Negociações Líbano-Israel: por que a próxima reunião de Roma se torna incerta

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A próxima etapa das negociações entre o Líbano e Israel deveria ser realizada em Roma. No entanto, nas edições de 29 de setembro de 2026, os jornais libaneses já não descrevem este prazo com a mesma certeza. Al Akhbar ainda está falando sobre uma oitava sessão prevista para outubro sob mediação americana. Al Joumhouria, por sua vez, relata um declínio nas chances de uma nova reunião ser realizada na capital italiana durante o mês. Esta divergência não é apenas uma questão de tempo. Reflete as dificuldades encontradas num processo que deve agora abordar simultaneamente a retirada israelita, a segurança no Sul, as armas Hezbollah e os mecanismos de verificação dos compromissos de ambas as partes.

A sétima sessão já tinha mostrado o grau de discordância. Segundo Al Akhbar, de 29 de setembro de 2026, seu bloqueio não é resultado de uma mera disputa técnica. Diz-se que Israel consolidou no terreno um conceito baseado numa « linha amarela », também descrita como uma linha avançada de defesa. Nas zonas em causa, a profundidade da presença israelita varia entre cinco e doze quilómetros. O debate sobre o próximo encontro de Roma centra-se, portanto, numa questão essencial: será que ainda existe espaço político comum suficiente para uma nova sessão produzir algo que não seja uma repetição das posições já expressas?

Uma oitava sessão ainda aguardada por Al Akhbar

Al Akhbar escreve em 29 de setembro de 2026 que a espera continua antes de uma oitava sessão de negociações diretas entre as autoridades libanesas e Israel, sob patrocínio americano, programado para Roma no mês seguinte. O jornal coloca este prazo num contexto militar inalterado. As forças israelenses permaneceram presentes em várias áreas do Sul e, segundo ele, continuaram a considerar seu dispositivo como uma zona tampão.

Esta apresentação sugere que o canal de negociação não está oficialmente fechado. Resta considerar uma futura sessão. No entanto, a análise do jornal também mostra até onde as posições permanecem.

A « linha amarela » concentra parte do desacordo. Al Akhbar explica que Israel lhe atribui uma função militar específica: prevenir ameaças terrestres ou fogo direto nas imediações de suas localidades fronteiriças. No entanto, esta linha não resolveria a questão de foguetes e drones capazes de operar a partir de áreas mais remotas.

Por conseguinte, o problema ultrapassa a presença israelita. Trata-se também da liberdade de acção que Israel deseja manter para além desta linha. Mesmo um acordo de readaptação não significaria necessariamente o fim das operações militares mais ao norte.

Para o Líbano, tal lógica representa um grande desafio. O processo de negociação deve conduzir à retirada de Israel e ao restabelecimento da autoridade estatal. Não pode simplesmente transformar uma ocupação de terra numa capacidade permanente de intervenção remota.

É neste terreno que o próximo encontro deve progredir teoricamente. Mas nada nos ficheiros de 29 de Setembro mostra que já está disponível um compromisso.

Al Joumhouria encontra menos chances

Al Joumhouria dá uma leitura mais pessimista do prazo. Na sua edição de 29 de setembro de 2026, o jornal relata que os funcionários que seguem o dossiê notam uma diminuição das chances de realizar uma nova sessão em Roma, em outubro.

O jornal liga esta incerteza ao calendário israelita. As eleições de Knesset estão marcadas para 27 de Outubro. À medida que o prazo se aproxima, as margens políticas para fazer concessões são reduzidas.

Al Joumhouria desenvolve essa dimensão em comprimento. De acordo com sua análise, Benjamin Netanyahu teria pouco interesse em apresentar antes das concessões eleitorais que poderiam ser usadas contra ele por seus oponentes. O jornal considera, portanto, que mesmo que uma sessão ocorresse, suas chances de produzir um avanço seriam baixas.

Há que distinguir dois níveis. A diminuição das chances de realizar a reunião é informação atribuída aos funcionários de acordo com o processo. A avaliação do comportamento eleitoral de Netanyahu é mais uma questão de análise publicada pelo jornal.

Esta distinção não diminui a observação principal: o calendário diplomático está agora a colidir com o calendário político israelita.

As negociações já não são apenas entre duas partes que procuram um acordo de segurança. Intervém no centro de uma campanha em que a situação no Líbano pode tornar-se um argumento eleitoral.

Smotrich ainda endurece o clima

As declarações de Bezalel Smotrich complicam ainda mais o contexto.

Al Jumhouria relata que o Ministro das Finanças de Israel declarou que deseja anexar pelo menos territórios à « linha amarela » em Gaza e aos Litani no Líbano. Justifica esta posição pela necessidade de alterar as condições territoriais após a guerra, a fim de criar um dissuasor duradouro.

Esta declaração não constituiu uma decisão do governo israelita. Nem se pode dizer que os negociadores israelitas anexaram formalmente aos Litani como condição em Roma.

