Autismo na USJ: cuidado e inclusão no programa

O 5o Dia Universitário sobre Distúrbios do Espectro de Autismo é organizado pelo USJ na sexta-feira 13 de novembro de 2026. A partir das 14h, as intervenções anunciadas abordam cuidados, diagnóstico tardio, avaliação e assistência odontológica. Uma segunda sessão, com início às 16H15, centra-se no apoio ao ensino e na inclusão escolar no Líbano. A entrada é gratuita no Auditório Raymond e Aida Najjar da Faculdade de Medicina; o encerramento foi anunciado às 18h15.

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Nesta sexta-feira, 13 de novembro de 2026, St. Joseph’s University em Beirute organiza seu quinto dia acadêmico dedicado aos transtornos do espectro do autismo. Após uma manhã dedicada à triagem e à clínica, a tarde deve abordar o cuidado, o diagnóstico tardio e a inclusão escolar. A entrada é gratuita no auditório Raymond e Aida Najjar, na Faculdade de Medicina da USJ.

Para aqueles que desejam participar na reunião desta tarde, são anunciadas duas sequências: cuidados das 14h às 16h, depois educação e estruturas libanesas das 16h15 às 18h15. Todos os horários indicados são os de Beirute. Este é o programa anunciado pela universidade, não um relato das intervenções.

Autismo: cuidados e diagnóstico tardio das 14h

A primeira sessão da tarde reúne várias disciplinas. Isabelle Amado deve intervir de Paris por videoconferência sobre reabilitação psicossocial. Às 14h30, Eliane Abureili Besson discutirá o diagnóstico tardio e suas consequências.

Seguem-se duas apresentações: às 15 horas, Nidal Nakad, Dima Atieh e Edith Kouba Hreich abordarão a avaliação do comportamento autista e da validação no Líbano das ferramentas ECA2 e ECA-P. Às 15h30, Léa Nakhle apresentará um trabalho sobre terapia ocupacional e assistência odontológica na criança com transtorno do espectro do autismo em torno de um kit sensorial.

Esses títulos anunciam os temas dos artigos. Só eles não permitem concluir que uma intervenção é efetiva ou conhecer os resultados do trabalho apresentado.

Escola e acompanhamento das 16h15

Após uma pausa de 15 minutos, a sequência final se concentrará na educação, escolas e centros no Líbano. Micheline Khoury El Yamamine abrirá esta parte sobre o acompanhamento pedagógico dos alunos envolvidos. Maria Mamva apresentará então uma avaliação do conhecimento do autismo entre os professores e a população libanesa.

O final da tarde dará lugar à experiência associativa e escolar. Uma intervenção de Anita El Hage foi anunciada por volta dos cinquenta anos de SESOBEL, antes da de Zeina Boustany sobre a inclusão nas escolas. O encerramento está na ordem do dia das 18H15.

Informações para chegar lá hoje

O encontro acontece na Faculdade de Medicina da Universidade de São José, no auditório Raymond e Aida Najjar. O cartaz oficial indica uma entrada gratuita. Para precisão prática, o corpo docente publica o número +961 1 421 235 e o endereço fm@usj.edu.lb.

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