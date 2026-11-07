Rougeole: 5.182 casos, relatório Kennedy em questão

Os Estados Unidos ultrapassaram 5.000 casos de sarampo em 2026, um novo nível desde 1991. O balanço federal provisório e os anúncios locais confirmam várias mortes. Esta análise examina as decisões de Robert F. Kennedy Jr. sobre experiência em vacinas, recomendações pediátricas, projetos de mRNA e instalações de saúde. Distingue as medidas tomadas, suas suspensões judiciais e seus efeitos estabelecidos, sem atribuir mecanicamente cada contaminação à política da Secretaria de Saúde. O declínio de longa data na cobertura vacinal permanece central.

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Os Estados Unidos cruzaram o limiar de 5.000 sarampo em 2026, o primeiro desde 1991. A revisão publicada em 6 de novembro pelo Centers for Disease Control and Prevention, CDC, chegou a 5.182 casos confirmados a partir de 5 de novembro. Várias mortes foram relatadas. Este ressurgimento coloca Robert F. Kennedy Jr., Secretário de Saúde, diante de um histórico político esmagador: frágil prevenção, conhecimento embaralhado e recomendações que se tornaram um campo de batalha judicial.

A crítica, no entanto, requer uma distinção essencial. O declínio da imunização começou antes de sua chegada ao governo em fevereiro de 2025. Os números disponíveis não permitem que cada contaminação ou morte seja atribuída a uma decisão de Kennedy. Por outro lado, permitem julgar a sua resposta a uma ameaça conhecida. O agente federal de saúde teve que restaurar a confiança e fortalecer a proteção coletiva. Suas escolhas aumentaram o número de violações com as instituições responsáveis por esta missão.

Rougeole nos Estados Unidos: um registro e várias mortes

O novo total excede largamente os 2.289 casos registrados ao longo de 2025. A comparação histórica é exata: o país registrou 9.643 casos em 1991. O nível de 2026 é o mais alto desde aquele ano, não um registro absoluto. Os Estados Unidos relataram a eliminação do sarampo em 2000. Essa qualificação refere-se à interrupção da transmissão endêmica, não ao desaparecimento permanente do vírus.

O desempenho humano requer mais precauções do que uma figura isolada. A tabela do CDC federal mostra quatro mortes para 2026, um total provisório que poderia ser revisto. Os anúncios locais são mais altos. Em 4 de novembro, o Departamento de Saúde da Pensilvânia confirmou uma sexta morte relacionada ao sarampo na Pensilvânia. Em 2 de novembro, as autoridades sanitárias de Nova Iorque anunciaram a morte de uma criança no Condado de Lewis.

Wisconsin anunciou então a morte de uma criança em 5 de novembro. Seu departamento de saúde afirmou que o médico legista reteve o sarampo como causa imediata. Esses anúncios não devem ser adicionados ao total federal, o que já pode incluir alguns. No entanto, mostram que falar sobre uma morte seria falso. Os CDCs relatam trabalhar em uma definição harmonizada de mortes relacionadas à doença para melhorar a consistência dos relatórios.

O problema vai além das estatísticas. Uma infecção evitável recupera uma significativa capacidade de disseminação no país, o que tornou sua eliminação um sucesso na saúde. Crianças demasiado jovens para serem vacinadas e algumas pessoas imunocomprometidas são particularmente dependentes da protecção do seu ambiente. Para eles, o enfraquecimento dessa proteção não é um debate abstrato.

Cobertura vacinal já corroída

Os dados escolares mostram uma velha deterioração. A cobertura pela vacina combinada contra sarampo, papeira e rubéola, denominada ROR em francês e RMM nos Estados Unidos, atingiu 95,2% na entrada do jardim de infância em 2019-2020. Ele caiu para 92,4% em 2025-2026. A média nacional mascara muito menos comunidades protegidas. Um vírus introduzido nesses grupos pode circular rapidamente.

O CDC também lembra a crescente circulação global do sarampo. Viagens promove apresentações, enquanto bolsos de sub-vacinação tornam grandes surtos possíveis. Este achado proíbe uma explicação inteiramente centrada em um homem. Estados, sistemas de cuidados e barreiras de acesso às vacinas também têm sua participação na situação.

Ele não exonera o Kennedy. Uma política de saúde encontra-se também em condições de corrigir uma tendência desfavorável. Diante da insuficiente cobertura, a responsabilidade federal é fornecer meios, informações e recomendações compreensíveis. Entretanto, várias decisões tomadas desde 2025 colocam as autoridades sanitárias em uma série de conflitos, revisões e apelos.

