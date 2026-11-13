Gel na Bekaa: colheita tardia afetada

A geada danificou colheitas de campo e batatas em Bekaa. Ibrahim Tarshishi e Antoine Hoyeck alertam sobre as perdas sofridas pelos produtores, enquanto os atacadistas Qab Elias descrevem uma contração de chegadas. Os profissionais exigem uma melhor protecção contra as catástrofes agrícolas. Outras bacias de produção e culturas de estufa podem trazer volumes adicionais, sem substituir imediatamente as culturas destruídas na planície.

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A congelação em Bekaa danificou as culturas de campo e a colheita tardia da batata. Funcionários da fazenda descrevem perdas significativas após várias noites frias em novembro. Eles também alertam sobre uma diminuição nas chegadas de vegetais. As estimativas disponíveis permanecem as dos profissionais, sem um balanço nacional consolidado.

Batatas tardias entre as culturas afetadas

Ibrahim Tarshishi, líder sindical agrícola, estima que as perdas excedam 30% da produção esperada de batatas tardias, conhecida como « laqis ». Em suas declarações relatadas em 13 de novembro, ele menciona cerca de 15.000 toneladas perdidas. Este número está relacionado com o rendimento esperado desta campanha, não com toda a produção anual libanesa.

Descreve cinco dias sucessivos de congelamento, durante três a quatro horas por dia, que reduziram o rendimento das parcelas no momento em que os produtores aguardavam a sua colheita.

O gel no Bekaa enfraquece o final da temporada

Em entrevista publicada em 10 de novembro, Tarshishi já relatou destruição entre as culturas expostas: abobrinha, pepino, tomate, feijão e berinjela. Descreveu plantas totalmente danificadas, bem como uma diminuição no volume esperado de batatas.

Este alerta vem quando a campanha de jardinagem de campo se aproxima de seu fim no Bekaa. Os produtores de estufas podem alargar determinadas culturas. No entanto, Tarshishi acredita que os volumes disponíveis sob abrigo, na planície e na costa, não serão suficientes para substituir culturas perdidas.

O gerente agrícola também destaca a carga de despesas de pré-congelamento: sementes, fertilizantes, tratamentos, irrigação e bomba de combustível. A destruição de uma cultura priva assim o produtor de uma receita esperada após vários meses de despesas. Não elimina os custos já incorridos.

Chegadas reduzidas ao mercado Qab Elias

Omar Hatoum, representando atacadistas de frutas e vegetais, também descreve uma forte contração de chegadas em Qab Elias. Alguns produtos tornam-se difíceis de encontrar, incluindo feijão, abobrinha, repolho e pimenta. Esta diminuição das entregas diz respeito a um centro de distribuição onde os comerciantes são fornecidos.

A pressão sobre os preços depende agora das quantidades que podem ser fornecidas por outros agrupamentos de produção. Tarshishi salientou que as dificuldades de comercialização anteriores tinham desencorajado alguns dos produtores de expandir suas áreas. As culturas já plantadas na costa não podem, portanto, ser aumentadas imediatamente para suprir esta escassez.

Organizações agrícolas apelam à protecção

Em um comunicado de imprensa de 12 de novembro, Antoine Hoyeck, presidente da Associação de Agricultores Libaneses, também denunciou as perdas causadas pelo congelamento. Ele apelou para a compensação por desastres agrícolas e criticou a inadequação da proteção pública. A sua organização avança importantes áreas de catástrofe, sem fornecer neste comunicado de imprensa um inventário detalhado por município e por cultura.

Essas demandas envolvem duas necessidades distintas: antecipar episódios perigosos e apoiar fazendas após a perda da colheita. É utilizada uma indicação para preparar medidas adaptadas às culturas e instalações disponíveis. A indemnização responde à perda de rendimentos e despesas já incorridas.

Uma importante campanha de fornecimento de quedas

O portal público LEBTRADE coloca a colheita tardia da batata libanesa entre outubro e dezembro. Identifica o Bekaa e Akkar como uma das principais áreas de produção, com calendários diferentes dependendo da região. Esta diversidade permite disseminar o abastecimento, sem tornar as bacias agrícolas intercambiáveis a curto prazo.

As batatas são utilizadas principalmente para consumo fresco. Eles também se alimentam de mercados regionais, incluindo Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Omã, Turquia e Catar. Para os agricultores afectados pelo congelamento, a questão imediata continua a ser a quantidade comercializável no final desta colheita.

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