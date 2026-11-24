O Líbano terá de acelerar a autorização de minas para cumprir o prazo de Novembro de 2036 após a sua adesão à Convenção de Otava. O relatório Landmine Monitor, publicado em 24 de novembro, detalha o declínio das áreas disponibilizadas em 2025 e destaca as dificuldades de acesso às áreas mais contaminadas do Sul.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Líbano tem até 1 de novembro de 2036 para lidar com áreas minadas sob sua jurisdição ou controle. De acordo com o relatórioMonitor de minas terrestres 2026publicado na terça-feira 24 de Novembro, aproximadamente 0,8 km2 por ano teriam de ser disponibilizados para cumprir este prazo. Em 2025, o país lançou 0,22 km2.

O cálculo baseia-se na contaminação registada no final de 2025. Não tem em conta áreas que possam ser acrescentadas. Em 2024, 0,51 km2 tinham sido disponibilizados, de acordo com o mesmo relatório, e a média histórica era de cerca de 0,6 km2 por ano. A liberação inclui terra realmente limpa e terra investigada para levantar ou reduzir a área de suspeita. Por conseguinte, não mede apenas a depuração das minas no terreno.

O primeiro relatório libanês deverá ser publicado em Abril

O Líbano depositou o seu instrumento de adesão à Convenção de Otava em 1 de Maio de 2026. De acordo com a notificação do depositário das Nações Unidas, o Tratado entrou em vigor para o país em 1 de Novembro. Proibi, nomeadamente, a utilização, produção, transferência e armazenagem de minas antipessoal, sob reserva das excepções previstas no texto. Estabelece um prazo de quatro anos para destruir as unidades populacionais e dez anos para tratar as zonas mineiras. O primeiro relatório de transparência do Líbano deverá ser apresentado em 30 de abril de 2027.

Em especial, esta primeira declaração deve estabelecer o estatuto dos estoques conhecidos ou suspeitos e das áreas extraídas. O prazo de 2036 não significa que todos os riscos associados ao combate sejam abrangidos pelo mesmo âmbito: as conchas não explodidas e os restos de aglomerados continuam a ameaçar os habitantes, mas não coincidem com as minas antipessoal abrangidas pela Convenção.

Sul concentra dificuldades de acesso

A maior parte da contaminação relatada está no Sul. O relatório salienta que a instabilidade e as restrições de acesso dificultam as operações. A UNIFIL relata que descolou cerca de cinco milhões de metros quadrados entre 2006 e 2023, antes da suspensão do seu trabalho regular em 8 de outubro de 2023. Ela disse que continuou a coordenar com as Forças Armadas libanesas os relatórios de artilharia não explodida. Estas intervenções não equivalem à retoma de um programa de limpeza regular.

O maior recorde global desde 2020

O relatório registrou pelo menos 6.929 vítimas de minas e restos explosivos de guerra em 2025: 1.955 mortes, 4.930 feridos e 44 pessoas cujo destino não pôde ser estabelecido. Os civis são responsáveis por 84% das baixas conhecidas. Mianmar tem 1.891 vítimas e Síria 1.602, um aumento de mais de 50 por cento neste último país. O relatório coloca esta progressão num contexto de regresso após a queda do regime de Bashar al-Assad, sem apresentar o fim da luta como o fim do perigo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews