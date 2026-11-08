8 novembre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

Desporto escolar: 120 estudantes reunidos em Furn el-Chebbak

Libnanews
· 2 min de leitura · 2 vues

Em 6 de novembro de 2026, mais de 120 estudantes de cinco escolas de Beirute participaram no terceiro dia de « Sua Saúde em Sua Mão » na Notre-Dame des Frères em Furn el-Chebbak. Organizado por jovens talentos libaneses com a Embaixada Francesa e o Instituto Francês do Líbano, este encontro ofereceu sete oficinas, incluindo uma introdução ao esporte para cegos e deficientes visuais. O programa centra-se na descoberta, saúde e participação e não na concorrência, com o apoio de seis federações desportivas.

Les élèves et les organisateurs de la journée sportive à Notre-Dame des Frères, à Furn el-Chebbak, le 6 novembre 2026.
Les participants à la troisième journée « Votre santé entre vos mains », le 6 novembre 2026 à Furn el-Chebbak. Photo : Prophoto. © Prophoto
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandEspagnolItalienRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O esporte escolar no Líbano estava no programa do terceiro dia « Sua saúde em suas mãos », organizado na sexta-feira, 6 de novembro de 2026, na Notre-Dame des Frères School em Furn el-Chebbak. Mais de 120 estudantes de cinco escolas de Beirute participaram desta iniciativa da Associação Libanesa de Jovens Talentos, realizada em parceria com a Embaixada Francesa no Líbano e o Instituto Francês do Líbano.

O encontro reuniu estudantes, seus professores e treinadores, bem como representantes de parceiros franceses e federações esportivas participantes. A instituição anfitriã acolheu esta terceira edição de um programa lançado em 2025.

Sete oficinas para descobrir o esporte escolar no Líbano

Os alunos foram divididos em sete oficinas. Seis federações libanesas supervisionaram a descoberta do tênis, atletismo, pentatlo moderno, esgrima, taekwondo e muay-thai. Uma sétima oficina, liderada por Blind with Vision, foi dedicada ao esporte de cegos e deficientes visuais.

Cada grupo passou 25 minutos em uma oficina, com uma breve apresentação seguida de uma introdução prática para todos os alunos. Os grupos juntaram-se então à atividade seguinte. Essa rotação permitiu que cada participante experimentasse as diferentes disciplinas oferecidas durante o dia.

Saúde e participação no centro do programa

A cerimônia de abertura começou com os hinos nacionais libaneses e franceses. O diretor da Notre-Dame des Frères, Fadi Touma, acolheu esta terceira edição e agradeceu à Embaixada Francesa, aos Jovens Talentos Libaneses, às federações e às escolas pelo seu apoio à prática desportiva dos jovens.

Os representantes da Embaixada recordaram o lançamento em 2025 do Projecto de Apoio ao Desporto e ao Desporto, especialmente nas escolas. O secretário-geral do Líbano Jovens Talentos, Dr. Georges Assaf, falou dos objetivos de « Sua saúde em suas mãos »: aumentar a consciência de sua saúde, incentivá-los a se envolver em atividade física e construir confiança neles através da descoberta de esportes.

Ele também agradeceu parceiros franceses, a escola anfitriã, federações, instituições participantes, Blind with Vision, voluntários e a equipe de associação.

O programa visa promover a saúde física e psicológica dos estudantes através do movimento e da descoberta. Incentiva a participação e não a concorrência e procura reforçar os laços entre escolas, federações desportivas e instituições de ensino. Este terceiro dia seguiu duas edições anteriores, a mais recente das quais teve lugar no norte do Líbano em fevereiro de 2026.

Les élèves et les organisateurs de la journée sportive à Notre-Dame des Frères, à Furn el-Chebbak, le 6 novembre 2026.
Participantes no terceiro dia « Sua saúde em suas mãos », 6 de novembro de 2026 em Furn el-Shebbak. Foto: Prophoto.
Libnanews
Communiqué et Annonces - translated by IA

Cette rubrique est consacrée aux Communiqués et Annonces qui nous parviennent. Nous ne sommes pas responsables du contenu. Vous pouvez également nous écrire via le formulaire "contact" de notre site. Pour rappel, Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006.

Todos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *