Riade retorna ao Líbano através da economia: a nova estratégia saudita contra o risco de colapso social

- Advertisement -

34

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A Arábia Saudita retorna ao caso libanês com um método significativamente diferente daquele que há muito caracteriza sua influência em Beirute. Já não se trata apenas de apoiar aliados políticos, de financiar instituições numa base ad hoc ou de anunciar ajudas espectaculares. A abordagem que está emergindo centra-se em vários níveis: restaurar as relações econômicas, fortalecer as instituições, acompanhar o exército e manter uma distância prudente com os arranjos militares internacionais que surgirão no Sul.

O encontro em Nova Iorque entre o primeiro-ministro Nawaf Salam e o ministro saudita dos Negócios Estrangeiros Faisal bin Farhan deu uma primeira tradução oficial para esta orientação. Os dois funcionários discutiram a reativação da Comissão Mista Libanesa-Saudi após o levantamento do bloqueio às exportações libanesas para o Reino. A perspectiva é uma retoma do comércio e uma normalização económica gradual, numa altura em que Beirute está ao mesmo tempo a tentar convencer os seus parceiros internacionais de que o ciclo de reformas começou realmente.

Por trás desta abordagem também é uma batalha mais silenciosa. O Líbano continua exposto a uma profunda fragilidade social. As receitas são baixas, os depósitos bancários não são liquidados, os serviços públicos ainda são fracos, e a destruição causada pela guerra está afetando particularmente o Sul. Uma nova explosão social poderia mudar o equilíbrio político. Acima de tudo, poderia reforçar as organizações já capazes de prestar assistência directa, alojamento, serviços ou compensação ao seu ambiente. O anúncio do Hezbollah do seu próprio programa de assistência à habitação, reparação e reconstrução dá a esta questão uma realidade imediata.

Neste contexto, a retoma da economia libanesa já não é apenas um objectivo de crescimento. Para Riyadh, como para outros parceiros Beirute, o fortalecimento do Estado também pode se tornar um meio de reduzir o vácuo econômico e social em que o aparelho partidário tem uma vantagem estrutural.

Comércio antes dos bilhões

A primeira característica da nova abordagem saudita é que ela não começa com o anúncio de um montante.

Riade reafirma o seu interesse em apoiar o exército e as instituições libanesas. No entanto, não foram anunciados números finais para um novo envelope militar ou financeiro. Isto contrasta com os tempos em que a relação entre os dois países foi medida regularmente contra os milhares de milhões prometidos ou comprometidos.

A prioridade imediata parece ser mais estrutural: reiniciar os canais normais entre dois estados.

A reativação da Comissão Mista Libanesa-Saudiana responde a esta lógica. Tal estrutura pode parecer técnica. No entanto, afecta directamente o comércio, o investimento e os mecanismos de combate às barreiras administrativas entre os dois países. Sua reativação está ganhando mais peso com a reabertura do mercado saudita às exportações libanesas.

Para o Líbano, a aposta é considerável. O mercado do Golfo tem sido, desde há muito, uma saída natural para parte da sua produção agrícola, agro-alimentar e industrial. As restrições impostas nos últimos anos não reflectem apenas uma crise diplomática. Afectaram produtores, empresas, transportadores e regiões inteiras.

A reabertura pode oferecer oxigênio sem passar pela lógica clássica da ajuda pública. Um produto libanês vendido na Arábia Saudita gera uma atividade que se espalha por toda a economia: produção, embalagem, transporte, seguros, financiamento e emprego. Este mecanismo é menos espectacular do que uma doação, mas potencialmente mais sustentável.

Esta é uma das mudanças mais interessantes. A relação com Riade poderia gradualmente mudar de assistência para intercâmbio, e de apoio político para uma lógica de interesses econômicos mútuos.

Apoio agora condicional ao Estado

No entanto, este retorno não é incondicional. Os sinais sauditas fazem parte de um ambiente onde os parceiros do Líbano exigem resultados em três questões: soberania do Estado, reformas e funcionamento das instituições.

