apenas a disponibilidade de máquinas. Diz respeito às condições de acesso e controlo do cálculo.

Módulos para encurtar parte do site

O sistema apresentado pela Nvidia baseia-se numa infra-estrutura modular preparada com parceiros. As unidades são transportadas para um local já desenvolvido. A forma deles está perto da de um recipiente.

Jensen Huang afirma que esta organização poderia reduzir a preparação de um site de vários meses para alguns dias. Esta promessa de liderança não significa que um data center completo se torne operacional dentro de alguns dias.

A área de recepção deve ter fonte de alimentação suficiente. Também requer refrigeração, conexões, autorizações e conexão à rede. A preparação industrial dos módulos não remove estas etapas. Abrange parte da instalação, nem todas as condições necessárias para o seu funcionamento.

No entanto, a padronização pode facilitar a montagem de equipamentos. Permite também um aumento gradual da capacidade. Uma organização pode adicionar unidades de acordo com suas necessidades. Na apresentação da Nvidia, essa vantagem é particularmente relevante para os atores que desejam desenvolver sua infraestrutura em etapas.

Utilização industrial aumenta a procura

Nvidia também apresenta uma passagem para o que chama de inteligência artificial física. Estas são aplicações relacionadas com fábricas, máquinas, carros e robôs. Esses usos vão além das interfaces que respondem às perguntas. Colocam o processamento de dados em contato com equipamentos industriais.

Jensen Huang menciona Siemens, Mercedes-Benz e Audi entre os seus parceiros europeus. O grupo também afirma ter investido dez mil milhões de dólares em start-ups e parceiros europeus no ano anterior.

Essas aplicações incluem manutenção, design e planejamento. Sua disseminação pode aumentar a necessidade de processamento e circulação de dados. Também requer conexões confiáveis. As utilizações industriais criam assim as suas próprias necessidades de infra-estruturas.

Segurança e confiabilidade também ocupam um lugar especial. Um aplicativo para um robô ou sistema industrial não atende às mesmas restrições que uma ferramenta de conversação. Esses equipamentos requerem testes adaptados ao seu funcionamento e aos riscos de sua utilização.

Dependência de como o software funciona

O acesso aos processadores faz parte do problema. O controle de dados, atualizações e operação também é importante. As garantias de Palantir sobre seu sistema militar Maven ilustram esta outra dimensão da dependência.

Nas declarações relatadas em 22 de outubro, Palantir procurou tranquilizar os europeus sobre seu sistema militar Maven. A empresa alega que não contém um dispositivo para desativá-lo remotamente. Também sustenta que os clientes mantêm o controle operacional do software comprado.

Estas garantias são avançadas pelo fornecedor. Segundo as informações publicadas nessa data, a França e a Alemanha não adoptaram este sistema para os seus exércitos. As suas preocupações dizem respeito à dependência americana.

Esta questão está de acordo com a das infra-estruturas de inteligência artificial. Como os usuários controlam as ferramentas de que dependem? Abrange igualmente os dados, as actualizações e a disponibilidade de alternativas quando as condições de abastecimento mudam.

Esta leitura da soberania digital não requer necessariamente a fabricação local de cada componente. Ela pediu para conhecer as dependências e suas consequências práticas. Trata-se da continuidade do funcionamento e da propriedade do equipamento. Portanto, o controle real não se limita à localização física dos servidores.

A electricidade e as competências continuam a ser essenciais

O desenvolvimento das capacidades europeias depende de várias condições materiais e humanas. Os investimentos públicos e privados devem ser acompanhados de redes de electricidade adequadas. Também é necessário treinar os engenheiros necessários para instalação e operação. A compra de equipamentos não atende a essas necessidades.

Também são necessárias regras claras em matéria de dados. A concorrência é importante para garantir que os recursos não se concentrem entre alguns actores. O acesso ao cálculo diz respeito às empresas, mas também às universidades. A sua capacidade para utilizar as instalações depende da utilidade do investimento.

O aumento das infra-estruturas levanta finalmente a questão dos seus custos energéticos e do seu impacto ambiental. Estas restrições devem ser integradas na implantação. Unidades mais rápidas para instalar não dispensam este exame.

O sucesso de um investimento é, portanto, medido pelas utilizações que possibilita, e não apenas pelo número de servidores. As organizações devem ser capazes de desenvolver as suas soluções, explorá-las e examiná-las. Devem igualmente reter opções aos seus fornecedores. Para as instalações modulares apresentadas, os custos, conexões e resultados de implementações reais permanecem por documentar.

Fontes

Al Joumhouria, 2 de novembro de 2026, página 10.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews