Haykal defende o exército e a manutenção da UNIFIL

Rodolphe Haykal defende o exército libanês e reafirma sua missão de proteger a estabilidade interna. Reunião sexta-feira 6 novembro 2026 em Yarzé com os líderes militares, o Comandante-em-Chefe garantiu que a instituição implementaria as decisões do poder político. Ele também pediu a continuação da UNIFIL.
A reunião reuniu membros do comando, unidade operacional e líderes do regimento e vários oficiais. Abrangia a situação no Líbano e na região, os desafios da segurança e as operações militares.
Haykal defende o exército libanês contra críticos
O general rejeitou a crítica da instituição por atores no Líbano e no exterior, sem nomeá-los. Ele acredita que ignoram o trabalho dele. Ele elogiou os esforços dos soldados na segurança interna, vigilância nas fronteiras e na luta contra o contrabando.
Rodolphe Haykal ligou a defesa da soberania à extensão da autoridade estatal em todo o território. Ele descreveu a presença israelense nos territórios libaneses ocupados como o principal perigo para o país. Pediu aos militares que permanecessem prontos para todas as eventualidades, sem depender de mudanças regionais ou internacionais.
A manutenção da UNIFIL e a preparação da
O líder do exército defendeu a continuação da missão da ONU. Destaca o seu papel na observação da implementação de resoluções internacionais e na documentação de violações. A sua intervenção combina assim a segurança interna, a retirada israelita e a presença de observadores internacionais.
Na mesma sexta-feira, Rodolphe Haykal recebeu em Yarzé Jean Arnault, Coordenador Especial da ONU no Líbano. As conversações centraram-se na situação no país e na região, bem como nos desafios que o Líbano enfrenta. Discutiram também possíveis soluções para o período seguinte à UNIFIL.
De acordo com o relatório do comando, Jean Arnault elogiou o trabalho da instituição militar em favor da estabilidade interna. No entanto, o documento não detalha qualquer fórmula alternativa à força da ONU. Não anuncia qualquer acordo ou decisão sobre uma futura presença internacional.
Esta discussão surge numa altura em que Nabih Berri também defendeu o papel da UNIFIL em 6 de Novembro. Em frente à Embaixadora da UE, Sandra De Waele, o Presidente do Parlamento apresentou-o como quadro operacional da Resolução 1701. A posição expressa por Haykal continua a ser um pedido de retenção, enquanto os detalhes de quaisquer acordos subsequentes ainda não foram especificados.
Foto de ilustração: Exército Libanês blindado e militares em uma fotografia de arquivo 2025. Não representa a reunião de 6 de novembro. © Exército Libanês, direção de orientação / biblioteca de fotos Libnanews.
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