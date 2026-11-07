Riade: um míssil interceptado, anuncia coalizão

A coligação liderada pelos sauditas anuncia a interceptação de um míssil de cruzeiro lançado pelos Houthis em direção à região de Riade no sábado, 7 de novembro de 2026. Esta declaração segue a de um drone destruído sexta à noite na mesma região. As autoridades não dão objectivos específicos nem resultados humanos nos comunicados consultados. O anúncio é separado das interceptações relatadas nos dias anteriores em Najran e na região de Medina. As possíveis consequências no terreno ainda não foram especificadas.

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A coligação liderada pelos sauditas anunciou no sábado, 7 de novembro de 2026, a interceptação de um míssil de cruzeiro Houthi dirigido para a região de Riade. Esta declaração vem depois da de um drone destruído na mesma área na sexta-feira à noite. Os comunicados de imprensa consultados não especificam o objectivo exacto ou quaisquer consequências no terreno.

Um míssil de cruzeiro Houthi, de acordo com a coligação

O porta-voz da coligação, General Turki al-Maliki, atribuiu o lançamento aos Houthis iemenitas. Ele afirma que a defesa aérea interceptou e destruiu o projéctil. O anúncio foi transmitido sábado de manhã por uma agência oficial iemenita e uma agência internacional de notícias.

O comunicado destina-se à região de Riade. Não se refere a um distrito capital, aeroporto ou instalação militar. Também não especifica o modelo de míssil, seu ponto de partida ou o sistema utilizado para interceptar.

Esta declaração constitui a versão da coligação. Os elementos disponíveis não permitem a verificação independente do processo de intercepção. Não fornecem qualquer avaliação humana de quaisquer danos. A ausência de um balanço neste breve comunicado de imprensa não é suficiente para demonstrar a falta de danos.

Um drone anunciou no dia anterior na mesma região

Na noite de sexta-feira, 6 de novembro, Turki al-Maliki já havia anunciado a interceptação e destruição de um drone na região de Riade. A primeira comunicação não forneceu mais pormenores sobre a localização ou as consequências precisas da operação.

Os dois anúncios dizem respeito a engrenagens diferentes e momentos distintos. A coligação não indicou nas declarações consultadas que pertenciam a um ataque coordenado.

Depois de Najran, um novo anúncio sobre Riade

Estes desenvolvimentos seguem o anúncio na sexta-feira de dois mísseis balísticos interceptados em direção a Najran, no sudoeste do reino. As autoridades tinham então indicado que estavam a avaliar os danos causados pela queda de detritos.

Na quinta-feira, 5 de Novembro, outro episódio dizia respeito à região de Medina. Um alerta de defesa civil tinha alvo Yanbu no Mar Vermelho antes do anúncio do fim do perigo. Estes lugares e datas não são confundidos com a intercepção anunciada no sábado para Riade.

A Arábia Saudita lidera uma coligação desde 2015 apoiando o governo internacionalmente reconhecido do Iêmen contra os Houthis. O movimento tomou Sanaa no ano anterior. Os anúncios de fim de semana fazem parte das hostilidades renovadas entre os dois lados.

Para o episódio de 7 de novembro, os detalhes da trajetória do míssil, a localização da interceptação e possíveis consequências são esperados.

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