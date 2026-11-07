Nuclear israelense: história, arsenal e segredo

Israel não reconhece oficialmente seu arsenal nuclear, estimado em cerca de 90 ogivas no início de 2026. Este dossiê traça as origens do programa, a cooperação francesa, as tensões com Kennedy e Nixon-Meir alojamento. Examina Dimona, as revelações de Vanunu, as controvérsias de 1967, 1973 e Vela, depois mísseis Jericho, aviões e submarinos. Distingue capacidades documentadas de pressupostos, explica porque nenhuma lista confiável de cidades-alvo é pública e apresenta as questões legais e regionais dessa opacidade.

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O programa nuclear israelita continua a ser um dos arsenais mais secretos do mundo. Estimativas públicas possuem cerca de 90 cabeças no início de 2026, sem inventário oficial ou lista de alvos verificáveis. Da cooperação francesa da década de 1950 aos submarinos entregues pela Alemanha, sua história lança luz sobre uma estratégia baseada na dissuasão, opacidade e recusa de ver o surgimento de uma potência nuclear rival no Oriente Médio.

As infra-estruturas estão a evoluir, mas continua a existir uma política declaratória. Em junho de 2026, o registro internacional de forças nucleares relatou novos trabalhos no complexo Negev. Em 1 de setembro, o fabricante alemão e o Ministério da Defesa de Israel anunciaram a partida do submarino INS Drakon para Israel. Nenhum destes desenvolvimentos é acompanhado pelo reconhecimento público de um arsenal nuclear.

Esta aparente contradição atravessa todo o arquivo. Existem reatores, velhos acordos foram desclassificados, mísseis foram testados. Mas o número exato, a distribuição, as condições de uso e as decisões de segmentação permanecem secretas. Portanto, a reconstituição do programa requer uma distinção entre documentos elaborados, estimativas convergentes e pressupostos que circulam há décadas.

Programa nuclear de seis pontos de Israel

O status: Israel não reconhece formalmente as armas nucleares. Os principais inventários internacionais, no entanto, classificam-no entre os nove Estados que o possuem. É o único Estado do Médio Oriente ao qual atribuem um arsenal nuclear.

Volume: cerca de 90 cabeças no início de 2026. Esse número representa uma estimativa do estoque militar, não uma declaração israelense. Não significa que 90 armas sejam colocadas continuamente em mísseis ou em submarinos.

O centro histórico: o complexo nuclear do Negev, perto de Dimona, construído com ajuda francesa. Soreq, resultado da cooperação civil americana, é outro centro importante, sujeito a um quadro de salvaguardas diferente.

Os vectores: aviões, mísseis balísticos da família Jericho e um suposto componente naval. A existência de plataformas é muito melhor documentada do que o seu equipamento nuclear real.

Doutrina: Israel afirma não ser o primeiro a « introduzir » armas nucleares no Oriente Médio. Esta fórmula não equivale a um compromisso de nunca possuir a arma, nem a uma promessa pública de não-emprego primeiro.

Alvos: nenhum documento público autenticado fornece um plano global e atual de alvos nucleares israelenses. Uma cidade ao alcance de um míssil não se torna, por esta razão, um alvo oficialmente designado.

Ben-Gorion busca seguro contra derrota existencial

O projeto toma forma nos primeiros anos do Estado de Israel. David Ben-Gorion considera que a superioridade convencional pode variar ao longo do tempo. O país tem uma população limitada, território estreito e baixa profundidade estratégica. Seus líderes procuram uma capacidade de desencorajar uma guerra que ameace a própria existência do Estado.

A memória da Shoah ocupa um lugar essencial nesta reflexão. Ele combina com a experiência da guerra de 1948 e tensões com os Estados árabes. Esta história explica as motivações dos promotores do programa. Por si só não lhes permite deduzir as suas escolhas militares subsequentes ou atribuir uma intenção nuclear a cada crise.

A Comissão de Energia Atómica de Israel foi criada em 1952. Ernst David Bergmann desempenha um papel científico central. Shimon Peres, no Ministério da Defesa, tornou-se um dos principais organizadores políticos do projeto. O programa reúne assim vontades governamentais, redes científicas e cooperação industrial estrangeira.

A ambição é também reduzir a dependência de garantias externas consideradas incertas. A protecção americana ou francesa depende sempre das decisões de outro governo. Uma capacidade nacional promete uma margem de autonomia, à custa de um investimento considerável e de um segredo institucional sustentável.

França presta apoio decisivo na década de 1950

A relação com Paris precede a crise de Suez. É reforçado em um contexto de cooperação militar e confronto com o Egito por Gamal Abdel Nasser. A guerra argelina também pesa sobre a percepção francesa do nacionalismo árabe. Os líderes de ambos os países vêem interesses estratégicos comuns.

