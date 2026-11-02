Congresso Americano: Que contrapoderes contra Trump?

As provas de 3 de novembro determinarão os meios do Congresso dos EUA contra Donald Trump. Uma maioria democrática nesta assembleia poderia reforçar as investigações e bloquear as leis. No Senado, também afetaria as nomeações. Mas o veto presidencial e os limiares de votação limitariam a sua acção. Uma alternância não acabaria automaticamente com a Presidência. Os novos funcionários eleitos tomariam posse em 3 de janeiro de 2027, não no dia seguinte à eleição americana.

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O Congresso dos EUA estará no centro das eleições de 3 de novembro de 2026. Uma maioria democrática em uma única câmara poderia atrasar Donald Trump e abrir novas investigações. Mas não podia governar sozinho nem pôr termo automaticamente à sua presidência.

Em Washington, a votação de terça-feira determinará muito mais do que a cor política do Capitólio. Ele vai definir os meios parlamentares que Donald Trump terá durante os últimos dois anos de seu mandato. Em 2 de novembro, ainda não há resultado a ser encontrado entre a continuidade republicana e o governo dividido.

Os eleitores renovam os 435 lugares na Câmara dos Deputados, cujos mandatos duram dois anos. No Senado, apenas parte dos assentos estão em jogo. A câmara superior tem atualmente 53 republicanos, 45 democratas e dois independentes. Este último reúne-se com os democratas para a organização do trabalho.

Congresso dos EUA não elege um novo presidente

Os exames não são uma nova eleição presidencial. Uma derrota do partido governante não derrubaria o governo, ao contrário de alguns regimes parlamentares. Donald Trump manteria suas funções executivas e prerrogativas.

No entanto, a mudança pode ser profunda. A Câmara e o Senado devem adoptar o mesmo texto para serem enviados ao Presidente. A maioria da oposição numa única assembleia poderia, assim, impedir a adopção de uma reforma que rejeita. Teria um poder de bloqueio, não um mandato para impor apenas o seu programa.

Se os republicanos retivessem ambas as câmaras, Trump reteria parceiros institucionais para seus projetos. Isto não eliminaria as divergências entre os funcionários eleitos do seu partido nem o regulamento interno. O número de lugares contaria, portanto, tanto quanto o rótulo do vencedor.

Na Câmara, investigar e negociar dotações

Uma alternância mudaria primeiro a direção das comissões e suas prioridades. Uma maioria democrática poderia realizar audições e analisar ainda mais as decisões da administração. As comissões dispõem, no âmbito da sua competência, de meios para solicitar documentos e obrigar as testemunhas a comparecer.

No entanto, estes poderes não garantem o acesso imediato a todas as informações. O executivo pode opor-se, em especial ao privilégio executivo. Litígios sobre documentos ou testemunhos podem resultar em litígio. O escrutínio parlamentar pode, portanto, produzir revelações sem levar rapidamente a uma sanção.

As dotações federais são outra alavanca. O Congresso autoriza os gastos por lei. Uma câmara controlada pela oposição poderia exigir alterações ou condições nas negociações orçamentais. Mas um compromisso continuaria a ser necessário com a outra assembleia e a Casa Branca. Negar dotações não significa ter apenas o orçamento.

No Senado, o encerramento das nomeações

A câmara superior intervém na confirmação de juízes federais, embaixadores e muitos funcionários administrativos. Uma maioria democrática poderia recusar alguns candidatos ou atrasar o seu exame. No entanto, não quis escolher os substitutos: a iniciativa das nomeações era da responsabilidade do Presidente.

Esta é uma grande diferença entre as duas eleições. Uma vitória democrática limitada nesta Câmara reforçaria as investigações e o bloqueio legislativo. Não transferiria para esta assembleia a autoridade para confirmar as nomeações. Se as duas câmaras se voltassem, os democratas juntariam estas alavancas, sem recuperarem os poderes presidenciais.

No Senado, uma maioria estreita nem sempre é suficiente para promover uma lei. Fechando o debate geralmente requer três quintos dos senadores no cargo, ou 60 votos quando os 100 lugares são preenchidos. Alguns processos orçamentais escapam a este obstáculo. As nomeações também seguem regras separadas.

O veto permaneceria nas mãos de Trump

Mesmo se votada por ambas as câmaras, um texto poderia correr para o veto presidencial. Para evitar isso, cada parte deve ter dois terços dos votos expressos, com o quórum necessário. Uma simples alternância do Parlamento não seria, portanto, suficiente para inverter as escolhas da Casa Branca.

A remoção é uma questão de outro procedimento, que também é exigente. A secção pode acusar um presidente. O Senado então julga esta acusação e só pode aprovar uma condenação com dois terços dos senadores presentes. Uma vitória eleitoral da oposição não preencheria automaticamente essas condições.

Por último, os novos mandatos terão início em 3 de Janeiro de 2027. Os representantes eleitos cessantes manterão as suas responsabilidades entre as eleições e este prazo. Os resultados de 3 de novembro determinarão, portanto, o próximo equilíbrio de poder, sem alterar a composição do Congresso no dia seguinte.

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