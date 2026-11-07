Paraguai: Peña transferida para o complexo militar

Santiago Peña deixou sua casa em Assunção para o Regimento Presidencial na noite de 6-7 de novembro. Houve confrontos em frente à sua residência, onde manifestantes exigiram sua prisão. A polícia apresentou a transferência como medida de segurança. O ex-presidente, demitido na sexta-feira, continua sujeito à investigação do Banco Ueno. Sua apresentação ao Ministério Público é anunciada no sábado às 11:00 hora local. As condições legais exactas para a sua estadia no complexo militar continuam a ser especificadas.

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Santiago Peña foi transferido de sua casa para o Regimento Presidencial em Assunção na noite de 6-7 de novembro de 2026. Esse deslocamento ocorreu após confrontos em frente à sua residência, algumas horas após sua remoção. Segundo a imprensa paraguaia, os serviços de segurança achavam que não podiam mais proteger as instalações. O ex-presidente continua preocupado com a ordem de detenção emitida no caso do Banco Ueno.

A transferência de Santiago Peña após os confrontos

Um comboio de veículos deixou a residência à meia-noite local. Manifestantes se reuniram na região para exigir sua prisão, em vez de mantê – lo em casa. Objetos foram lançados nos veículos enquanto eles saíam, relatando vários meios de comunicação paraguaios.

A transferência de Santiago Peña muda o lugar onde ele passa a noite. No entanto, as informações disponíveis não esclarecem todas as condições legais para sua permanência no complexo militar. Nem documentam a decisão de um juiz de colocar uma pessoa sob custódia.

O Regimento Presidencial é uma unidade responsável pela proteção das autoridades e ex-chefes de Estado. O deslocamento é apresentado como medida de segurança. Não constitui uma libertação ou uma condenação no ficheiro bancário.

Um comissário ferido, fogo de borracha projétil

Os incidentes ocorreram entre os participantes do comício e os policiais destacados pela casa. Segundo a imprensa local, os agentes usaram projéteis de borracha para dispersar a multidão. Um comissário, Pedro Babera, foi ferido na cara por uma pedra. Chamaram uma ambulância para o ajudar.

O policial alegou que grupos externos se juntaram aos manifestantes e causaram agitação. Esta acusação permanece com a polícia. As informações consultadas não estabelecem a identidade das pessoas em causa nem confirmam a existência de infiltração organizada.

Antes da partida de Peña, Babera havia anunciado o fortalecimento do esquema. Ele também lembrou que o ex-presidente foi privado de liberdade e deve ser apresentado à acusação. Nenhum registro completo dos feridos durante os confrontos estava disponível nos relatórios examinados.

A ordem de acusação permanece separada do julgamento político

Em 6 de novembro, o Ministério Público anunciou que havia ordenado a detenção de Santiago Peña e Carlos Carvallo, ex-presidente do banco central. A Resolução Fiscal n.o 7 diz respeito à investigação criminal n.o 92/2026, aberta por alegado abuso de confiança e outras infrações.

Neste documento, a acusação inicialmente planejava manter Peña em casa até que fosse apresentada à unidade especializada em crime econômico e corrupção. O turno da noite ocorre após esta decisão. Nesta fase, as comunicações consultadas não especificam qual autoridade validou formalmente a mudança de localização.

Carlos Carvallo apresentou-se à polícia na sexta-feira à noite, acompanhado por seu advogado, segundo a imprensa paraguaia. Ambos os homens devem responder ao inquérito de acordo com os seus direitos. As suspeitas examinadas pelos investigadores não são factos judicialmente estabelecidos.

Uma apresentação no Ministério Público anunciou sábado

Esta sequência segue a remoção de Peña pelo Senado na sexta-feira, 6 de novembro. Pedro Alliana foi empossado para o suceder. O processo parlamentar dizia respeito ao exercício das funções presidenciais. Difere da investigação criminal relacionada à crise do Banco Ueno.

Segundo a imprensa paraguaia, que cita fontes oficiais, Peña será levada ao Ministério Público no sábado, 7 de novembro, às 11h, horário de Assunção. Esta apresentação é anunciada, ainda não concluída na informação verificada. Os esclarecimentos esperados seguintes dizem respeito à sua audição, às medidas decididas pelo tribunal e às condições para a sua detenção.

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