Iêmen: Damasco nega despacho de tropas · Global Voices

Uma fonte diplomática síria negou enviar tropas para o Iémen. Sublinhou que a cooperação com Riade dizia respeito à formação e ao aconselhamento. Visitas sauditas à Síria são anunciadas para dezembro. A defesa mútua ou a adesão ao Pacto de Meca continuam a ser possibilidades, não decisões já tomadas.

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Uma fonte diplomática síria negou, no sábado, 7 de novembro, um carregamento de tropas para o Iêmen « imediatamente ». Afirma que a cooperação militar com a Arábia Saudita inclui formação, aconselhamento e intercâmbio de conhecimentos especializados. As visitas de coordenação sauditas à Síria estão programadas para começar em dezembro.

Recusa limitada de destacamento no Iémen

A fonte, que fala com a agência oficial síria sem ser nomeada, apresenta três prioridades para Damasco: segurança interna, reconstrução e recuperação econômica. Nesta fase, rejeita informações sobre um destacamento sírio para o Iémen.

Esta declaração não nega a cooperação militar com Riade. Pelo contrário, descreve o conteúdo: treinar as forças e construir suas capacidades. As visitas anunciadas para o próximo mês são o próximo passo concreto. Não é anunciado nenhum dia ou composição específica das delegações.

Formação na Arábia Saudita e luta no Iémen

Na sexta-feira, uma agência de notícias internacional informou o envio recente de um número limitado de militares sírios para a Arábia Saudita. Duas fontes militares sírias e um alto funcionário americano referiram-se a missões de aconselhamento e treinamento.

Os dois relatórios dizem respeito a locais e missões separados. A presença de conselheiros no território saudita não significa que as unidades sírias estejam a lutar no Iémen. A negação de sábado também não permite a verificação independente dos números presentes na Arábia Saudita.

Riade procura apoio em face dos ataques dos Houthis, aliados do Irão. As hostilidades pioraram desde Julho, no contexto do conflito regional. A declaração síria não fornece pormenores operacionais sobre a possível participação dos conselheiros na resposta saudita.

Assinatura do acordo em 4 de Novembro

Ahmad al-Chareh e Mohammed bin Salmane participaram na quarta-feira, em Riade, na assinatura de um acordo entre os ministérios da defesa. Esta reunião foi sua segunda em menos de um mês. O quadro assinado não foi acompanhado de uma publicação pormenorizada das suas cláusulas militares.

A visita também incluiu seis acordos de empréstimo concessional superiores a $403 milhões. Destinam-se a projetos civis, incluindo eletricidade, água, alívio, habitação e saúde. Estas dotações não são um montante anunciado para intervenção no Iémen.

A fonte diplomática prevê uma evolução futura no sentido de um acordo de defesa mútua ou de uma adesão síria ao Pacto de Meca. Apresenta essas possibilidades como dependentes de interesses comuns, não como decisões tomadas. Em 31 de Outubro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Assad al-Shaibani já tinha mencionado discussões sobre uma arquitectura de segurança regional.

Por enquanto, a fase anunciada continua a ser o lançamento das visitas de coordenação em Dezembro.

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