No entanto, altera o ambiente de negociação.

Al Jumhouria sublinha que estas declarações contradizem o compromisso israelita de não ter ambições territoriais no Líbano, tal como aparece no quadro discutido. A questão já não é, portanto, puramente militar. Afecta a confiança nos compromissos assumidos no processo.

Asharq Al-Awsat, em sua edição do mesmo dia, também comenta os comentários de Smotrich. O jornal os examina com maior cautela. Ele citou o general libanês Hicham Jaber, que acreditava que as reivindicações de terras deveriam ser entendidas como uma forma de elevar o teto das demandas israelenses.

Ambas as publicações permitem distinguir o facto político da sua interpretação. Smotrich fez uma reclamação sobre os Litani. No entanto, as fontes disponíveis não demonstram que esta alegação constitua a posição oficial a defender na próxima sessão.

No entanto, para Beirute, continua a ser um sinal preocupante.

Nawaf Salam tenta colocar o quadro de volta no centro

À medida que a incerteza cresce em torno de Roma, Nawaf Salam procura fortalecer o papel americano na aplicação do quadro existente.

Vários jornais de 29 de setembro de 2026 relataram sobre sua reunião com o Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio em Washington. Al Binaa informou que o primeiro-ministro havia solicitado a transição para uma fase concreta do quadro tripartido. Sublinhou os princípios da reciprocidade e da progressividade.

A mensagem libanesa é exata. A retirada e extensão de Israel da autoridade estatal deve avançar paralelamente.

Salam apela também a um calendário claro para a execução dos compromissos. Solicita um mecanismo credível para garantir que cada uma das partes cumpra as suas obrigações. O objectivo é evitar que um atraso ou não desempenho seja utilizado como justificação para bloquear todo o processo.

Al Joumhouria relata as mesmas prioridades. Segundo o Primeiro-Ministro, os Estados Unidos exerceram mais pressão sobre Israel para pôr fim aos ataques e à destruição nas aldeias do sul.

A posição de Beirute é, portanto, impedir negociações sem prazo.

Se a retirada de Israel depende de uma série de objectivos, cuja realização pode ser considerada continuamente inadequada, a presença de Israel pode continuar. Por outro lado, se as medidas de armamento fossem devolvidas após uma retirada total, Israel poderia considerar que as suas garantias de segurança desapareceriam.

O princípio da progressividade procura precisamente superar essa contradição.

Mensagens dos EUA relatadas por Al Araby Al Jadid

No entanto, a informação publicada por Al Araby Al Jadid mostra que a discussão com Washington é mais difícil do que a linguagem diplomática oficial sugere.

De acordo com o jornal de 29 de setembro de 2026, Nawaf Salam recebeu várias mensagens em Nova Iorque, incluindo mensagens americanas. Informaram que Israel tenciona prosseguir as suas operações e manter a sua zona de segurança no Sul até que o Estado libanês tome, de acordo com essa posição, medidas consideradas suficientemente graves em relação às armas do Hezbollah.

Al Araby Al Jadid acrescentou que as autoridades dos EUA consideravam as ações do governo insuficientes. Dizem ter exigido uma aceleração do processo de monopólio de armas do Estado e uma abordagem mais firme da questão.

Essa informação é atribuída às fontes do jornal. Por conseguinte, não podem ser transformadas numa posição oficial americana sem este esclarecimento.

No entanto, eles lançam luz sobre o potencial bloqueio de Roma.

Se Washington considerar que o progresso libanês é insuficiente, a mediação dos EUA pode concentrar-se mais nas obrigações de Beirute. Embora o Líbano também considere que Israel não está cumprindo seus próprios compromissos, a reciprocidade solicitada por Nawaf Salam torna-se difícil de implementar.

A negociação é, então, travada numa pergunta clássica: quem deve agir primeiro?

Hezbollah recusa o framework atual

A questão das armas complica ainda mais o espaço político do governo.

Al Araby Al Jadid informa que Naim Kassem pediu às autoridades libanesas que revissem o curso das negociações, terminassem as concessões e retornassem de um formato direto para um formato indireto. O secretário-geral do Hezbollah rejeita, portanto, parte da arquitetura atual.

Al Sharq de 29 de setembro de 2026 também volta para suas declarações. Naim Kassem recusou-se a dissociar a questão das armas da retirada de Israel, do regresso dos habitantes e do processo dos prisioneiros.

A posição do governo é diferente. Nawaf Salam afirma que o monopólio de armas do Estado é um objetivo libanês e que deve avançar com a restauração da soberania.

Por conseguinte, os negociadores libaneses têm de lidar com duas restrições simultâneas.

Lá fora, Israel e os Estados Unidos apelam ao progresso das armas. No interior, Hizbullah se recusa a lidar com esta questão independentemente da retirada e de outras questões relacionadas com conflitos.

