Desporto escolar: 120 estudantes reunidos em Furn el-Chebbak

Em 6 de novembro de 2026, mais de 120 estudantes de cinco escolas de Beirute participaram no terceiro dia de « Sua Saúde em Sua Mão » na Notre-Dame des Frères em Furn el-Chebbak. Organizado por jovens talentos libaneses com a Embaixada Francesa e o Instituto Francês do Líbano, este encontro ofereceu sete oficinas, incluindo uma introdução ao esporte para cegos e deficientes visuais. O programa centra-se na descoberta, saúde e participação e não na concorrência, com o apoio de seis federações desportivas.

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O esporte escolar no Líbano estava no programa do terceiro dia « Sua saúde em suas mãos », organizado na sexta-feira, 6 de novembro de 2026, na Notre-Dame des Frères School em Furn el-Chebbak. Mais de 120 estudantes de cinco escolas de Beirute participaram desta iniciativa da Associação Libanesa de Jovens Talentos, realizada em parceria com a Embaixada Francesa no Líbano e o Instituto Francês do Líbano.

O encontro reuniu estudantes, seus professores e treinadores, bem como representantes de parceiros franceses e federações esportivas participantes. A instituição anfitriã acolheu esta terceira edição de um programa lançado em 2025.

Sete oficinas para descobrir o esporte escolar no Líbano

Os alunos foram divididos em sete oficinas. Seis federações libanesas supervisionaram a descoberta do tênis, atletismo, pentatlo moderno, esgrima, taekwondo e muay-thai. Uma sétima oficina, liderada por Blind with Vision, foi dedicada ao esporte de cegos e deficientes visuais.

Cada grupo passou 25 minutos em uma oficina, com uma breve apresentação seguida de uma introdução prática para todos os alunos. Os grupos juntaram-se então à atividade seguinte. Essa rotação permitiu que cada participante experimentasse as diferentes disciplinas oferecidas durante o dia.

Saúde e participação no centro do programa

A cerimônia de abertura começou com os hinos nacionais libaneses e franceses. O diretor da Notre-Dame des Frères, Fadi Touma, acolheu esta terceira edição e agradeceu à Embaixada Francesa, aos Jovens Talentos Libaneses, às federações e às escolas pelo seu apoio à prática desportiva dos jovens.

Os representantes da Embaixada recordaram o lançamento em 2025 do Projecto de Apoio ao Desporto e ao Desporto, especialmente nas escolas. O secretário-geral do Líbano Jovens Talentos, Dr. Georges Assaf, falou dos objetivos de « Sua saúde em suas mãos »: aumentar a consciência de sua saúde, incentivá-los a se envolver em atividade física e construir confiança neles através da descoberta de esportes.

Ele também agradeceu parceiros franceses, a escola anfitriã, federações, instituições participantes, Blind with Vision, voluntários e a equipe de associação.

O programa visa promover a saúde física e psicológica dos estudantes através do movimento e da descoberta. Incentiva a participação e não a concorrência e procura reforçar os laços entre escolas, federações desportivas e instituições de ensino. Este terceiro dia seguiu duas edições anteriores, a mais recente das quais teve lugar no norte do Líbano em fevereiro de 2026.

Participantes no terceiro dia « Sua saúde em suas mãos », 6 de novembro de 2026 em Furn el-Shebbak. Foto: Prophoto.

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