O Governo francês tenciona aumentar o limite máximo do Livro A em Fevereiro de 2027, de 25 000 para 30 000 euros. O limite actual permanece fixado em 22 950 euros para pagamentos individuais. A taxa de remuneração é uma regra separada: situa-se em 1,70 % para o período actual. O governo também anunciou um aumento em fevereiro, sem especificar o nível. Os juros capitalizados podem já exceder o limite máximo.

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O Livret A deve ver o seu tecto aumentado em Fevereiro de 2027, de acordo com o anúncio do Governo francês de 3 de Novembro. O montante exacto permanece entre 25 000 e 30 000 euros. Esta tendência não é confundida com a taxa de remuneração actual de 1,70 % ao ano. Um aumento de taxa também é anunciado para fevereiro, sem nenhuma porcentagem relatada.

Livro Um limite máximo ainda por fixar

Sébastien Lecornu instruiu o Ministro da Economia, Roland Lescure, a preparar a recuperação com a Caisse des dépôts. O limite máximo para pagamentos individuais é agora de 22.950 euros, um nível fixado em 2013.

O intervalo anunciado ainda não é um novo limite aplicável. Indica as orientações dadas para fevereiro de 2027. Por conseguinte, os aforradores não podem tratar 30 000 euros como um limite que já entrou em vigor.

Taxa de 1,70 % para o período em curso

O decreto de 28 de julho de 2026 fixa a taxa nominal anual do Livro A em 1,70 % para o período de 1 de agosto de 2026 a 31 de janeiro de 2027. A brochura de desenvolvimento sustentável e solidário beneficia da mesma taxa.

O teto determina o montante que pode ser depositado. A taxa é utilizada para calcular a remuneração do dinheiro investido. Mudar um não corrige automaticamente o outro. A libertação do governo antecipa sua evolução ao mesmo tempo, mas não indica desempenho futuro.

A título de ilustração, 10 000 euros mantiveram um ano inteiro em 1,70 % e geraram 170 euros de juros. Este cálculo assume um capital e uma taxa inalterados ao longo do período ; não prevê os juros que serão pagos em 2027.

Os juros podem exceder o limite máximo

O limite máximo actual não proíbe que o saldo de um Livro A exceda 22,950 euros graças a juros capitalizados. Estas continuam a ser acrescentadas. No entanto, quando o saldo atinge ou excede o limite, os novos pagamentos deixam de ser possíveis.

Os juros são calculados por 15 inteiros. Um depósito feito entre 1 e 15 começa a gerar juros no dia 16. O pagamento efectuado a partir do dia 16 será tido em conta no primeiro dia do mês seguinte.

Livro A permanece pessoal: a mesma pessoa não pode conter vários. O calendário anunciado para Fevereiro ainda deverá resultar na fixação do novo limite máximo e da taxa aplicável ao período seguinte.

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