O governo de Nawaf Salam promete concentrar as armas nas mãos do Estado. Ao mesmo tempo, defende a retirada israelita de todos os territórios libaneses ocupados e procura relançar as reformas necessárias para restabelecer a confiança financeira.

Estes três ficheiros estão ligados.

Um Estado que não controla sua segurança luta para atrair investimentos. Um sistema financeiro incapaz de resolver a questão dos depósitos e perdas desencoraja a devolução de capital. Uma administração cujos serviços permanecem deficientes reduz a eficácia de qualquer ajuda externa. E uma situação militar instável no Sul torna qualquer projeto econômico de longo prazo particularmente arriscado.

O apoio saudita ao exército assume assim uma dimensão diferente. Não se trata apenas de reforçar uma instituição apreciada pelos parceiros árabes e ocidentais. Espera-se que o exército se torne um dos instrumentos essenciais para a restauração da autoridade estatal, especialmente no Sul.

Essa abordagem está em consonância com o discurso de Beirute sobre a necessidade de um único Estado capaz de assumir a responsabilidade pela segurança e tomada de decisões militares. Mas imediatamente encontra o problema mais sensível da paisagem libanesa: as armas do Hezbollah.

A batalha social por trás da batalha de armas

Reduzir o equilíbrio de poder entre o Estado e o Hezbollah para a questão dos mísseis e combatentes seria insuficiente. O poder de um partido nunca é baseado exclusivamente em seu aparato militar. Depende também da sua localização social, das suas instituições, da sua capacidade de mobilização e dos serviços que pode prestar ao seu ambiente.

É aqui que a crise económica libanesa se torna um grande problema político.

A guerra desalojou famílias e destruiu ou danificou habitações. As pessoas ainda não conseguem encontrar as suas aldeias em condições normais. As necessidades de alojamento, reparação e reconstrução são significativas. Ao mesmo tempo, as finanças públicas libanesas não permitem que o Estado responda rapidamente a todos os pedidos.

Naim Kassem precisamente escolheu este terreno para anunciar que o Hezbollah participaria diretamente no esforço. O partido pretende mobilizar seus próprios recursos, doações e ajuda disponível para contribuir para a habitação, reparos e reconstrução. Ao mesmo tempo, insta o Estado a cumprir as suas responsabilidades.

O significado político deste anúncio é evidente, mesmo que a sua eficácia real tenha de ser medida no terreno. Quando uma família perde a sua habitação, a primeira instituição capaz de fornecer uma solução torna-se mais importante do que o valor financeiro da ajuda.

Nas regiões afectadas, a reconstrução é, portanto, também uma competição pela presença institucional.

Se o Estado está ausente e uma organização partidária oferece alojamento, financia reparações e acompanha famílias, reforça mecanicamente o seu papel social. Por outro lado, quando as instituições públicas respondem às necessidades, a relação entre o cidadão e o Estado é reforçada.

É por isso que a recuperação económica e a reconstrução podem ter tantas consequências políticas como as negociações sobre armas.

Risco de explosão social

Esta questão vai além do Sul.

O Líbano permanece atormentado por vários descontentamentos. Os salários perderam muito do seu valor nos anos de crise. O poder de compra permanece frágil. Os depositantes ainda estão à espera de uma solução duradoura para o dinheiro detido nos bancos. Os serviços públicos são insuficientes e as questões de electricidade, administração e infra-estruturas permanecem no centro das críticas.

O descontentamento social agora aparece no discurso político. Naim Kassem afirmou explicitamente que os cidadãos têm o direito de protestar e protestar contra suas condições de vida. Ele desafiou o governo sobre a situação econômica, serviços públicos, eletricidade e depósitos bancários.

Esta posição merece ser vista para além da sua dimensão retórica. Mostra que a crise social pode tornar-se um novo terreno para o confronto político.

Uma explosão social não beneficiaria automaticamente o Hezbollah. O próprio partido enfrenta as consequências da guerra, as necessidades consideráveis da sua base e um ambiente regional difícil. Mas uma crise profunda não atinge todos os actores da mesma forma.

As partes com uma rede local estruturada, as associações, os relés comunitários, os recursos financeiros e a capacidade de distribuir diretamente a ajuda têm uma vantagem sobre aqueles cuja ação depende quase inteiramente de um estado paralisado.

O paradoxo é, portanto, importante: o empobrecimento do Líbano não significa necessariamente o enfraquecimento proporcional de todas as forças políticas. Pelo contrário, pode aumentar a dependência das pessoas em relação às organizações que podem substituir as instituições públicas numa base ad hoc.

É nesse sentido que o retorno econômico saudita assume uma dimensão estratégica. O apoio a uma economia produtiva e a instituições capazes de prestar serviços também significa reduzir o espaço abandonado a aeronaves paralelas.

No entanto, seria excessivo dizer que Riade está agindo explicitamente por medo de uma explosão social que beneficiaria Hezbollah. As provas disponíveis não permitem estabelecer tal motivação como posição oficial saudita. Mas o risco existe na equação libanesa e nos permite entender por que a estabilização econômica é inseparável da restauração do Estado.

Yazid bin Farhan esperado em Beirute

Espera-se que a visita esperada do conselheiro libanês saudita, Yazid bin Farhan, esclareça esta direção.

Seu deslocamento ocorre em um período particularmente denso. Deve coincidir com discussões sobre o futuro da segurança do Sul e com a procura de uma fórmula para evitar um vazio após o fim da missão da UNIFIL.

O calendário não é trivial. Ele coloca Riade em contato com um caso onde segurança, diplomacia e reconstrução se reúnem. Mas a Arábia Saudita parece querer definir cuidadosamente os limites do seu envolvimento.

O reino apoia o estado libanês e o exército. Ele pode participar no esforço econômico. Ele pode usar seu peso diplomático com seus parceiros ocidentais e árabes. Por outro lado, não parece procurar mover-se directamente para o centro de um dispositivo militar internacional no Sul.

Esta distinção permite-nos compreender a lógica geral: ajudar o Líbano a reforçar as suas próprias instituições, em vez de criar um mecanismo de substituição saudita.

Para Riade, o envolvimento militar directo num ambiente em que Israel, o Hezbollah, o Irão, os Estados Unidos e as Nações Unidas estão associados representaria riscos significativos. O apoio ao exército libanês oferece um caminho menos exposto e politicamente mais coerente com a defesa da soberania do Estado.

Após a UNIFIL, linha vermelha de prudência saudita

O fim planeado da missão UNIFIL acrescenta uma urgência especial.

O Líbano quer evitar um vazio de segurança no Sul. Várias vias estão sendo exploradas para manter uma presença internacional em uma forma diferente. Mas a definição de um novo dispositivo permanece complexa. O seu mandato, pessoal, relação com o exército libanês e papel na vigilância das fronteiras devem ser determinados.

Riade não se destinaria, na configuração acima mencionada, a fornecer diretamente forças a tal mecanismo.

Esta reserva não significa desengajamento. Antes, revela uma divisão de papéis. A segurança territorial deve regressar ao exército libanês. O mecanismo internacional deve ser utilizado como mecanismo de apoio ou de monitorização. Os parceiros árabes podem ajudar a financiar, equipar e consolidar o Estado.

Este padrão também responde a uma antiga preocupação saudita: evitar que o Líbano se torne o terreno direto para um confronto entre as potências regionais.

O reino pagou politicamente o preço de seus compromissos libaneses passados. Uma nova estratégia institucional manteria sua influência sem se reconectar com uma lógica de confronto por atores interpostos.

Reconstruir o Sul sem reconstruir um estado paralelo

A reconstrução será provavelmente o teste mais concreto desta política.

A destruição é significativa e as necessidades excedem a capacidade imediata do Tesouro Libanês. As famílias precisam de habitação mesmo antes de serem concluídas as discussões políticas sobre o financiamento da reconstrução. Esta emergência dá uma clara vantagem às estruturas que podem rapidamente mobilizar dinheiro.

