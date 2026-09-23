Reembarque no Líbano: atrás de alguns ministros disputados, uma batalha para redistribuir centros de poder

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O problema já não é substituir um ministro

O debate sobre uma possível reformulação do governo Nawaf Salam poderia dar a impressão de uma operação limitada. Joe Saddi encontra dificuldades no Ministério da Energia. Tamara El Zein lidera um confronto politicamente caro com pedreiras. Outros ministros estão sendo criticados. Seria então suficiente substituir alguns membros do gabinete para relançar a ação do governo.

As informações disponíveis em 23 de setembro de 2026 descrevem uma situação muito mais complexa. Mudar uma única peça da equipe pode reabrir o acordo político que tornou possível formar o governo. Por trás dos nomes de Joe Saddi e Tamara El Zein aparece uma batalha muito mais sensível em torno do Ministério das Relações Exteriores, ocupado por Youssef Raggi.

As informações circulam sobre este assunto nos círculos políticos: o Presidente Joseph Aoun gostaria de confiar os Negócios Estrangeiros ao seu conselheiro político Jean Aziz em substituição de Youssef Raggi, nomeado no âmbito da quota-parte do governo atribuída às Forças Libanesas. Essas informações não foram formalizadas por Baabda e devem permanecer apresentadas como dados dos bastidores. No entanto, é particularmente importante quando se aproxima das tensões já públicas entre a Presidência e as Forças Libanesas no lugar do Ministro na condução da diplomacia.

O próprio Samir Geagea colocou publicamente a questão da ausência do Ministro dos Negócios Estrangeiros durante certas viagens internacionais do Presidente da República ou do Primeiro-Ministro. Sua crítica foi explícita: como falar sobre um Estado que opera através de suas instituições se o ministro responsável pelas relações externas não acompanha sistematicamente os líderes em suas principais missões diplomáticas?

Por conseguinte, o potencial de reformulação afecta uma questão muito mais importante do que o desempenho individual de alguns ministros. Ele pode determinarque controla a diplomacia libanesa no momento da negociação da retirada de Israel, do futuro do Sul do Líbano, das relações com Washington e da sucessão da UNIFIL.

O Departamento de Relações Exteriores tornou-se muito mais estratégico do que no momento da formação do governo

Quando o governo foi formado, os portfólios foram divididos de acordo com uma combinação clássica de critérios: representação política, equilíbrio religioso, perfis técnicos e a disposição de Nawaf Salam para manter alguma autonomia na seleção de sua equipe.

Desde então, a natureza do momento político mudou.

O Líbano entrou em negociações diretas com Israel sob mediação americana. A questão do monopólio estatal das armas tornou-se um dos principais assuntos do governo. O mandato da UNIFIL está a ser cumprido. Washington tem uma influência decisiva no calendário das negociações. Paris tenta preservar o seu papel. Riyadh, Doha, Ancara e Cairo estão todos procurando influenciar a nova arquitetura regional.

Neste contexto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros deixou de ser o único responsável pela gestão das embaixadas e das relações diplomáticas ordinárias. Está em contacto directo com as principais questões de soberania.

Youssef Raggi também participa de reuniões em Nova York ao lado de Nawaf Salam. Ele se reuniu com o Secretário de Estado do Vaticano Pietro Parolin e participou de entrevistas com vários funcionários estrangeiros. Em particular, defende a escolha da negociação como meio de alcançar a segurança e a retirada de Israel.

Mas a diplomacia libanesa não passa exclusivamente pelo seu ministério. Joseph Aoun tem seus próprios conselheiros e contatos diretos. O próprio Nawaf Salam conduziu diplomacia ativa. O Presidente do Parlamento mantém igualmente os seus canais. Além disso, participam também partidos políticos, muitos dos quais têm relações directas com capitais estrangeiros.

Por conseguinte, o conflito em torno dos assuntos externos diz também respeito à centralização desta diplomacia fragmentada.

Jean Aziz aparece nas discussões em torno de Baabda

O nome Jean Aziz é precisamente interessante por esta razão. O conselheiro político de Joseph Aoun, pertence ao círculo diretamente associado à presidência.

De acordo com informações que circulam em torno da reorganização, Baabda gostaria de confiar-lhe o Ministério dos Negócios Estrangeiros em caso de mudança de governo.

Tal nomeação teria um alcance muito diferente do que simplesmente substituir um ministro por outro.

Aproximaria directamente o Ministério da Presidência da República. A diplomacia liderada por Baabda e pelos Quai Bustros seria então muito mais alinhada.

No entanto, para as Forças Libanesas, isso significaria a perda de uma carteira estratégica.

É aqui que a questão se torna um conflito. A parte pode solicitar a substituição de certos ministros ou criticar o funcionamento do governo. Mas aceitar o princípio da reformulação é permitir que outros atores também solicitem uma mudança nas carteiras atribuídas às Forças Libanesas.