No outono de 1957, os acordos franco-israelenses abriram caminho para o complexo Dimona. Arquivos e obras históricas estabelecem o papel decisivo desta cooperação. Eles também mostram que as decisões são tomadas em um pequeno círculo, com arranjos cujos detalhes se tornam acessíveis apenas gradualmente.

Resumindo o caso com uma « bomba oferecida após Suez » apaga esta história. A França presta uma importante assistência industrial e científica. Israel organiza um programa nacional, mobiliza o seu próprio pessoal e continua os seus esforços após o arrefecimento das relações bilaterais. A cooperação não é, portanto, um mero dom de armas concluídas nem uma relação que se manteve inalterada durante várias décadas.

O regresso do General de Gaulle ao poder mudou o contexto. Paris procura enquadrar e, em seguida, reduzir os aspectos sensíveis do seu compromisso. No entanto, o programa israelita continua. Essa continuidade explica por que a questão francesa permanece central em suas origens, não o suficiente para descrever seu desenvolvimento posterior.

Soreq e Dimona, dois caminhos para separar

Israel também se beneficia do programa americano « Atoms for Peace ». O acordo de cooperação celebrado em 1955 conduziu ao desenvolvimento do centro de Soreq. Seu reator de pesquisa começou a funcionar em 1960. Este componente tem uma dimensão civil e científica documentada publicamente.

Dimona é uma lógica diferente. O reator Negev começou a funcionar na década de 1960. Os arquivos diplomáticos dos EUA logo revelaram suspeitas sobre seu propósito militar. O centro torna-se então, nas avaliações internacionais, o centro histórico da produção de materiais para o arsenal.

Ambos os sítios não são abrangidos pelo mesmo regime de verificação. A Soreq está coberta por garantias para instalações e materiais designados. Dimona não está sujeita a salvaguardas internacionais abrangentes. A confusão dos dois leva a dois erros opostos: dizer que não há controlo internacional em Israel, ou afirmar que todo o programa é inspeccionado.

A investigação nuclear já não se confunde com a produção de electricidade. Um reator de pesquisa pode ser usado para ciência, treinamento ou aplicações industriais. A existência de tais equipamentos não prova, por si só, o fabrico de uma arma. No caso de Dimona, a avaliação militar baseia-se num conjunto histórico muito mais amplo.

Em 1960, os Estados Unidos compreenderam a natureza do projeto

Washington não descobre instantaneamente um programa totalmente constituído. A informação passa por vários canais: observações, contactos científicos e intercâmbios diplomáticos. As primeiras descrições de construções nem sempre são suficientes para estabelecer sua função. As interpretações evoluíram em 1960.

Uma estimativa americana de 8 de dezembro de 1960 identifica um complexo nuclear no Negev e considera a produção militar como um de seus principais objetivos. Os oficiais americanos pedem explicações. As autoridades israelenses então apresentaram o projeto como pacífico.

A dificuldade dessa sequência reside na diferença entre ver um local e demonstrar seu uso. Os arquivos mostram hesitação, avaliações contraditórias e informações incompletas. Eles não descrevem um governo informado dos EUA desde o primeiro dia.

A descoberta coloca os Estados Unidos acima de tudo diante de um conflito de objetivos. Querem apoiar Israel, evitar uma raça nuclear regional e preservar as suas relações com os países árabes. Esta tensão atravessa sucessivas administrações. Mais tarde a acomodação ainda não foi adquirida.

Kennedy tenta impor verificações regulares

John Kennedy trata a questão como uma grande questão de não proliferação. Dois especialistas americanos visitaram Dimona em 20 de maio de 1961. O presidente conheceu Ben-Gourion alguns dias depois. As garantias israelitas não dissipam as preocupações de Washington.

Em 1963, a troca tornou-se mais firme. Kennedy pede visitas regulares, a uma taxa semestral. Ele quer informações confiáveis sobre a operação do complexo. Em sua correspondência com Ben-Gourion e Levi Eshkol, ele explicitamente liga confiança bilateral a esta transparência.

A carta dirigida à Eshkol em 5 de Julho de 1963 alertou para o facto de o apoio dos EUA poder ser seriamente afectado na ausência de informações fiáveis. Esta pressão aparece em documentos desclassificados. Recorda que as relações entre a América e Israel também sofreram confrontos directos sobre o nuclear.

Eshkol aceita o princípio das visitas, enquanto negocia seus termos. A sua resposta de 19 de Agosto deixa a periodicidade subsequente a ser discutida. Os documentos também revelam uma preocupação israelense: não completamente tranquilizar Nasser sobre a falta de capacidade militar. A incerteza já começa a servir de instrumento político.

