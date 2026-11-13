Reino Unido: dois homens culpados de espionagem

Dois cidadãos iranianos foram considerados culpados em Londres em 12 de novembro. Sanções são esperadas em 17 de dezembro; um terceiro réu foi absolvido.

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Em 12 de Novembro, dois cidadãos iranianos foram declarados culpados de assistirem a um serviço de informação estrangeiro, supervisionando pessoas no Reino Unido. O veredicto foi emitido em Woolwich Crown Court, Londres, após seis semanas de julgamento. As sentenças serão proferidas em 17 de dezembro no Old Bailey.

Mostafa Sepahvand, 41 anos, e Farhad Javadi Manesh, 46 anos, foram considerados culpados pela Lei de Segurança Nacional Britânica de 2023. Um terceiro réu, Shapoor Qalehali Khani Noori, 57 anos, foi absolvido de todas as acusações.

Vereditos separados para ambos os homens

Sepahvand também foi condenado por atos preparatórios destinados a cometer violência grave. Manesh foi absolvido da acusação separada de se preparar para a violência por outras pessoas. A sua responsabilidade penal não se limita, portanto, a um veredicto idêntico sobre todas as acusações.

Segundo a acusação, Sepahvand reconheceu os atos de vigilância, mas alegou ter agido sob coação, por medo das consequências de uma recusa. Manesh alegou que as fotografias foram tiradas como parte de uma busca habitacional, diz a polícia.

Monitorização entre 2024 e 2025

A Polícia Metropolitana localizou rastreamento de código aberto, vigilância e busca entre agosto de 2024 e março de 2025. O alvo incluía dois jornalistas de um canal de língua persa crítico do governo iraniano, um advogado que trabalhava para advogados do Reino Unido para Israel e um profissional de produção audiovisual.

Os investigadores exploraram 534 gigabytes de dados, incluindo mensagens, vídeos, fotografias e notas de voz. Uma parte significativa teve de ser traduzida do persa. Os documentos encontrados incluíam informações sobre o local de trabalho e os veículos das pessoas controladas.

O promotor descreve Sepahvand como a principal pessoa de contato no Irã, enquanto Manesh lhe transmitiu imagens e informações. A polícia liga estes contactos aos Guardas Revolucionários. Os três homens foram presos em 3 de maio de 2025.

A pena será fixada em dezembro

Nas provas apresentadas pelo Ministério Público há uma mensagem na qual Sepahvand exigiu 150 mil libras para matar um alvo. As autoridades britânicas acreditam que as detenções impediram a violência. Essa avaliação não significa que tenha realmente ocorrido um ataque neste caso.

O julgamento resulta assim em duas condenações, mas também em absolvições que o veredicto requer para distinguir. A audiência de 17 de dezembro determinará as sanções impostas aos dois condenados; ainda não foi anunciada nenhuma pena de prisão nos comunicados de imprensa da acusação e da polícia.

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