O Hezbollah entendeu. Ao anunciar o seu futuro programa de habitação, procura responder imediatamente à sua base, salientando a inadequação da acção governamental.

O Estado enfrenta, portanto, um duplo desafio. Deve fisicamente reconstruir aldeias e politicamente reconstruir a sua presença.

Uma habitação financiada por uma instituição pública não tem apenas um valor imobiliário. Mostra que o Estado assume a responsabilidade. Uma estrada reparada, uma escola reservada ou um subsídio pago têm o mesmo efeito. Por outro lado, toda necessidade essencial que apenas estruturas partidárias respondem para reforçar a ideia de que o estado é secundário.

A ajuda saudita poderia encontrar aqui uma terra particularmente sensível. Mas a sua forma será decisiva.

O financiamento directo das instituições públicas não tem as mesmas consequências que a distribuição das ajudas através de redes políticas. O apoio às infra-estruturas produtivas não tem o mesmo efeito que um programa de ajuda única. Ajudar as empresas a exportar cria autonomia económica que não cria uma atribuição excepcional.

É provavelmente nesta distinção entre assistência e capacidade económica que a nova estratégia saudita pode ser a mais significativa.

Exportações, primeiro ensaio de betão

O levantamento das restrições às exportações libanesas para a Arábia Saudita é um teste imediato.

O resultado não será apenas medido pelo número de toneladas exportadas. Será necessário verificar se as empresas libanesas conseguem efectivamente recuperar o mercado, se os produtores agrícolas beneficiam da reabertura e se são eliminados os obstáculos logísticos e regulamentares.

O sector agrícola libanês já está a sofrer elevados custos e uma concorrência significativa dos produtos importados. A possibilidade de encontrar mercados de solventes no Golfo pode melhorar a situação em alguns sectores.

O mesmo se aplica aos agro-alimentares e a várias pequenas indústrias. O Líbano não voltará ao crescimento sustentável apenas através do consumo interno. O seu mercado é demasiado pequeno e o seu poder de compra está demasiado enfraquecido. Deve encontrar saídas externas.

A Arábia Saudita pode ajudar sem necessariamente transferir bilhões para o governo.

É uma forma de apoio menos visível, mas, se funcionar, reduz a dependência da ajuda.

Exército como segundo pilar

Depois da economia vem a questão militar.

Riade afirma o seu apoio ao exército libanês, mas os contornos precisos da nova assistência permanecem por definir. No entanto, as necessidades são importantes. Se o exército vai expandir sua implantação, controlar mais território e se tornar a autoridade de segurança de referência no Sul, ele vai precisar de recursos adicionais.

Não são só armas pesadas. As necessidades incluem a mobilidade, as comunicações, o acompanhamento, as infra-estruturas, os salários e a capacidade de sustentar as unidades no terreno.

O apoio internacional ao exército deve, portanto, ser visto como um investimento na capacidade do Estado.

A questão também é política. Um exército fraco deixa o debate sobre a soberania na área dos princípios. Um exército capaz de cumprir as tarefas que lhe são confiadas permite que o governo transforme gradualmente estes princípios em realidade.

Mas a ajuda militar não resolverá apenas o problema das armas do Hezbollah. Continua a ser política antes de ser técnica. Uma instituição militar mais bem equipada não elimina a necessidade de um acordo nacional sobre o papel da resistência, das garantias de segurança e da estratégia de defesa.

Riade parece querer precisamente evitar confundir estas duas dimensões: reforçar o Estado sem substituir o diálogo libanês.

Relação Estado-Estado

A fórmula que está emergindo é, em última análise, uma transformação mais geral da política externa libanesa.

Nawaf Salam insiste nas relações institucionais. O mesmo princípio é mantido nas relações com o Irão: o Líbano quer manter relações com os Estados, mas recusa-se a permitir-lhes passar por organizações armadas ou canais paralelos.

