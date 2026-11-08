Resgate no mar de Omã : 22 marinheiros resgatados

A Guarda Costeira dos Emirados Árabes Unidos resgatou os 22 tripulantes de um navio de carga após um incêndio no mar em Omã. A Guarda Nacional anunciou domingo, 8 de novembro, que todos estavam em condições estáveis. Os marinheiros, nacionais dos países árabes, receberam primeiros socorros antes de serem entregues às autoridades competentes. A tripulação tinha dado o alerta. O nome do navio, as circunstâncias da partida do incêndio e a data exacta do incidente não foram comunicados pelas autoridades.

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Um resgate no mar de Omã resultou na evacuação de 22 tripulantes de um navio de carga em chamas, anunciou a Guarda Nacional dos Emirados Árabes Unidos no domingo, 8 de novembro de 2026. Todos estão em condição estável, de acordo com os resultados relatados pela manhã. A identidade do navio e a origem do fogo permanecem desconhecidas.

Um resgate no mar de Omã após o alerta de carga

A tripulação relatou um incêndio a bordo da Guarda Costeira, que está sob o comando da Guarda Nacional Emirati. Equipes especializadas localizaram o prédio e resgataram seus 22 ocupantes, diz ela.

As autoridades descrevem marinheiros como árabes, sem especificar suas nacionalidades. Os evacuados receberam primeiros socorros e foram entregues às autoridades competentes.

O primeiro anúncio referia-se ao resgate. Um segundo comunicado especificava a condição estável de toda a tripulação e o curso da operação. Ele não forneceu uma avaliação médica individual.

A causa do fogo não está estabelecida

A informação oficial coloca a operação no Mar de Omã, sem dar dados de contacto. Não especificam a data ou hora da partida do incêndio. Por conseguinte, 8 de Novembro corresponde à data do anúncio das autoridades emiradas.

Nenhum caso foi relatado. As provas disponíveis não permitem que um ataque seja atribuído ao incêndio ou ligado a outra embarcação envolvida num incidente recente na área. O nome do edifício ainda não foi confirmado.

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