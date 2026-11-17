Uma investigação do New York Times, examinada através de suas capas acessíveis, questiona a pista iraniana no desaparecimento de Ron Arad. Alegados raptos, divergências de inteligência e buscas no Líbano: revelações permanecem atribuídas, sem estabelecer judicialmente responsabilidades ou resolver o destino do navegador israelense.

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Uma pesquisa do New York Times publicada em 15 de novembro pôs em questão a pista iraniana seguida por décadas para encontrar Ron Arad. De acordo com os relatórios acessíveis, os serviços israelitas raptaram funcionários iranianos para interrogá-los, enquanto várias avaliações já tinham dirigido a investigação para o Líbano. Estas revelações permanecem conclusões jornalísticas, não fatos estabelecidos por uma decisão judicial.

Libnanews consultou os relatórios detalhados de Ynet, o Times de Israel e o Jerusalem Post, bem como arquivos no arquivo. Uma vez que o texto original do New York Times não é acessível durante esta verificação, os seguintes novos elementos são atribuídos a ele através destas ocasiões. A sua concordância não é uma confirmação independente: referem-se à mesma investigação.

Ron Arad: A Investigação Avaliada Rapções

Dois funcionários iranianos ocupam um lugar central nas narrativas publicadas. O primeiro é Alireza Asgari, ex-Vice-Ministro da Defesa, que desapareceu em Istambul. O segundo é Abdullah Saberi, um comandante da Guarda Revolucionária, que supostamente foi sequestrado em Damasco em setembro de 2021.

De acordo com o relatório do Jerusalem Post, o New York Times atribui a ex-funcionários americanos a alegação de que Asgari foi capturado, interrogado e morto por agentes da Mossad. Esta é uma acusação particularmente séria, com base no testemunho relatado. Libnanews não pôde verificar independentemente as circunstâncias do seu desaparecimento ou as circunstâncias da sua alegada morte.

Para Saberi, a história é baseada em fontes iranianas e sírias citadas na investigação. Foi levado para Israel e interrogado sobre Arad antes de ser libertado na África do Sul. As recapitulações também relatam alegações de tortura. Só eles não permitem que esses fatos ou responsabilidades individuais sejam estabelecidos judicialmente.

Discordâncias na inteligência israelense

O interesse do inquérito vai além da conta destas transacções. Descreve uma discrepância entre os pressupostos privilegiados e as reservas expressas nos serviços israelitas.

Em sua recaptura, Ynet relata as observações nominativas de Rami Igra, ex-chefe do Mossad encarregado dos desaparecidos. Questionou um testemunho médico que alimentava a ideia de uma detenção de Arad no Irão. A testemunha alegou que ele tinha tratado o navegador sem fornecer nenhuma evidência para corroborar sua história.

Ynet também cita Yuval Diskin, ex-diretor do Shin Bet. De acordo com o New York Times, uma reavaliação realizada em 2006 descartou uma transferência para o Irã. Avi Kalo, ex-oficial militar encarregado do caso das pessoas desaparecidas, foi dito ter chegado a uma conclusão em 2016 dirigindo a busca para Nabi Chit na Bekaa.

Estas contas nominativas são distintas das contas anónimas de operações clandestinas. Identificam aqueles que desafiam as antigas avaliações. No entanto, não fornecem nenhuma localização definitiva de restos ou provas definitivas das circunstâncias do desaparecimento.

Negação israelense e perguntas abertas

As acusações em torno de Asgari não são novas, mesmo que a investigação lhes traga uma nova história. Em 7 de março de 2007, uma agência informou a negação do ministro da Defesa israelense Amir Peretz. Rejeitou o envolvimento de Mossad no desaparecimento do antigo líder iraniano.

Esta negação histórica deve ser recordada, mas não pode ser apresentada como uma resposta às revelações de novembro de 2026. Os documentos consultados não devolvem integralmente o direito de resposta ao inquérito inicial. Nem podem transformar a ausência de confirmação oficial numa confissão.

Nabi Chit, um site de pesquisa já conhecido

Ron Arad desapareceu após ejetar seu avião sobre o Líbano em 1986. Fotografias e cartas mais tarde atestaram seu cativeiro. O caso passou por várias décadas de negociações, avaliações conflitantes e operações de pesquisa.

Nabi Chit não aparece de repente com esta investigação. Na noite de 6-7 de março de 2026, uma operação israelense nesta área já tinha direcionado a busca de itens relacionados ao navegador. Libnanews então relatou os comunicados dos dois exércitos: Israel reconheceu que não havia encontrado nenhuma evidência no local procurado, enquanto o exército libanês anunciou a morte de três de seus soldados e civis nos bombardeios que acompanhavam a intervenção.

A hipótese da morte de Arad no Líbano em 1988, relatada na investigação, não resolve todas as questões. A localização dos seus restos mortais e as circunstâncias exactas do seu desaparecimento continuam a ser determinadas. As novas acusações sobre operações clandestinas também exigem evidências verificáveis além das provas publicadas.

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