A relação com a Arábia Saudita oferece o lado positivo desta doutrina. Comissão conjunta, governo, exército, comércio e investimento: os instrumentos mobilizados pertencem ao funcionamento normal das relações entre dois Estados.

Esta normalização pode ser mais importante do que o anúncio de um novo programa de ajuda.

Durante anos, a política libanesa foi estruturada pela questão de qual ator local foi apoiado por que poder regional. A lógica hoje procurada é, pelo menos oficialmente, colocar o Estado no centro dessas relações.

O sucesso desta abordagem dependerá, no entanto, da sua capacidade de produzir resultados perceptíveis para a população.

Real competição acontece no campo social

É aqui que reside o principal desafio.

O cidadão não mede a restauração do Estado apenas através de discursos sobre soberania. Mede-o ao funcionamento de uma escola, à electricidade disponível, à possibilidade de recuperar o seu dinheiro, ao estado de uma estrada ou ao auxílio recebido quando a sua casa foi destruída.

Se as instituições falharem por estes motivos, a restauração da autoridade política continuará a ser abstracta.

O Hezbollah tem uma longa experiência na construção de redes sociais paralelas ou complementares às do Estado. O seu projecto anunciado de apoio à habitação e à reconstrução mostra que esta função permanece no centro da sua relação com a sua base.

Para os parceiros do Líbano, portanto, a resposta não pode ser apenas segurança.

Um Estado capaz de controlar uma fronteira mas incapaz de apoiar os seus cidadãos continuará a ser frágil. Por outro lado, uma melhoria económica sem restaurar a autoridade pública deixaria intacto o problema da soberania.

Impedir que a crise social remodele o equilíbrio de poder

É nessa articulação que faz sentido o risco de uma explosão social. Uma nova onda de pobreza, desemprego ou raiva contra as instituições não produziria necessariamente um único beneficiário político. Pelo contrário, poderia alimentar o desafio de todas as forças tradicionais. Mas encorajaria as organizações no terreno que já têm os meios para satisfazer necessidades imediatas quando o Estado não pode.

O Hezbollah pertence a esta categoria. A sua capacidade de intervir no alojamento, repara e ajuda ao seu ambiente permite-lhe transformar uma função social num factor de resiliência política. Isso não significa que a crise iria fortalecer automaticamente o partido. Ela própria deve satisfazer as expectativas consideráveis de uma população afectada pela guerra e pelo deslocamento. Mas a fraqueza do Estado deixa um espaço que instituições públicas mais eficazes poderiam reduzir.

A questão, portanto, excede muito a rivalidade tradicional entre Riade e Teerão. O verdadeiro desafio é saber qual modelo irá satisfazer as necessidades do libanês: um Estado financiado, reformado e capaz de desempenhar as suas funções, ou um país onde cada comunidade depende mais das suas próprias estruturas políticas e sociais.

A reabertura do mercado saudita, o relançamento da Comissão Conjunta, o apoio anunciado às instituições e a perspectiva de assistência ao exército assumem outro significado quando são colocados nesta perspectiva. O objectivo já não é apenas ajudar o Líbano a passar por um mau caminho. O objectivo é restabelecer ao Estado uma capacidade de acção cujo desaparecimento gradual permitiu que estruturas paralelas se tornassem indispensáveis em determinados territórios.

Estratégia menos espetacular, mas potencialmente mais sustentável

No entanto, esse método é fraco: leva tempo.

A ajuda directa produz imediatamente uma imagem política. Um envelope financeiro pode ser anunciado em minutos. Uma comissão económica, uma reforma bancária ou a reconstrução de uma capacidade de exportação levam meses, por vezes anos.

O Líbano não tem necessariamente esse tempo.

Famílias deslocadas precisam de soluções agora. Os produtores precisam de oportunidades na próxima colheita. As empresas devem pagar aos seus empregados. Os depositantes estão à espera há anos. O exército tem de manter as suas unidades enquanto a situação no Sul permanece instável.