As visitas dos EUA continuaram sob Lyndon Johnson, geralmente uma vez por ano, até 1969. Eles não oferecem o mecanismo permanente e vinculativo procurado por Kennedy. Também não são abrangentes inspecções internacionais da AIEA.

1967: a suposta transição para o limiar militar

O trabalho histórico geralmente encontra o aparecimento das primeiras capacidades militares no final dos anos 1960. Os testemunhos reunidos em torno da Guerra dos Seis Dias deram particular importância para maio e junho de 1967. Descrevem a montagem dos primeiros dispositivos rudimentares num clima de grande preocupação.

Trata-se de uma reconstrução baseada em testemunhos e arquivos parciais. Israel não publicou um calendário oficial atestando o dia em que sua primeira arma se tornou utilizável. Por conseguinte, a precisão aparente de certas cronologias excede o que os documentos garantem.

Alguns funcionários supostamente consideraram uma demonstração nuclear em um cenário extremo. Os elementos de prova disponíveis não provam uma decisão política final sobre o emprego ou uma explosão realizada. A rápida vitória convencional de junho de 1967 não permitiu que todas as questões sobre esses preparativos fossem resolvidas retrospectivamente.

Esta distinção continua a ser essencial: estudar uma opção, preparar uma capacidade e ordenar a sua utilização são três passos diferentes. As narrativas históricas às vezes deturpam-nas na mesma fórmula espetacular.

Nixon e Meir instalar 1969 alojamento

No final da década de 1960, os Estados Unidos ainda buscavam conter o programa. O fornecimento de aeronaves Phantom torna-se um ponto de discussão. Em particular, Washington está tentando esclarecer a promessa israelense de não « introduzir » armas nucleares na região.

Os negociadores nem todos dão o mesmo significado a este verbo. Para os americanos, a posse de uma arma pode ser a introdução temida. Os interlocutores israelenses dão maior ênfase à falta de testes e reconhecimento público. A escolha das palavras tem, portanto, um verdadeiro desacordo político.

Richard Nixon recebeu Golda Meir em 26 de setembro de 1969. Sua manutenção privada é geralmente visto como o ponto de viragem que estabiliza o alojamento americano. No entanto, nenhum registro público individual pode ser usado para citar um tratado nuclear assinado ou uma lista completa de cláusulas.

Os documentos periféricos e a prática subsequente esclareceram o compromisso. Israel mantém o seu programa sem proclamação oficial. Washington parou de pressionar Israel para aceitar visitas a Dimona e para aderir ao TNP. Um memorando de 8 de Outubro de 1969 refere-se, nomeadamente, à interpretação israelita da não introdução à ausência de testes e de publicidade.

Essa estrutura não significava que os Estados Unidos tinham transferido bombas para Israel. Descreve uma tolerância política para com uma capacidade nacional não declarada. O grau distingue a aliança estratégica, a assistência convencional e o estatuto especial da questão nuclear.

« Amicut », um segredo mantido em vez de uma falta de informação

A palavra hebraica « amimut » refere-se a esta opacidade deliberada. O governo evita a declaração oficial, enquanto governos estrangeiros e especialistas raciocinam sobre a existência de um arsenal. O segredo relaciona-se, portanto, menos à ignorância total do que à ausência de reconhecimento institucional.

Esta postura mantém alguma liberdade diplomática. Evita uma cerimônia de entrada no clube nuclear, um julgamento reivindicado ou uma doutrina detalhada que poderia provocar reações imediatas. Permite igualmente aos parceiros de Israel separar a sua cooperação bilateral dos pedidos internacionais de transparência.

No entanto, existe um custo analítico. Impede a verificação de anúncios no tamanho do estoque. Complica a avaliação da modernização. Permite aos oponentes interpretar sinais cujo significado exato permanece desconhecido.

Uma declaração isolada de um ministro não é suficiente para abolir esta política. Há que distinguir uma fórmula política, uma alusão, uma ameaça verbal e uma mudança formal na doutrina. Nenhum destes elementos substitui um inventário público ou um documento governamental sobre termos e condições de emprego.

1973: uma grande crise, disputadas histórias nucleares

A guerra de outubro de 1973 alimentou um dos debates históricos mais sensíveis. O ataque egípcio e sírio coloca Israel em apuros durante os primeiros dias. Contas posteriores descrevem preparações nucleares, às vezes apresentadas como um ultimato para os Estados Unidos.

O registro documental é mais matizado. Evidências retrospectivas indicam que Golda Meir rejeitou a proposta de Moshe Dayan para os preparativos de demonstração em 7 de outubro. Ela esclarece um debate na cimeira, mas não constitui um registo completo das decisões.

Um estudo histórico abrangente publicado em 2013 considera plausível medidas de precaução ou preparação defensiva. Não confirma o cenário de um sinal nuclear organizado para forçar Washington a lançar sua ponte aérea. As intenções, visibilidade e interpretação americana das medidas permanecem em discussão.

Apresentar uma « chantage nuclear » de 1973 como um fato definitivo seria, portanto, excessivo. O episódio mostra acima de tudo como uma guerra convencional grave pode trazer a questão nuclear para as deliberações, sem a possibilidade de restabelecer com certeza toda a cadeia de tomada de decisão.

Vela, o flash duplo que nunca fechou o debate

Em 22 de setembro de 1979, um satélite americano Vela registrou um flash duplo em uma vasta área marítima do hemisfério sul. O sinal evoca, para vários especialistas, uma explosão nuclear atmosférica. Causa uma investigação americana e diferentes avaliações.

Alguns trabalhos ligam o evento a um possível julgamento israelense, com possível cooperação sul-africana. Outras análises, incluindo as de um grupo científico convocado pela Casa Branca, desafiam a força dessa conclusão. Continuam a opor-se interpretações técnicas e políticas.

O arquivo não permite que um autor identificado seja apresentado com certeza. Nem justifica transformar a hipótese de uma anomalia instrumental em uma explicação definitivamente comprovada. Os índices disponíveis não produziram um consenso público equivalente ao que acompanha os testes alegados por outros poderes.

Recentes inventários internacionais, por conseguinte, continuam a registar a falta de provas públicas conclusivas de um julgamento israelita. Esta reserva não apaga Vela. Ela estabelece o nível de certeza em que sua história pode ser contada.

Vanunu quebrou o segredo público em 1986

Mordechai Vanunu, antigo técnico de Dimona, fornece informações e fotografias sobre as atividades do complexo. A sua publicação na imprensa britânica, em 5 de Outubro de 1986, dá ao público em geral um panorama sem precedentes do programa. Os governos estrangeiros já tiveram avaliações, mas o escopo da revelação está mudando.

A informação fornece estimativas mais ambiciosas das capacidades acumuladas. No entanto, não constituem um inventário certificado de armas completas. Um testemunho sobre atividades industriais e uma fotografia de oficina não permitem a contagem direta de todas as cabeças disponíveis.

Os serviços israelitas capturam Vanunu no estrangeiro e trazem-no de volta para Israel. Foi condenado e passou 18 anos na prisão. O seu caso torna-se um símbolo do conflito entre o segredo do Estado, o alerta público e a liberdade de informação.

Para a história do programa, 1986 marca um ponto de viragem no conhecimento público, não o seu nascimento. As revelações expandem as provas disponíveis sem remover a política oficial de não reconhecimento.

Por que a estimativa de 90 cabeças não é uma contagem

A estimativa de cerca de 90 armas, tomadas no início de 2026, é baseada em um feixe de índices. Pesquisadores cruzam a história do programa, os materiais que podem ter sido produzidos, as plataformas disponíveis e as antigas avaliações de inteligência. Não têm um registo israelita acessível ao público.

O valor deve ser sempre acompanhado pela sua data e natureza. Uma unidade populacional estimada não é uma quantidade oficialmente declarada. Ele pode permanecer inalterado em um diretório enquanto as armas são mantidas, substituídas ou removidas. Por conseguinte, a estabilidade de um total não prova a ausência de actividade industrial.

Há também três categorias: materiais utilizáveis, armas montadas e armas implantadas. A avaliação dos materiais pode sugerir um potencial maior do que o número selecionado para o arsenal. Não demonstram que este potencial tenha sido inteiramente transformado em armas.

Os números de 100, 200 ou mais, muitas vezes citados sem contexto, nem sempre medem a mesma coisa. Alguns vêm de velhas suposições. Outros correspondem a uma capacidade teórica de produção. Adicionar ou escolher o mais alto sistematicamente cria precisão enganosa.

Os inventários de 2026 não incluem ogivas israelitas como publicamente identificadas na implantação operacional. Isto não significa que nenhuma arma possa ser preparada. A distinção descreve as categorias e limitações da estimativa, não um certificado de inatividade militar.

Plutónio, tipos de armas e poderes: os limites do conhecimento público

Os inventários internacionais associam principalmente o arsenal israelita a uma indústria baseada em plutónio. Esta apreciação faz parte da história do complexo Dimona. Não dá acesso às características internas das armas, às suas dimensões ou ao seu poder real.

Publicações às vezes distinguem entre armas de fissão e supostas capacidades termonucleares. O primeiro liberta energia dividindo núcleos atômicos; Este último também envolve reações de fusão. Essas categorias descrevem princípios físicos gerais. Não permitem um catálogo verificado de modelos israelitas.