Uma reunião em Roma não pode resolver esta contradição se não estiver preparado nenhum compromisso político a montante em Beirute.

O terreno continua a pesar sobre a mesa

As negociações também estão sob pressão militar.

Al Sharq relatou vários ataques israelenses, bombardeios e operações no sul em 29 de setembro. O jornal menciona Zibqin, Yater, Tallousa, Mays al-Jabal, Haris, Hadatha, Qantara e Zawtar al-Sharqiya. Também relata movimentos de tanques israelenses na área de Arnoun.

Al Araby Al Jadid descreve um Sul que acorda quase diariamente sob uma nova sequência de escalada. O jornal também relata o desmantelamento pelo exército libanês de uma câmera espiã israelense equipada com um dispositivo solar perto de Wadi Zibqin.

Estas operações não estão fora do processo diplomático. Eles determinam diretamente o clima em que os negociadores trabalham.

Para o Líbano, a continuação das greves torna mais difícil defender um processo cujos resultados permanecem obscuros. Para Israel, a pressão militar parece continuar a ser um instrumento para mudar as condições de segurança antes de qualquer acordo ser alcançado.

Por conseguinte, as negociações e a acção militar não são seguidas. Eles movem-se simultaneamente.

Roma corre o risco de se tornar uma reunião sem resultados

Esta é provavelmente a principal questão levantada pela comparação entre Al Akhbar e Al Jumhouria.

Al Akhbar continua falando de uma oitava sessão esperada. Al Joumhouria observa que as chances de segurá-la diminuem. Mas os dois jornais convergem indiretamente em um ponto: mesmo que o encontro ocorra, ainda não há nenhum elemento decisivo para anunciar um avanço.

A realização de uma sessão não é, portanto, sinónimo de progresso.

Para produzir um resultado, Roma deve pelo menos esclarecer a sequência de compromissos. Que retirada Israel deve fazer? Quão rápido? Que medidas o Estado libanês deve tomar em paralelo? Como serão verificados? Que liberdade de ação manteria Israel depois de uma possível retirada? E qual seria o estado da « linha amarela »?

Estas perguntas são agora acrescentadas à questão pós-UNIFIL. Na mesma edição, Al Joumhouria relata preocupações diplomáticas sobre a ausência de um dispositivo de substituição claramente definido. A segurança no Sul não pode, portanto, ser considerada unicamente através das relações entre Beirute e Israel. Depende também da presença internacional e das capacidades futuras do exército libanês.

Uma negociação que ignore esses elementos poderia produzir um acordo difícil de implementar.

Outubro torna-se um mês político antes de ser diplomático

O calendário é agora um dos principais obstáculos.

As eleições israelitas estão marcadas para 27 de Outubro. Neste contexto, qualquer concessão territorial ou militar pode ser utilizada na concorrência política. Pelo contrário, as declarações de Smotrich ilustram uma dinâmica de oferta excessiva.

Al Joumhouria acredita que esta realidade reduz as chances de progresso antes das eleições. Mesmo uma reunião em Roma poderia, portanto, ter a principal função de manter o canal aberto.

Esta função não é negligenciável. Num contexto de greves e presença militar no terreno, manter um canal de discussão pode impedir uma ruptura completa.

Mas é muito diferente de uma negociação que pode produzir uma retirada.

O verdadeiro teste não seria, portanto, necessariamente, se as delegações iriam para Roma. Será necessário determinar se os Estados Unidos podem obter compromissos de ambas as partes suficientemente específicos para tornar a reunião útil.

Uma incerteza que revela o bloqueio fundamental

As informações disponíveis em 29 de setembro de 2026 não indicam que a oitava sessão tenha sido cancelada. Al Akhbar continua a apresentá-la como esperado. Também não podem garantir que isso acontecerá. Al Joumhouria relata uma diminuição na probabilidade.

Esta divergência em si constitui informação.

Mostra que o processo permanece aberto, mas frágil. Nenhum calendário diplomático parece suficientemente forte para suportar a evolução do terreno e da política israelitas.

Obstáculos são agora claramente identificados. Israel quer garantias para o Hezbollah e mantém uma presença militar no Sul. O Líbano exige uma retirada completa e procura impor progressos recíprocos. O Hezbollah desafia o formato direto e se recusa a lidar com suas armas independentemente da retirada. Washington está tentando manter o quadro enquanto, de acordo com os relatórios de Al Araby Al Jadid, exerce pressão significativa sobre Beirute.

Nestas circunstâncias, Roma só pode ser um passo.

Sua roupa mostraria que o canal não está quebrado. O seu adiamento confirmaria que as posições permanecem demasiado distantes para justificar imediatamente uma nova sessão. Em ambos os casos, o problema permaneceria o mesmo: transformar um quadro diplomático existente em compromissos executáveis no terreno.

A verdadeira questão não é, portanto, apenas quando terá lugar o próximo encontro. Ela sabia o que as partes estariam realmente dispostas a negociar lá.

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