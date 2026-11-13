Créditos de risco: o peso dos grandes créditos

No Banco do Líbano dados de outubro de 2025, exposições acima de £ 50 bilhões representam 87,9% da carteira estudada e 89 % da dívida em risco. Seu peso controla em grande parte o resultado consolidado. Esta descodificação explica porque é que uma diminuição do rácio pode acompanhar um aumento dos montantes de risco, ou vice-versa, e porque estas estatísticas não medem as perdas permanentes ou a situação individual de cada banco ou dos seus mutuários.

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No Banco do Líbano dados de outubro de 2025, exposições acima de £ 50 bilhões representam 87,9% da carteira estudada e 89 % da dívida em risco. Este peso explica por que razão uma melhoria em pequenas quantidades não é suficiente para alterar o indicador global. Mostra também porque é que o declínio de um rácio nem sempre se revela uma melhoria dos reembolsos.

O caso das alegações de risco no Líbano não é uma média. A revisão macroeconômica da BDL de dezembro de 2025, lançada em abril de 2026, compara várias tranches entre fevereiro e outubro. Permite a observação simultânea da composição do portfólio e mudanças em cada grupo. Estes dados datados não constituem uma avaliação actual de cada banco.

Créditos de risco no Líbano: respeitar o perímetro do valor

A BDL inclui empréstimos nas categorias de risco 4, 5 e 6. Deve comunicar o seu montante às posições em risco abrangidas pelo seu âmbito de aplicação, especificando que o denominador exclui os créditos depreciados designados como « empréstimos hipotecários ». De acordo com essa definição, a proporção atingiu 86,3% em outubro de 2025, como em fevereiro.

Por conseguinte, esta taxa não é uma proporção de todos os activos do sistema bancário. Não significa que 86,3% dos depositantes teriam perdido as suas poupanças, nem que a mesma parte dos montantes em causa seria definitivamente incobrável. Descreve uma classificação e um âmbito específicos. Uma comparação com outro país exigiria primeiro verificar se as definições são idênticas.

A classificação de uma alegação fornece informações sobre o seu risco. A perda final também depende de futuros reembolsos, garantias, custos e tempos de recuperação. Sem uma revisão do ficheiro, o rácio agregado não permite estimar o que será efectivamente recuperado. Nem é possível atribuir responsabilidade individual.

Por que uma gota pode vir do denominador

Na faixa de menos de £10 bilhões, o rácio passou de 78,4% para 69,9%. A redução é de 8,5 pontos percentuais. No entanto, o montante dos créditos de risco diminui apenas em cerca de 3%, enquanto o total das posições em risco nesta parcela aumenta 9%. A melhoria da relação deve-se, portanto, em grande medida, ao aumento do denominador.

Um exemplo puramente pedagógico ajuda a compreender este mecanismo. Se uma carteira contiver 80 créditos de risco de 100 posições em risco, o seu rácio é de 80 %. Se as alegações de risco permanecerem em 80, mas as exposições aumentarem para 110, o rácio cai para 72,7%. Neste exemplo, não foram reembolsados quaisquer créditos de risco. Os números ilustram um cálculo, não um banco real.

A gama de 10 a 20 mil milhões de libras é ainda mais clara. Sua relação diminuiu de 83,4% para 80%, enquanto a quantidade de reivindicações de risco aumentou em 1%. As exposições totais aumentaram mais rapidamente em 6%. A diminuição da porcentagem, portanto, coexiste com um aumento da quantidade classificada em risco.

Em bilhões de libras Proporção Fevereiro 2025 Razão Outubro 2025 Menos de 10 78,4 % 69, 9% 10-20 83,4% 80,0% De 20 a 30 86,7% 85, 8% 40-50 86,8% 88,0 % Mais de 50 86,8% 87,4%

Essas tranches são expressas em bilhões de libras, não em dólares. O quadro apresenta uma selecção de categorias documentadas; não constitui uma lista de bancos ou uma classificação de empresas. Os valores não indicam o número de mutuários correspondente a cada montante.

Peso determinante das maiores posições em risco

Na parcela de mais de 50 mil milhões de libras esterlinas, o montante dos créditos de risco diminuiu 3,1%. No entanto, as exposições diminuíram ainda mais 3,7%. O rácio passa de 86,8% para 87,4%. Este é o oposto do das pequenas parcelas: uma diminuição do montante em risco pode acompanhar uma deterioração da percentagem.

Esse grupo domina o resultado consolidado porque representa quase nove décimos das exposições estudadas. Uma média sectorial é ponderada pelos montantes. Não dá o mesmo peso a cada parcela ou mutuário. A evolução de um conjunto muito importante pode, assim, neutralizar o progresso em outro lugar.

A BDL apresenta uma simulação para mensurar essa sensibilidade: reduzir as reivindicações de risco da maior parcela em 20%, mantendo as exposições totais constantes, aumentaria a relação global de 86,3% para cerca de 70,9%. Este cálculo não é um objectivo anunciado nem uma previsão de reembolso. Isola o efeito do grupo dominante sob uma hipótese explícita.

A média não substitui a revisão de ficheiros

A manutenção da relação global de 86,3% entre fevereiro e outubro, portanto, mascara diferentes movimentos. Algumas quantidades diminuem, outras aumentam; os tamanhos de portfólio também mudam. Para monitorar a qualidade dos créditos, a taxa, seu numerador e denominador devem ser lidos em conjunto.

Na questão separada da reestruturação bancária, o comunicado do FMI de 13 de fevereiro de 2026 salientou a necessidade de um processo independente, transparente e eficaz. As estatísticas agregadas não podem substituir esta avaliação. Duas instituições expostas a carteiras diferentes não têm necessariamente a mesma capacidade de recuperação, mesmo quando a média nacional parece estável.

O próximo elemento útil será, portanto, suficiente informação pormenorizada sobre os movimentos da carteira: reembolsos, novas classificações, saídas e garantias. Os dados de 2025 estabelecem já um ponto preciso: o peso das maiores posições em risco controla em grande medida o indicador global, ao passo que as variações percentuais devem ser separadas das variações nos montantes em risco.

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