Assim, o partido encontra-se diante de um dilema: exigir mudanças sem poder garantir que manterá exatamente as mesmas posições na nova configuração.

A ausência de Youssef Raggi em certas viagens não é um detalhe do protocolo

A controvérsia levantada por Samir Geagea torna possível entender por que a questão dos negócios estrangeiros já precede a reformulação.

O líder das Forças Libanesas perguntou publicamente sobre os movimentos internacionais do Presidente da República ou Primeiro-Ministro em que Youssef Raggi não tinha sido associado. Ele viu isso como um problema institucional.

Na verdade, a questão vai além do protocolo.

Um ministro dos Negócios Estrangeiros excluído de certas sequências diplomáticas tem necessariamente menos informação directa sobre os compromissos assumidos, os pedidos feitos e as respostas recebidas. O serviço pode então ser responsável pela execução de uma política em que só esteve parcialmente envolvida.

Por outro lado, Baabda pode considerar que o Presidente da República tem um papel constitucional nas relações externas e que não é obrigado a transformar cada deslocamento em uma delegação ministerial ampliada.

Por trás da disputa está, portanto, uma velha questão do sistema libanês: quem realmente lidera a política externa quando o Presidente, o Primeiro-Ministro e o Ministro pertencem a diferentes sensibilidades políticas?

A possibilidade de substituir Raggi por um conselheiro Joseph Aoun daria uma resposta muito clara a favor de uma maior coerência em torno de Baabda.

Isso mudaria simultaneamente o equilíbrio com as Forças Libanesas.

Joe Saddi coloca as Forças Libanesas numa situação desconfortável

O processo do Ministro da Energia complica ainda mais esta equação.

Joe Saddi teria começado a considerar a demissão devido aos obstáculos encontrados em sua tentativa de reformar o setor elétrico. Entre as dificuldades mencionadas estão as faturas não pagas por algumas administrações públicas e a recusa da proposta de alterar ainda mais a tarifa de eletricidade de acordo com o custo do petróleo.

De acordo com informações de círculos próximos às Forças Libanesas, todas as opções são politicamente caras para o partido.

Se Joe Saddi deixa Energia e as Forças Libanesas recebem outro portfólio, a mudança pode ser interpretada por seus oponentes como o reconhecimento do fracasso de sua experiência em um ministério que eles têm usado por muito tempo para criticar o Movimento Patriótico Livre.

Se Saddi ficar e a fonte de energia não melhorar, o partido continuará a suportar o custo político da situação.

O caso é tanto mais sensível quanto a Corrente Patriótica Livre está particularmente familiarizado com o ministério depois de tê-lo controlado por muitos anos. Cada decisão de Joe Saddi pode, portanto, ser comparada com as políticas de seus antecessores.

A batalha já não é apenas energia. Tornou-se uma batalha de narrativa: as Forças Libanesas podem demonstrar que estão se saindo melhor em um ministério cuja gestão denunciam há quase uma década?

As Forças Libanesas considerariam uma resposta coletiva, não a saída isolada de um ministro

Outra informação altera significativamente o cenário de reformulação.

Segundo fontes próximas de Maarab, se as Forças Libanesas decidissem deixar o governo, o movimento não se limitaria a Joe Saddi ou a um único ministro. Todos os ministros considerados pertencentes à sua representação poderiam estar envolvidos.

O partido gostaria então de apresentar sua partida não como consequência de uma disputa sobre uma carteira, mas como uma posição global sobre o método de governo e as decisões tomadas nos arquivos principais.

Esta distinção é importante.

Uma renúncia individual de Joe Saddi pode ser rapidamente substituída. A demissão coletiva dos ministros associados às Forças Libanesas criaria uma crise política muito maior.

Isso obrigaria Nawaf Salam e Joseph Aoun a decidir se eles simplesmente querem substituir os ministros resignados ou reconstruir parte da coalizão governamental.

Também levantaria a questão da representação cristã do gabinete e do peso político das novas nomeações.

A reorganização poderia então transformar-se em uma crise do governo.

Tamara El Zein abre uma segunda frente

O Ministro do Ambiente encontra-se numa situação diferente, mas o seu nome também alimenta as discussões.

Tamara El Zein está atualmente liderando o arquivo de carreiras e esmagadores. Seu departamento encaminhou 1.509 ordens de recuperação acima de US $ 1,3 bilhões para o Departamento de Finanças. Os direitos globais reclamados pelo Estado excedem três mil milhões.

Ela afirma estar sob pressão e se recusa a voltar ao processo.

Ao mesmo tempo, seu nome aparece nos cenários de substituição.

Não há evidência suficiente forte para sugerir que o registro de carreira explica um possível desejo de removê-lo. Estabelecer esta ligação sem provas transformaria uma coincidência política numa acusação.

Mas seu caso mostra por que uma reformulação rapidamente se torna difícil de ler.

