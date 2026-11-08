8 novembre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

Estádio Olímpico de Trípoli: trabalho a ser concluído

Libnanews
· 2 min de leitura · 5 vues

A ministra da Juventude e Desporto, Nora Bayrakdarian, visitou o Estádio Olímpico de Trípoli para acompanhar a sua reabilitação. O gramado está pronto para hospedar jogos, mas ainda são necessárias intervenções técnicas e de segurança. Uma estrutura metálica perigosa foi removida, revelando mais trabalho a ser feito. O ministro preferiu sua conclusão antes da reabertura, embora ela tivesse que adiar por alguns meses. Um jogo internacional está previsto para a inauguração, sem data anunciada.

Nora Bayrakdarian au stade olympique de Tripoli, où des travaux précèdent la réouverture.
Nora Bayrakdarian lors de sa visite du stade olympique de Tripoli. Couverture réalisée à partir de la photographie jointe au communiqué. © Photographie transmise avec le communiqué ; photographe non précisé. Mise en page Libnanews.
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishAllemandEspagnolItalienRusse
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A Ministra da Juventude e Desporto, Nora Bayrakdarian, inspeccionou a reabilitação do Estádio Olímpico de Trípoli. O gramado está pronto para receber reuniões, mas ainda são necessárias intervenções técnicas e de segurança antes de reabrir.

O ministro foi acompanhado por Naji Hammoud, presidente do conselho de administração e gerente geral do estabelecimento público de instalações de esportes e escoteiros. A visita forneceu uma atualização sobre o trabalho realizado e as próximas etapas do projeto.

Estádio Olímpico de Trípoli: um gramado pronto

Nora Bayrakdarian disse que a superfície do jogo estava em muito bom estado e pronta para os jogos. No entanto, salientou que alguns problemas técnicos ainda exigiam trabalho e acompanhamento.

O Ministro salientou a qualidade das intervenções e a segurança das instalações e dos seus equipamentos. Esta reabilitação faz parte do objectivo do Ministério de desenvolver infra-estruturas desportivas nas várias regiões libanesas. O objectivo é permitir que estas instalações sedimentem reuniões e concursos.

Intervenções de segurança antes da reabertura

Uma estrutura metálica que representava um risco para a segurança pública foi removida, explicou Nora Bayrakdarian. Esta operação revelou outro trabalho necessário, agora em curso.

O Ministro considerou preferível concluir estas intervenções antes de reabrir, uma vez que a retoma das suas actividades já tinha sido adiada. Portanto, a condição do gramado sozinho não é suficiente para permitir que todo o equipamento seja reaberto.

Um jogo internacional previsto para a inauguração

Nora Bayrakdarian disse que um jogo internacional estava sendo considerado durante a reabertura. Considerou aceitável adiar o trabalho por alguns meses, recordando o longo período de estagnação no estádio desde 2006.

Nenhuma data para reabrir ou postar para esta reunião internacional foi anunciada nas declarações relatadas. A conclusão do trabalho técnico e de segurança continua a ser o próximo passo.

Libnanews
Communiqué et Annonces - translated by IA

Cette rubrique est consacrée aux Communiqués et Annonces qui nous parviennent. Nous ne sommes pas responsables du contenu. Vous pouvez également nous écrire via le formulaire "contact" de notre site. Pour rappel, Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006.

Todos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *