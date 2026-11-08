Estádio Olímpico de Trípoli: trabalho a ser concluído

A ministra da Juventude e Desporto, Nora Bayrakdarian, visitou o Estádio Olímpico de Trípoli para acompanhar a sua reabilitação. O gramado está pronto para hospedar jogos, mas ainda são necessárias intervenções técnicas e de segurança. Uma estrutura metálica perigosa foi removida, revelando mais trabalho a ser feito. O ministro preferiu sua conclusão antes da reabertura, embora ela tivesse que adiar por alguns meses. Um jogo internacional está previsto para a inauguração, sem data anunciada.

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A Ministra da Juventude e Desporto, Nora Bayrakdarian, inspeccionou a reabilitação do Estádio Olímpico de Trípoli. O gramado está pronto para receber reuniões, mas ainda são necessárias intervenções técnicas e de segurança antes de reabrir.

O ministro foi acompanhado por Naji Hammoud, presidente do conselho de administração e gerente geral do estabelecimento público de instalações de esportes e escoteiros. A visita forneceu uma atualização sobre o trabalho realizado e as próximas etapas do projeto.

Estádio Olímpico de Trípoli: um gramado pronto

Nora Bayrakdarian disse que a superfície do jogo estava em muito bom estado e pronta para os jogos. No entanto, salientou que alguns problemas técnicos ainda exigiam trabalho e acompanhamento.

O Ministro salientou a qualidade das intervenções e a segurança das instalações e dos seus equipamentos. Esta reabilitação faz parte do objectivo do Ministério de desenvolver infra-estruturas desportivas nas várias regiões libanesas. O objectivo é permitir que estas instalações sedimentem reuniões e concursos.

Intervenções de segurança antes da reabertura

Uma estrutura metálica que representava um risco para a segurança pública foi removida, explicou Nora Bayrakdarian. Esta operação revelou outro trabalho necessário, agora em curso.

O Ministro considerou preferível concluir estas intervenções antes de reabrir, uma vez que a retoma das suas actividades já tinha sido adiada. Portanto, a condição do gramado sozinho não é suficiente para permitir que todo o equipamento seja reaberto.

Um jogo internacional previsto para a inauguração

Nora Bayrakdarian disse que um jogo internacional estava sendo considerado durante a reabertura. Considerou aceitável adiar o trabalho por alguns meses, recordando o longo período de estagnação no estádio desde 2006.

Nenhuma data para reabrir ou postar para esta reunião internacional foi anunciada nas declarações relatadas. A conclusão do trabalho técnico e de segurança continua a ser o próximo passo.

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