O rendimento atribuído a essas armas varia muito entre os autores. Não há nenhuma série oficial de testes e declarações que os confirme. Seria, portanto, enganador anunciar uma potência precisa para cada cabeça ou míssil.

O mesmo problema afeta os termos « arma tática », « arma estratégica » ou « bomba de nêutron ». Aparecem em algumas contas, mas sua repetição não constitui equipamento. Neste caso, o número estimado de cabeças é mais bem fundamentado do que a composição técnica detalhada da unidade populacional.

Sites conhecidos: o que existe e o que permanece presumido

Dimona: o centro nuclear de Negev no sul de Israel é o principal local associado ao programa militar em estudos históricos. A sua existência e origem francesa são estabelecidas. A função precisa de cada instalação atual não está disponível publicamente.

Soreq: este centro de investigação situa-se na região costeira central. Sua história americana e atividades científicas estão documentadas. A sua apresentação indiscriminada como base para as armas nucleares apagaria a diferença entre a investigação, as salvaguardas internacionais e o alegado programa militar.

Dot Micha: esta instalação, no centro do país, retorna em estudos abertos sobre mísseis Jericho. A associação baseia-se em análises externas, não num inventário nuclear publicado por Israel. Não especifica a presença ou prontidão atuais das cabeças.

Bases aéreas e navais: em especial, os estudos envolvem o Tel Nof numa possível missão nuclear aérea. Haifa hospeda a frota submarina. Estas funções gerais não provam que uma arma nuclear esteja numa determinada plataforma a qualquer momento.

Essa geografia geral ajuda a entender a diversidade do programa. Ele não fornece um plano de estoque ou mapa de implantação. Listas online muito detalhadas frequentemente misturam instalações conhecidas, interpretações de imagens e declarações que não podem ser verificadas.

Jericó I: origem balística francesa documentada

A cooperação francesa diz igualmente respeito a vectores. Em 1962, Dassault começou a estudar MD 620 Jericho para Israel. O fabricante indica um alvo de alcance de 500 quilómetros. O primeiro tiro de um dispositivo de um único andar ocorreu em fevereiro de 1965, e um julgamento de dois andares teve sucesso em março de 1966.

O programa francês terminou em Janeiro de 1969 no contexto do embargo de armas a Israel. O desenvolvimento israelita continua. As sínteses especializadas geralmente colocam o Jericó I em serviço na década de 1970 e sua retirada na década de 1990.

Esta primeira geração está coberta por mísseis balísticos de curto alcance. As avaliações públicas atribuem-lhe forte propulsão e capacidade nuclear. Seu desempenho permanece muito mais modesto do que o das gerações subsequentes.

O interesse histórico de Jericó I reside nesta continuidade industrial. Liga um contrato franco-israelense documentado a uma família nacional de mísseis que se tornou um dos supostos pilares da dissuasão. Não deve ser apresentado como uma arma ainda representativa do arsenal atual.

Jericó II e III: cobertura publicada, desempenho incerto

Jericó II apareceu no final dos anos 80. As descrições públicas descrevem-no como um míssil balístico de dois andares usando um propulsor sólido. As faixas publicadas variam significativamente, geralmente de 1.500 a 3.500 quilômetros. Estas diferenças reflectem pressupostos separados e informações incompletas.

O Jericó III é a próxima geração. Os ensaios são relatados a partir de 2008. Algumas sínteses colocam sua entrada em serviço por volta de 2011. Os intervalos mais frequentemente tomados variam de cerca de 4.800 a 6.500 quilômetros, mas eles não vêm de uma ficha oficial israelense.

Estes valores são suficientes para compreender a mudança de escala: a capacidade atribuída às gerações recentes excede em muito a proximidade imediata de Israel. Eles não garantem um escopo preciso para cada configuração. A comparação deve ser baseada em ordens de magnitude.

A transição entre Jericó II e III permanece mal documentada. Publicações antigas anunciaram a retirada de Jericó II por volta de 2026. Uma previsão não constitui confirmação da retirada efectiva. O número de mísseis de cada tipo não pode ser estabelecido com confiança.

O mesmo cuidado se aplica às declarações sobre múltiplas cabeças ou desempenho de precisão. Eles aparecem em algumas compilações sem validação pública suficiente. Retomar como características adquiridas tornaria uma hipótese técnica um fato militar.

Aeronave: um componente antigo, uma certificação desconhecida

A aviação é uma componente comum do arsenal. Os estudos abertos referem-se principalmente a certas versões do F-16. Eles dependem da história das forças aéreas e da possibilidade de adaptar as aeronaves a esta missão. Israel não publica a lista de aeronaves, unidades ou equipamentos em causa.

