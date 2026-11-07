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O jornal de 7 de novembro: Líbano, Catar, Gaza e Ucrânia
O jornal Libnanews de 7 de novembro de 2026.
Tiroteio no sul do Líbano, mediação do Qatar entre Washington e Teerã, anúncio iraniano sobre mísseis, famílias deslocadas na chuva em Gaza e novos ataques à Ucrânia.
Também nesta edição: as últimas figuras do emprego americano e o projeto de um primeiro astronauta paquistanês a bordo da estação chinesa Tiangong.
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