Despejo de 17 peritos da ACIP

9 de junho de 2025 foi um grande colapso. Kennedy tem 17 membros do Comité Consultivo para as Práticas de Vacinas, ACIP, expulsos. Este organismo aconselha o CDC sobre a segurança, eficácia e utilização de vacinas. O departamento anuncia sua substituição total, em nome de restaurar a confiança e combater conflitos de interesses.

Esses argumentos devem ser apresentados para o que são: a justificação política do secretário. Não demonstram que cada um dos peritos excluídos esteja comprometido. Uma administração pode controlar declarações de interesse e alterar um procedimento. A substituição simultânea de um comité de peritos inteiro é uma escolha de outra dimensão.

O resultado foi uma crise de legitimidade institucional. Em 16 de março de 2026, o juiz federal Brian Murphy suspendeu as nomeações de 13 membros do comitê recomposto e os votos deste novo órgão. Considerou que os desafios à sua composição e a certos procedimentos poderiam ser bem sucedidos. Trata-se de uma decisão provisória, não de uma decisão final sobre toda a política de saúde.

A coalizão das sociedades médicas na origem do apelo, incluindo a Academia Americana de Pediatria, denuncia uma desorganização das práticas e uma erosão da confiança. Esta oposição não se limita, portanto, a disputa partidária. Trata-se da forma como as recomendações médicas são desenvolvidas e do lugar deixado para a perícia.

Recomendações alteradas e depois suspensas

Em 27 de maio de 2025, Kennedy já havia anunciado a retirada da recomendação de vacinação Covid-19 para gestantes e crianças saudáveis. A Academia Americana de Pediatria havia desafiado essa decisão e seu processo. Para as crianças, a tradução para o calendário foi o uso de uma decisão clínica compartilhada. Isto não foi uma proibição da vacina.

Uma nova etapa ocorreu em 16 de dezembro de 2025. Os CDCs adotam uma decisão individualizada de vacinação contra hepatite B ao nascer em lactentes cujas mães foram testadas de forma negativa. As disposições relativas às mães positivas ou de estatuto desconhecido permanecem separadas. O departamento enfatiza a escolha dos pais e a avaliação individual do risco.

Em 5 de janeiro de 2026, o calendário federal foi então revisto sob a direção de Jim O Neill, então diretor interino do CDC. Apoiada por Kennedy e seguindo uma diretiva presidencial, a reforma limita as recomendações universais a 11 doenças. Outras vacinas são referidas a populações de risco ou a uma decisão partilhada. O governo promete manter o acesso e a cobertura.

Sarampo permanece nas recomendações universais. Por conseguinte, seria incorrecto afirmar que Kennedy tinha suprimido a recomendação ROR. A crítica diz respeito à instabilidade geral do sistema e ao método utilizado. Uma política de prevenção deve permanecer legível tanto para as famílias como para os profissionais.

O acórdão de 16 de Março suspende igualmente o memorando de Janeiro. Os votos da comissão recomposta, incluindo o da hepatite B, são afectados por esta suspensão. A partir de 6 de novembro, o calendário pediátrico publicado pelo CDC permanece atualizado em 2 de julho de 2025. Apresenta uma primeira dose contra a hepatite B ao nascer. Por conseguinte, nem todas as reformas anunciadas se tornaram regras de longo prazo.

Vacina ROR colocada sob suspeita novamente

Em 10 de agosto de 2026, Donald Trump assinou um novo decreto sobre recomendações de vacinas pediátricas. O texto mantém o sarampo como uma das doenças contra as quais todas as crianças devem ser protegidas. Mas quando esses produtos estão disponíveis nos Estados Unidos, ele recomenda substituir a vacina combinada ROR por três injeções separadas. Recomenda igualmente, tanto quanto possível, consultas separadas para todas as vacinas pediátricas.

O decreto também reafirma as recomendações universais limitadas a onze doenças, enquanto o CDC continua a publicar seu calendário pediátrico de julho de 2025. Por conseguinte, deve distinguir-se a orientação presidencial e o calendário clínico.

Esta decisão pertence ao Presidente, não ao Kennedy. No entanto, confia à Secretaria de Saúde a preparação de novas opções. O decreto também garante a disponibilidade de vacinas combinadas. Por conseguinte, não significa que já tenham sido retirados.