Há que distinguir entre uma aeronave da força aérea e uma aeronave efectivamente designada para uma missão nuclear. Toda a frota não pode ser considerada uma força nuclear. Nem a existência de uma versão adaptada em outro país prova uma configuração idêntica em Israel.

Esta reserva aplica-se particularmente ao F-35I. Seu caráter moderno e presença em operações convencionais não constituem confirmação de uma missão nuclear israelense. As capacidades nucleares anunciadas para certas variantes estrangeiras do F-35 não são automaticamente transferíveis para todas as aeronaves da família.

Nem um raio de ação é suficiente para descrever uma missão real. Varia de acordo com as condições de voo e configuração. Para compreender a dissuasão, o ponto sólido continua a ser a diversificação presumida dos meios, em vez de um catálogo de missões cujos parâmetros permanecem secretos.

O Golfinho e o Drakon: a segunda greve continua a ser um prémio

O componente naval atrai atenção especial. Os submarinos da família dos golfinhos, construídos na Alemanha, são regularmente descritos como capazes de transportar mísseis nucleares de cruzeiro. Esta missão permanece externa: Israel não confirma este armamento nem as suas modalidades.

Os nomes de mísseis às vezes associados a esta missão, incluindo Popeye Turbo, têm circulado em estudos há muitos anos. As informações públicas não permitem que todas as suas características sejam tratadas como estabelecidas. Um submarino pode realizar missões convencionais, de inteligência ou de vigilância sem que a sua existência prove uma carga nuclear.

1 de setembro de 2026 traz um fato mais forte. O construtor e o Ministério da Defesa anunciam a saída de Drakon INS de Kiel. O edifício é apresentado como o sexto submarino israelense e o terceiro da série Dolphin equipado com propulsão aérea independente.

Esta tecnologia não corresponde à propulsão nuclear. Melhora a autonomia de mergulho de um submarino convencional. A confusão entre « submarino nuclear » e « submarino capaz de transportar uma arma nuclear » leva, portanto, a uma descrição errada da frota.

Ao mesmo tempo, o fabricante confirma a continuação do programa Dakar, que compreende três edifícios futuros. Estes anúncios demonstram modernização naval. Só eles não provam um aumento do número de ogivas nucleares.

O que significa uma segunda greve

O segundo ataque é a possibilidade de retaliar após um grande ataque. Na teoria da dissuasão, visa convencer um oponente de que uma ofensiva não poderia suprimir qualquer capacidade de retaliar. Difere de uma mera acumulação de armas.

Os analistas interpretam a diversificação dos vetores israelenses através dessa lógica. Terra, ar e possivelmente capacidades navais podem fornecer várias formas de capacidade de resposta. Mas falar de uma « triad » israelense totalmente verificada iria além da informação pública.

Uma tríade declarada baseia-se em missões e equipamentos oficialmente identificados. No caso israelense, uma parte significativa desta arquitetura permanece assumida. O termo, portanto, muitas vezes descreve um modelo analítico em vez de um gráfico organizacional confirmado.

O comando nuclear é outro desconhecido. Israel não torna públicos mecanismos de licenciamento detalhados, procedimentos de transmissão ou condições de disponibilidade. Nenhuma narrativa séria pode transformar este silêncio em evidência de um sistema automático, uma delegação particular ou uma decisão já programada.

Capitais e cidades visadas: nenhuma lista confiável é pública

A pergunta muitas vezes surge: que capitais estão mirando mísseis israelenses? A resposta documental é limitada. Não existe uma lista pública autenticada dos actuais objectivos nucleares. Os mapas de alcance disponíveis mostram uma capacidade geográfica teórica, não uma decisão de greve.

Teerão aparece frequentemente nos debates devido ao confronto entre Israel e o Irão. Damasco e Cairo são registrados em relatos históricos das guerras árabe-israelitas. Essa presença em uma análise não prova que essas cidades são agora designadas como alvos nucleares.

A situação política também mudou ao longo do tempo. O Egito assinou a paz com Israel em 1979 e a Jordânia em 1994. Um mapa inspirado pelos adversários de 1967 não pode ser apresentado como um plano contemporâneo. O alcance de um míssil muitas vezes sobrevive à configuração diplomática que acompanhou o seu desenvolvimento.

Os conceitos de greve contra forças militares e greve contra centros urbanos pertencem ao vocabulário dos estudos estratégicos. Não permitem que um plano específico seja atribuído a Israel sem provas. Listar cidades na Europa, África ou Ásia porque elas se encontram dentro de um raio teórico produziria uma intenção de uma distância.

O dossiê pode, por conseguinte, descrever os opositores mencionados na reflexão estratégica e na extensão geral das pautas. Deve deixar bem claro a questão dos objectivos reais, em vez de substituir um segredo militar por uma lista inventada.

A doutrina Start diz respeito às capacidades opostas

A política de Israel também inclui outro aspecto: impedir que um oponente regional adquira capacidade nuclear militar. Esta orientação está geralmente associada ao Menachem Begin. O ataque ao reator Osirak iraquiano em 7 de junho de 1981 foi particularmente evidente.

Em 19 de Junho, o Conselho de Segurança condenou por unanimidade o atentado na sua resolução 487. Recorda o direito à utilização pacífica da energia nuclear e exorta Israel a colocar as suas instalações sob salvaguardas internacionais. Por conseguinte, a justificação israelita não constitui uma autorização legal universal.

A greve de 6 de Setembro de 2007 contra um sítio sírio faz parte desta história de contraproliferação. Em 2011, a AIEA considerou que o edifício destruído era provavelmente um reator que deveria ter sido declarado. Esta avaliação não significa que tenha sido descoberta uma bomba síria completa.

O caso sírio sofreu uma evolução significativa em setembro de 2026. Novas declarações e verificações permitem a colocação de material anteriormente não declarado sob garantia. O Conselho do BCE retirou então o ponto da anterior não conformidade da sua ordem do dia. Esta evolução não reescreve as obrigações cometidas ao abrigo do regime anterior.

A doutrina Begin permanece distinta de uma doutrina nuclear israelense pública. Trata-se, em primeiro lugar, de acções destinadas a opor capacidades, muitas vezes com meios convencionais. Consolidar essas duas dimensões desfoca o papel atribuído ao arsenal nacional.

Irão coloca a assimetria nuclear no centro do debate

Os confrontos e ataques israelo-iranianos às instalações iranianas reavivaram a questão do tratamento diferenciado dos programas regionais. Israel apresenta a prevenção de uma arma iraniana como um imperativo de segurança. Seus oponentes enfatizam que ele mesmo mantém um arsenal não declarado.

Os regimes jurídicos são diferentes. O Irão aderiu ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e concluiu um acordo global de salvaguardas. Israel nunca aderiu a este tratado. Essa distinção explica algumas das diferenças de controle, sem remover controvérsias políticas.

Por conseguinte, o argumento do duplo critério ultrapassa uma simples comparação técnica. Questiona a credibilidade da não proliferação quando certos programas estão sob intensa pressão, enquanto um arsenal existente permanece fora de um sistema de informação completo.

Por outro lado, os defensores da posição israelita invocam ameaças regionais, falta de confiança e precedentes de programas escondidos. As duas leituras opõem-se à ordem das prioridades: primeiro reduzir as armas, ou primeiro estabelecer um ambiente de segurança que permita essa redução.

O debate não confunde enriquecimento, capacidade industrial, arma montada e força operacional. Estes passos são diferentes para todos os países. Os mesmos requisitos de precisão devem aplicar-se à avaliação do programa israelita e à avaliação dos programas que tenciona evitar.

O TNP não reconhece Israel como uma potência nuclear

O TNP distingue os Estados que fabricaram e detonaram um dispositivo nuclear antes de 1 de Janeiro de 1967 e as outras partes. Os cinco estados reconhecidos nesta categoria são os Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Israel não faz parte dela.

Possuir uma arma na prática e gozar do estatuto de Estado nos termos do Tratado são, portanto, duas coisas diferentes. O reconhecimento de um arsenal por pesquisadores não confere automaticamente reconhecimento legal sob o TNP.

A ausência de adesão de Israel limita o âmbito das obrigações decorrentes directamente deste Tratado. Não significa que o Estado esteja fora do direito internacional. A Carta das Nações Unidas, as regras relativas à utilização da força e ao direito humanitário internacional continuam a ser relevantes.

Israel é membro da AIEA desde 1957 e participa em várias cooperações. No entanto, os seus acordos de salvaguardas limitados não conferem à Agência um mandato geral para inspeccionar todo o programa nacional. A Agência actua dentro de um quadro jurídico: a sua falta de acesso total não pode ser equiparada a uma validação da natureza pacífica de todo o programa.

Testes, direito humanitário e proibição de armas nucleares

Israel assinou o Tratado Global de Teste Nuclear em 25 de Setembro de 1996 sem o ratificar. O seu estatuto continua a ser importante para a entrada em vigor do presente Tratado. A assinatura não corresponde a uma declaração de arsenal ou reconhecimento de um julgamento passado.

O direito à utilização de armas não se limita ao estatuto de adesão a um determinado instrumento. No seu parecer de 1996, o Tribunal Internacional de Justiça referiu-se aos requisitos da Carta e do direito humanitário. Em especial, salienta as regras aplicáveis à protecção dos civis.

