Líbano: Greve de controladores anunciada para segunda-feira

Os Supervisores de Defesa do Consumidor anunciam uma greve aberta na segunda-feira, 9 de novembro de 2026, em Beirute e nas províncias. Eles planejam fechar centros de metrologia e suspender o trabalho dos escritórios portuários de sua gestão. Os agentes reivindicam o seu mandato após 17 anos de serviço. Apelam à adopção do texto que regula a sua situação ou a um compromisso formal com um calendário público. A escala real do movimento e as modalidades de continuidade continuam a ser especificadas.

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Os Supervisores de Defesa do Consumidor anunciaram na sexta-feira, 6 de novembro, uma greve aberta a partir de segunda-feira, 9 de novembro de 2026. O movimento deve chegar à liderança em Beirute e nas províncias. Os oficiais também anunciaram o fechamento de centros de metrologia e a suspensão de seus escritórios nos portos. Eles exigem o seu mandato, depois de quase 17 anos de serviço de acordo com sua declaração.

A greve ocorreria em uma autoridade responsável pelo monitoramento dos mercados, preços e conformidade dos produtos. Nesta fase, é um movimento anunciado. O seu âmbito e impacto efectivos em cada serviço devem ser observados a partir de segunda-feira.

Uma greve de controle anunciada em todo o país

O comunicado de imprensa abrange todas as secções da Direcção de Defesa do Consumidor da capital e das regiões. Os agentes prevêem uma paragem sem data limite. Associam o seu levantamento a uma solução relativa à sua situação profissional.

Duas atividades estão especificamente incluídas em seu anúncio: Centros de Controle de Peso e Medição e Escritórios de Gestão de Portos. No entanto, o texto não descreve as modalidades práticas deste julgamento. Não especifica o número de pessoal mobilizado nem a possível organização de um serviço mínimo.

Este âmbito de aplicação deve manter-se distinto do próprio comércio. Os agentes não anunciam o encerramento de lojas ou portos. O seu movimento diz respeito ao trabalho dos serviços de defesa do consumidor. Por conseguinte, seria prematuro deduzir uma paragem geral das importações ou da distribuição.

Um mandato esperado para quase dezessete anos

Os signatários explicaram que tinham aderido à administração após concursos do conselho de serviço público. Eles servem como auditores adjuntos. Segundo eles, seu recrutamento foi acompanhado por uma promessa de posse após três anos de experiência.

Eles agora afirmam ter completado quase 17 anos de serviço sem obter esta regularização. Relatam desempenhar as mesmas funções que os seus colegas de pleno direito. Assim, a sua aplicação diz respeito à estabilidade do seu emprego e aos direitos associados ao seu estatuto.

Os agentes também destacam suas qualificações. O comunicado menciona licenças, mestrados e doutorados. As especialidades citadas incluem engenharia, direito, física e nutrição. Para além destes diplomas, serão ministrados cursos de formação no Líbano e no estrangeiro.

Recordam que continuaram suas missões durante as guerras, crises econômicas e de segurança e a pandemia de Covid-19. De acordo com o seu relato, esta continuidade não deu origem a qualquer compensação adicional correspondente aos esforços desenvolvidos. Esses elementos constituem os argumentos apresentados pelos agentes para obter o mandato que exigem.

O litígio segue o caminho de um texto legislativo

Os auditores atribuem o seu pedido ao projecto de lei de protecção do consumidor elaborado pelo Ministério da Economia. De acordo com seu comunicado, uma disposição regulando sua situação havia incorporado este texto. Assinalaram que o Parlamento tinha tomado várias fases até à sua aprovação em plenário.

Em seguida, referem-se à demissão da lei pelo Presidente da República. Segundo eles, os trabalhos têm seguido para responder às observações feitas, através de alterações legais ou explicações. Temem agora um novo adiamento ou abandono da disposição que lhes diz respeito.

Esta apresentação continua a ser a dos signatários. A sua declaração não contém pormenores sobre as observações presidenciais nem sobre o texto consolidado da disposição contestada. Assim, por si só não permite uma descrição precisa do desacordo jurídico ou do seu resultado parlamentar.

No entanto, os membros do pessoal mantêm um princípio: a sua candidatura não constituiria um favor concedido fora dos procedimentos de recrutamento. Destacam sua passagem por competições de serviço público e a duração de seus serviços. Pedem que estes elementos conduzam a uma regularização eficaz.

Missões de controlo já sob pressão

O Ministério da Economia descreveu recentemente a atividade das equipes de fiscalização do mercado. Em uma revisão publicada em 29 de outubro, relatou cerca de 20.000 inspeções desde o início do ano. Também mencionou o seguimento de mais de 2.000 queixas, com uma equipe de aproximadamente 70 controladores nas diferentes regiões.

Estes números referem-se à actividade geral apresentada pelo departamento. Eles não dão o número de agentes que vão participar da greve. Também não podem ser utilizadas para medir antecipadamente a proporção de controlos que pode ser suspensa.

O ministro Amer Bissat recordou várias prioridades: conformidade com os alimentos, controle de preços e cumprimento das regras aplicáveis aos geradores. Ele também tinha insistido em medidores oficiais e tarifas. O departamento convidou os cidadãos a apresentarem as suas queixas através da aplicação MoET Digital Services.

Este lembrete destaca a diversidade de arquivos de gestão. Uma possível interrupção terá de ser apreciada pelo serviço. A existência de um canal digital sozinho não fornece informações sobre a capacidade de processar reivindicações durante o movimento.

Um compromisso escrito pode abrir uma saída

Os controladores apresentam duas condições possíveis no final do movimento. A primeira é a adoção da disposição que garante seu mandato e regularização. O segundo é um compromisso formal claro, acompanhado de um calendário sério e público para pôr fim a este processo.

Solicitam que este calendário abranja a aprovação do dossier perante a comissão parlamentar competente e o Parlamento. Eles não especificam em seu anúncio qualquer tempo adicional antes da greve começa. O prazo anunciado permanece, portanto, segunda-feira, 9 de Novembro.

Os signatários afirmam que as suas acções não visam os cidadãos nem os seus direitos. Estabelecem uma ligação entre a segurança profissional dos agentes e a qualidade do serviço público. Na sua opinião, o controlo da segurança alimentar e dos mercados significa também assegurar um estatuto estável para os responsáveis por estas tarefas.

O seu comunicado deixa a porta aberta à acção dos funcionários interessados. Os pontos que se seguem antes da segunda-feira são agora concretos: um possível compromisso oficial, o seu calendário e a forma como funcionam os portuários e os centros de metrologia.

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