O contraste científico é importante. O CDC indica que nenhuma evidência científica publicada mostra qualquer benefício na separação dos três componentes da ORR. Em uma população subvacinada, sugerir uma preferência por produtos ainda não disponíveis representa um problema de comunicação imediata. A mensagem pode desviar a atenção da ferramenta existente, cuja eficácia contra o sarampo atinge aproximadamente 97% após duas doses.

Quase 500 milhões de projetos de mRNA afetados

Em 5 de agosto de 2025, o HHS anunciou um desligamento ou redução de 22 investimentos em vacinas de RNA mensageiro por quase 500 milhões de dólares. A decisão diz respeito à agência BARDA, que é responsável, em particular, pelo desenvolvimento de meios de resposta às ameaças para a saúde. Os contratos são encerrados, algumas áreas são reduzidas e vários pedidos de projetos são abandonados.

Kennedy explica que ele quer mover os meios para outras plataformas, que ele apresenta como mais seguro e eficiente. O comunicado de imprensa permite concluir alguns contratos muito avançados. Também afirma que outras utilizações do mRNA no Ministério não são afectadas. Seria, portanto, errado falar sobre uma proibição geral desta investigação.

A escolha permanece pesada: o encerramento de projetos reduz as formas exploradas para preparar futuras vacinas. A crítica aqui é sobre a capacidade de pesquisa e preparação, não uma causa direta da epidemia atual. A vacina ORR não é uma vacina de RNA mensageiro. Consolidar as duas tecnologias enfraqueceria a exigência científica contra Kennedy.

Reduzir a administração durante uma crise de prevenção

Em 27 de março de 2025, o HHS apresentou um plano de reorganização para aproximadamente 10.000 posições adicionais. Ao integrar partidas voluntárias e aposentadorias antecipadas, o objetivo era aumentar de 82.000 para 62 mil funcionários. O departamento também deveria consolidar 28 divisões em 15 e dividir por dois escritórios regionais.

Kennedy prometeu $1,8 bilhões em economias anuais sem comprometer os serviços essenciais. Esta promessa não é suficiente para demonstrar a neutralidade da saúde de uma reestruturação tão ampla. Por outro lado, os números anunciados não devem ser apresentados como despedimentos permanentes. A apreciação e as alterações afectaram a execução do plano.

Outro confronto envolveu quase 11 bilhões de dólares em fundos para a saúde dos Estados. Vinte e quatro Procuradores-Gerais contestaram sua retirada na primavera de 2025. Obtiveram uma liminar preliminar em 16 de maio. Por conseguinte, estes fundos não podem ser descritos como total e definitivamente abolidos.

A tentativa continua a fazer parte do balanço. Segundo os Estados autores da denúncia, os fundos apoiaram, nomeadamente, a vigilância da doença, a vacinação e a capacidade de resposta à saúde. Remover tais meios de repente expõe os governos locais a uma ruptura na continuidade. A utilização dos tribunais abrandou esta operação, sem eliminar a incerteza criada para os serviços em causa.

Existe uma resposta federal, mas não resolve a contradição

Também seria incorreto dizer que Washington não fez nada contra o sarampo. O Serviço de Pesquisa do Congresso informou que, em setembro de 2026, o CDC havia fornecido mais US $ 50 milhões para responder a surtos. A Agência também fornece suporte epidemiológico, capacidade laboratorial e recursos de imunização. As autoridades locais continuam na linha de frente.

Estas medidas devem ser incluídas no balanço. Não eliminam a contradição entre o apoio operacional aos territórios e as decisões que têm desestabilizado a perícia vacinal. A restauração da confiança, invocada por Kennedy, pressupõe que as famílias possam distinguir uma recomendação médica da mudança política. As sucessivas reorganizações e suspensões judiciais dificultaram este exercício.

O retorno massivo do sarampo sozinho não constitui evidência causal contra o secretário. No entanto, torna as suas prioridades questionáveis e a sua obrigação de alcançar resultados mais urgentes. A magnitude dos surtos exige que as economias anunciadas sejam julgadas com base nas capacidades verdadeiramente preservadas e nas promessas de liberdade de escolha para os mais vulneráveis.

No chão, a resposta permanece concreta. Na Pensilvânia, os profissionais administraram mais de 61 mil doses de ORR em outubro, em comparação com cerca de 25 mil no mês habitual. O estado continua suas campanhas de divulgação enquanto os CDCs ainda precisam atualizar e harmonizar seus registros de morte. É este aumento da protecção efectiva, em vez de quebrar anúncios, que medirá as consequências da crise.

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