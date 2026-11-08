Colisão ferroviária no Egito: 4 mortos

Uma colisão ferroviária no Egito resultou em quatro mortes e 88 lesões no domingo, 8 de novembro de 2026, de acordo com uma avaliação provisória do Ministério da Saúde. Dois comboios de passageiros atingiram Al-Ayyat na província de Gizé, ao sul do Cairo. Vários carros descarrilaram. O Presidente Abdel Fattah al-Sissi pediu uma rápida investigação.
Uma colisão ferroviária no Egito na linha sul
A Autoridade Ferroviária Nacional afirma que o trem número 134, ligando Gizeh a Fayoum, atingiu a retaguarda do número 2010. Este último serviu como uma ligação entre Cairo e Aswan. O choque ocorreu entre as estações Kafr Ammar e Al-Raqqa na área de Al-Ayyat.
A colisão fez com que os carris saíssem de vários carros. Os serviços ferroviários enviaram equipes técnicas e guindastes para o local para limpar os trilhos. As operações visam restabelecer o tráfego no eixo entre a capital e o Alto Egipto.
As autoridades não indicaram um prazo para a retoma do tráfego nas informações disponíveis. O procedimento descrito pelo operador não é suficiente para determinar a causa do acidente ou uma responsabilidade individual.
Ferido em três hospitais
O Ministério da Saúde informou 72 ambulâncias envolvidas no transporte e evacuação das vítimas. Segundo sua contagem, 49 feridos foram levados para o Hospital Al-Wasta, 29 para o Hospital Al-Ayyat e 10 para o Hospital Atfih. Esse total corresponde aos 88 feridos relatados.
O Ministro Khaled Abdel Ghaffar pediu aos serviços de saúde das províncias de Gizé e dos governadores de Beni Suef que aumentassem o seu nível de preparação. As equipes devem prestar cuidados e apoio médico às vítimas.
Quatro mortes continuam provisórias. As autoridades sanitárias continuam a monitorar as pessoas hospitalizadas, sem fornecer, nesta fase, uma detalhada desagregação de acordo com a gravidade dos ferimentos.
Sissi pede responsabilização
Num comunicado emitido no domingo, a Presidência confirmou que tinha solicitado os cuidados necessários aos feridos e uma investigação acelerada sobre as circunstâncias do choque. Abdel Fattah al-Sissi espera que qualquer pessoa cuja negligência é estabelecida será responsabilizada.
Esta instrução não constitui uma conclusão sobre a origem da colisão. Os resultados do inquérito e o calendário para a reabertura da linha continuam a ser esperados.
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