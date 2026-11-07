Dijon: bondes substituídos por ônibus das 12:30 às 19:30

A mobilização anunciada no sábado em Dijon resulta em adaptações de rede e restrições em uma área do centro da cidade.

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Divia Mobility anuncia a substituição de T1 e T2 bondes por ônibus neste sábado, 7 de novembro de 2026, das 12:30 às 19:30, horário de Paris, devido ao evento planejado em Dijon.

Serviço alternativo para bondes

Os ônibus « Plano B » serão executados a cada oito minutos em T1 e a cada doze minutos em T2. Atrasos são relatados sobre os planos de fim de terra e ligaduras amarelas na estação.

Os ônibus terão horários adaptados, exceto L7 e B16, anunciados em horários regulares. Divia adverte que os itinerários ainda podem mudar dependendo do evento, incluindo os de ônibus de substituição. Por conseguinte, as informações de trânsito devem ser verificadas antes da partida.

Uma chamada do sindicato às 14 horas

Solidariedade 21 renovado na sexta-feira sua chamada para protestar sábado às 14h, Place de la République, contra a vida cara. O sindicato quer estender a mobilização em 5 de novembro e convoca reuniões gerais no local de trabalho para decidir sobre novas greves e sua renovação. Esta nomeação continua a ser uma chamada: não constitui uma declaração de presença ou uma figura de participação.

Restrições em uma área central

Em seu comunicado de 6 de novembro, a prefeitura da Côte d’Or indicou que nenhuma manifestação relacionada a esta mobilização havia sido declarada aos seus serviços. Anuncia a proibição de reuniões e reuniões das 8 da manhã à meia-noite em um perímetro do centro da cidade até a estação. A medida diz respeito ao sector definido pelo decreto, não a toda a Dijon.

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