13 novembre 2026
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Bombeiros de Beirute: Hajjar apreendeu a crise assistencial

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Após a mobilização em 12 de novembro, Hajjar recebeu o governador e prefeito. A cobertura médica permanece no centro das demandas dos bombeiros, sem um acordo financeiro anunciado.

Pompiers de Beyrouth : crise des soins et réunion au ministère de l’Intérieur. Véhicules de la caserne, photographie d’archive publiée en mai 2023.
Véhicules à la caserne de la Quarantaine, photographie publiée dans le reportage du 4 mai 2023. Date exacte de prise de vue non renseignée. Cette archive ne montre pas la mobilisation du 12 novembre 2026. Photo entière conservée, habillage Libnanews. © Nathalie Duplan – Valérie Raulin / photothèque Libnanews
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A cobertura médica dos bombeiros de Beirute está no centro de uma crise que levou o ministro do Interior Ahmad Hajjar a receber o governador Marwan Abboud e o prefeito Ibrahim Zeidan na quinta-feira à noite, 12 de novembro. O Ministério confirma que reviu as suas reivindicações e os acontecimentos ocorridos no município, sem anunciar uma liquidação financeira ou uma data de saída.

Cuidados e equipamentos no centro do conflito

Os bombeiros estão pedindo melhores cuidados e hospitalização, bem como o pagamento do subsídio de vestuário. Uma primeira mobilização ocorreu no dia 6 de novembro em frente à sede da governadoria. O movimento retomou em 12 de novembro, enquanto uma reunião do conselho municipal era esperada.

O comandante do corpo, General Maher Ajouz, explicou nas declarações de imprensa que os agentes não podiam mais suportar a diferença entre as contas hospitalares e os montantes cobertos. Ele anunciou uma retirada do quartel e a suspensão de missões regulares até que o registro médico fosse resolvido, alegando que o governador tinha dado o seu consentimento.

A continuidade do alívio continua a ser uma questão distinta

Maher Ajouz referiu-se ao uso das equipes de Defesa Civil e disse que estava preparado para realizar missões de reforço a seu pedido. Esta posição não permite concluir que todos os auxílios foram suspensos em Beirute. No entanto, ressalta a necessidade de distinguir entre o movimento dos bombeiros municipais e o funcionamento de outros serviços de emergência.

O Comandante indicou igualmente que o tratamento dos pedidos de indemnização exigia medidas legais e administrativas. Ele não deu um prazo firme para sua conclusão.

Hajjar pede soluções e cumprimento processual

Em seu comunicado oficial de 12 de novembro, o Ministério afirma que Ahmad Hajjar solicitou soluções concretas que garantissem os direitos dos bombeiros e da guarda municipal. Ele ressaltou seu papel na proteção dos habitantes e na resposta a acidentes e emergências.

O Ministro salientou igualmente o respeito das regras jurídicas e administrativas na expressão de créditos, bem como a preservação do funcionamento das instituições públicas. Esta dupla mensagem não constitui uma aceitação quantitativa das candidaturas nem o anúncio de um acordo com os agentes.

Uma dificuldade documentada por vários anos

Os testemunhos reunidos no Quarentena em maio de 2023 já descreveram os cuidados e uniformes de difícil acesso que os oficiais tiveram que financiar. Estas observações antigas lançam luz sobre a origem do conflito, mas os salários e meios materiais então não podem ser apresentados como os números de novembro de 2026.

O presente dossiê abrange, portanto, tanto os direitos sociais dos agentes como a organização de intervenções durante a sua mobilização. O Comunicado Ministerial ainda não especifica o custo da solução proposta, o seu financiamento ou as modalidades de sua implementação.

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