A dificuldade da nova sequência reside, portanto, na combinação de urgência e reforma. Se os parceiros internacionais exigirem que todas as reformas sejam concluídas antes do apoio, o país poderá continuar a deteriorar-se durante o período de transição. Mas se a ajuda for paga sem condições ou mecanismo de controlo, os erros do passado podem ser repetidos.

Riade parece estar procurando um terceiro caminho: gradualmente reabrindo canais econômicos, reservando os compromissos financeiros mais importantes numa fase em que as instituições libanesas demonstraram sua capacidade de funcionar.

Essa cautela também permite que a Arábia Saudita meça os resultados antes de aumentar seu compromisso.

O teste de reconstrução

O Sul é provavelmente a primeira área onde esta estratégia pode ser julgada.

Se o Estado conseguir organizar o regresso dos habitantes, reconstruir a infra-estrutura e mobilizar financiamento internacional transparente, demonstrará que pode assumir uma função por muito tempo exercida em parte por estruturas políticas locais.

Se falhar, o vácuo será rapidamente ocupado.

Hezbollah já anunciou que ele não vai permanecer um espectador. Seu compromisso com moradias e reparações responde a uma emergência real, mas ao mesmo tempo reafirma sua posição como ator social autônomo. Essa situação resume o dilema libanês: os serviços prestados à população são indispensáveis, mas cada função desempenhada permanentemente fora do Estado também ajuda a institucionalizar sua fragilidade.

Para Riade, o apoio à reconstrução das instituições públicas poderia, portanto, ser de duplo interesse. O objectivo seria ajudar as populações afectadas sem reconstruir, ao lado das aldeias, um sistema político baseado na dependência das estruturas partidárias.

Mas isso requer uma administração libanesa capaz de gerir fundos, definir prioridades e proporcionar transparência suficiente aos doadores. A reconstrução não pode ser sustentada apenas pela boa vontade diplomática.

Por conseguinte, traz o Líbano de volta ao seu outro local de construção: a reforma.

A economia como instrumento de soberania

Talvez esta seja a lição principal do retorno saudita. No Líbano, a soberania não é apenas uma questão de fronteiras e armas.

Um Estado incapaz de pagar adequadamente pelos seus agentes, de operar os seus serviços, de proteger os depósitos bancários ou de reconstruir uma aldeia destruída vê necessariamente a sua autoridade corroída. Outros atores então assumem as funções que ele abandona.

A economia torna-se assim um componente da soberania.

A reabertura dos mercados sauditas pode apoiar as empresas. A cooperação com instituições financeiras internacionais pode ajudar a reconstruir o sistema bancário. A assistência ao exército pode fortalecer a presença do Estado no Sul. A reconstrução pode restaurar sua ligação com populações afetadas pela guerra.

Nenhuma destas medidas será suficiente isoladamente. Juntos, no entanto, traçam uma estratégia muito diferente da lógica de injetar dinheiro em um sistema que permanece inalterado.

A Arábia Saudita parece retornar ao Líbano sem querer assumir exatamente o lugar que ocupou. Menos política de procuração, mais relações institucionais. Menos promessas espectaculares, mais comércio e condicionalidade. Apoio ao exército, mas cuidado com o envolvimento militar directo no Sul.

O sucesso desta abordagem dependerá tanto de Riade como de Beirute. O reino pode reabrir seu mercado, incentivar o investimento e apoiar o exército. Não pode reformar as instituições libanesas no seu lugar.

E é precisamente aí que reside o limite de qualquer estratégia externa ao Líbano: os parceiros podem fortalecer o Estado, mas não podem substituí-lo sem, por sua vez, contribuir para o seu enfraquecimento.

Num país onde a raiva social pode tornar-se a próxima frente política, a competição decisiva pode não ter lugar em torno de uma mesa diplomática. Será jogado nas aldeias do Sul, com depositantes, em empresas, escolas e serviços públicos. Opõe-se a menos dois eixos regionais do que duas capacidades: a do Estado para se tornar útil novamente e a das partes para continuar a estar no seu lugar.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews