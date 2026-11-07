RDC: pelo menos 33 civis mortos em Cantine

Um ataque mortal em Cantine, República Democrática Oriental do Congo, matou pelo menos 33 civis. Esta avaliação intercalar foi comunicada sexta-feira, 6 de Novembro, por funcionários da sociedade civil. O assalto, atribuído às Forças Democráticas Aliadas (ADF), também causou a fuga de pacientes seguidos por Ebola.
Os homens armados atacaram na noite de quinta-feira 5 a sexta-feira 6 de novembro. Cantine, também conhecida como Cantine-Aloya, está localizada no território de Beni, Kivu Norte. Casas e lojas incendiadas. Os residentes deixaram a comunidade para procurar refúgio em outro lugar na província.
Um ataque assassino em Cantine no registo provisório
Justin Paluku, funcionário da sociedade civil local, relatou 33 corpos e mais de 50 casas queimadas. Tchetche Aliamini, outro representante das forças vivas locais, também relatou a descoberta de 33 vítimas. Estas acusações foram transmitidas sexta-feira por várias agências de mídia e notícias.
No entanto, o número definitivo de mortes permanece por determinar. O Coronel Charles Omeonga, administrador do território do Beni, confirmou as mortes de civis e os incêndios atribuídos à ADF. Ele observou que chuvas pesadas complicam as operações militares e as investigações.
Por conseguinte, as informações disponíveis não permitem que os 33 óbitos sejam apresentados como uma avaliação oficial fechada. Fontes locais também relatam vítimas em bairros e setores vizinhos. A investigação precisa de clarificar a extensão da perda humana.
A imprensa local relata a destruição de casas, motocicletas e um veículo. Descreve partidas para Beni e Butembo. O administrador territorial foi a Cantine na sexta-feira para ver a situação.
Pacientes saem do hospital sob ameaça
O ataque atingiu uma área que enfrentava a epidemia de Ébola. Christian Kakule, diretor médico do hospital Kelekele, em Cantine, disse a uma agência de notícias que 180 pacientes haviam fugido. Estes incluíram casos suspeitos e uma pessoa cuja infecção tinha sido confirmada. Relatou tiroteios e incêndios em casas a cerca de 50 metros do estabelecimento.
Em outro depoimento na imprensa, o médico afirmou que um paciente confirmado e cinco casos suspeitos haviam saído do local. Essa segunda contagem diz respeito às pessoas acompanhadas para o Ebola, nem todos os pacientes do hospital.
A dispersão de pessoas sob vigilância preocupa a equipe de saúde. Complica a sua gestão e o acompanhamento dos contactos. O médico teme mais transmissão. Nesta fase, esse risco não constitui confirmação de nova contaminação causada pelo ataque.
Pessoas deslocadas que enfrentam insegurança e ébola
A sociedade civil em Baswagha-Lubena na sexta-feira apelou aos habitantes que haviam fugido de Cantine. Exortou-os a respeitarem as medidas de prevenção do ébola durante o seu deslocamento. Seu presidente, Tchetche Aliamini, deplorou as condições em que a população deixou a área.
As estações de rádio locais descrevem um afluxo de pessoas nas estradas. Um residente entrevistado anonimamente também relatou preços variáveis de transporte para Beni e Butembo. Esses movimentos aumentam a dificuldade imediata das famílias em procurar um lugar seguro.
O Kivu do Norte é um dos principais focos da epidemia. As autoridades congolesas registraram mais de 10.000 infecções e mais de 5.000 mortes no país desde sua declaração em maio. A insegurança já dificulta o trabalho dos cuidadores.
Em Cantine, a próxima informação esperada diz respeito à avaliação consolidada do ataque, à localização dos pacientes que saem do hospital e às condições de retorno seguro dos residentes.
Crédito à ilustração
Fotografia de arquivo: patrulha MONUSCO perto de Beni em 2015. Não representa o ataque de novembro de 2026. Foto: MONUSCO / Myriam Asmani. Boxe e titulação Libnanews, licenciadoCC BY-SA 2.0.Fotografia original.
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