O Tribunal não determina definitivamente a legalidade do emprego numa circunstância extrema de autodefesa em que a sobrevivência de um Estado estaria em causa. Esta reserva não é uma autorização geral. Não elimina a distinção entre civis e combatentes ou outras obrigações humanitárias.

As consequências de uma explosão nuclear ultrapassariam o alegado objectivo militar de efeitos imediatos, danos duradouros à saúde e possíveis danos transfronteiriços. As discussões sobre « cidades-alvo » não podem, portanto, ser separadas da sua dimensão humana e jurídica.

Uma área sem armas de destruição maciça continua a ser negociada

A proposta de uma zona sem armas nucleares regional tem uma longa história diplomática. Expandiu-se para incluir outras armas de destruição em massa. O objectivo é tratar em conjunto as salvaguardas, a verificação e a segurança dos Estados da região.

Desde 2019 que se reúne uma conferência das Nações Unidas sobre este assunto. A sexta sessão realizou-se de 17 a 21 de Novembro de 2025, sob a Presidência marroquina. Israel não participou. Os Estados Unidos também estavam ausentes dos poderes de observação.

O desacordo diz respeito, em especial, ao método. Os promotores da conferência querem avançar para um quadro juridicamente vinculativo. Israel favorece uma abordagem ligada aos acordos regionais directos, ao reconhecimento mútuo e à segurança que considera suficientes.

Esta divergência não se trata apenas de um calendário. Determina o que deve preceder o que: transformação política regional, redução de arsenais ou compromissos de verificação. As discussões técnicas podem progredir sem resolver este bloqueio estratégico.

Para o Líbano e outros Estados não nucleares na região, as apostas vão além da posse de uma arma nacional. Trata-se da prevenção da escalada e das consequências de um acidente ou de um emprego cujos efeitos não respeitariam as fronteiras.

Os limites da dissuasão nas guerras contemporâneas

Uma suposta capacidade nuclear não suprimiu as guerras de Israel, ataques ao seu território ou conflitos com grupos armados. Esta observação não é suficiente para demonstrar o fracasso de qualquer dissuasão. Mostra que os objetivos atribuídos à energia nuclear não são confundidos com a prevenção de cada ato hostil.

Teorias de dissuasão distinguem uma ameaça existencial e um confronto mais limitado. Com efeito, a fronteira pode tornar-se incerta sob a pressão de uma crise. O risco depende então das percepções, da interpretação errada e da capacidade dos gestores de manter trocas confiáveis.

Confidencialidade pode aumentar a incerteza procurada no oponente. Pode também impedir a compreensão dos limiares que todos consideram decisivos. Estes dois efeitos coexistem: a opacidade não é uma garantia automática de estabilidade nem prova de que o emprego é iminente.

Modernizar os meios convencionais complica ainda mais a análise. Um míssil, uma aeronave ou um submarino podem ter várias missões. Observar um movimento ou um ensaio não é suficiente para concluir que está em curso uma preparação nuclear. As indicações espetaculares baseadas num único índice devem ser examinadas com precaução.

« Opção Samson » não substitui a doutrina oficial

O termo « opção Samson » refere-se, em parte da literatura, à hipótese de uma resposta final a uma ameaça existencial. A referência bíblica evoca uma destruição cujas consequências o próprio autor sofreria. O termo foi imposto no debate público sobre a energia nuclear israelense.

Este não é o título de um documento público publicado que estabeleça limiares, metas e procedimentos. Usar um determinado plano como sinônimo leva às autoridades a receber uma doutrina cujos detalhes não são acessíveis.

Esta distinção é particularmente relevante quando as observações descrevem uma ameaça de destruição de capitais estrangeiros. Sem documentos autenticados, estas contas permanecem interpretações ou especulações. Não podem servir de base para uma lista de objectivos ou para uma previsão de emprego.

O que a evolução de 2026 permite afirmar

O balanço disponível mantém três pontos sólidos. A ordem de grandeza escolhida para o arsenal permanece cerca de 90 cabeças. O trabalho continua no complexo nuclear de Negev. A frota submarina continua a renovar-se com o programa Drakon e Dakar.

Nenhum destes factos permite estabelecer um aumento quantitativo das existências. As construções visíveis podem satisfazer várias necessidades industriais. Uma entrega naval não revela as suas possíveis armas nucleares. A manutenção de uma antiga capacidade pode também produzir uma actividade significativa sem alterar a força de trabalho total estimada.

A próxima informação decisiva não será necessariamente imagens adicionais. Podem provir de arquivos desclassificados, de alterações declaratórias, de evolução das salvaguardas internacionais ou de dados suficientemente sólidos para rever as estimativas. Entretanto, o programa nuclear israelita continua a ser uma potência amplamente reconhecida pela análise, mas ainda isenta de um inventário público abrangente.

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