Se substituído, será por razões relacionadas com a sua acção ministerial, um equilíbrio político, um pedido do seu campo ou o desejo de modificar várias carteiras simultaneamente?

E, acima de tudo, o seu sucessor irá prosseguir exactamente os mesmos procedimentos de recuperação?

O verdadeiro teste, portanto, não seria a sua partida, mas o que aconteceria com os 1.509 arquivos depois dele.

A revisão limitada é quase impossível no sistema libanês

A dificuldade fundamental reside na estrutura do governo.

Um ministro nunca tem apenas um escritório administrativo. Seu portfólio se encaixa em vários saldos simultâneos.

Ele tem uma filiação religiosa. Pode ser associado a um partido político ou força. Seu departamento tem um peso diferente dependendo de suas habilidades. Por último, a sua nomeação resulta de negociações entre o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e os grupos representados no governo.

Portanto, substituir um ministro exige que várias perguntas sejam respondidas.

O seu sucessor deve pertencer à mesma comunidade? Deve ele ser escolhido pela mesma força política? Este tem a mesma carteira? Pode o Primeiro-Ministro aproveitar a mudança para nomear um independente? Pode a Presidência pedir compensação noutro ministério?

Portanto, uma operação anunciada como técnica pode rapidamente se tornar uma renegociação de toda a empresa.

O problema torna-se ainda mais agudo quando as pastas em causa são Energia, Ambiente ou Negócios Estrangeiros.

Nawaf Salam teria muito a perder em uma longa negociação do governo

O Primeiro-Ministro não escolheu um momento particularmente favorável para reconstruir o seu gabinete.

O Líbano está a negociar com Israel. O governo tem de avançar com o monopólio das armas. O ficheiro pós-FINUL não está resolvido. A reconstrução do Sul ainda carece de financiamento suficiente. A reforma bancária e o tratamento das perdas financeiras continuam em curso. A crise social está a piorar à medida que o combustível aumenta.

Uma crise governamental mudaria imediatamente o foco da atenção.

As partes retomariam a negociação de nomes e carteiras, na medida em que Nawaf Salam procurava convencer os parceiros estrangeiros de que o Estado libanês era capaz de cumprir os seus compromissos.

Existe também um risco económico. As reformas financeiras são acompanhadas pelas instituições internacionais. Uma longa paralisia do governo poderia atrasar vários textos necessários para a reestruturação dos bancos e discussões com o Fundo Monetário Internacional.

Por conseguinte, o Primeiro-Ministro tem interesse em evitar uma reformulação, simplesmente para satisfazer uma série de exigências partidárias.

Poderia, contudo, aceitar se resolve grandes bloqueios ou fortalece seu governo.

Toda a questão é se ainda poderia controlar o seu perímetro uma vez iniciado o processo.

Baabda pode ser o principal beneficiário da redistribuição

Se as informações sobre Jean Aziz forem confirmadas, a Presidência tem um interesse particular numa mudança orientada.

Obter os Negócios Estrangeiros traria um ministério estratégico mais próximo do Presidente Joseph Aoun em um momento em que a diplomacia é um dos principais instrumentos da política libanesa.

Baabda procura actualmente a retirada de Israel, o apoio ao exército, uma solução para o Sul do Líbano e garantias internacionais. A Presidência mantém as suas próprias relações com Washington, Paris, Riade e outras capitais.

Um ministro diretamente alinhado com o presidente reduziria o atrito entre a diplomacia presidencial e a do governo.

Mas esta coerência teria um preço político.

As Forças Libanesas poderiam considerar a perda do ministério como uma redução de seu peso. Podem solicitar uma carteira equivalente ou ameaçar rever a sua participação no governo.

A questão seria então: que compensação pode ser oferecida sem criar um novo conflito com outra força?

A revisão poderia finalmente mudar a maioria política do gabinete

Este é o cenário mais pesado.

Se alguns ministros forem substituídos individualmente, o governo mantém sua estrutura.

Se uma força política retira todos os seus representantes, o equilíbrio muda.

O governo pode legalmente continuar nas condições constitucionais aplicáveis, mas sua legitimidade política pode ser contestada pelo campo de retirada.

Por conseguinte, uma demissão colectiva dos Ministros associados às Forças Libanesas seria muito utilizada politicamente para além do Conselho de Ministros.

O partido poderia acusar o governo de estar longe de seus compromissos iniciais. Seus oponentes poderiam responder que ele escolheu deixar o executivo porque ele não poderia impor suas escolhas.

Esta batalha ocorreria então perto de outros prazos políticos e eleitorais.

É precisamente por isso que fontes próximas das Forças Libanesas insistem que uma possível saída não seria apresentada como uma disputa entre as pessoas. O partido procuraria dar-lhe uma justificação política geral.

Três arquivos irão determinar se a reformulação está realmente em preparação

O primeiro indicador será Joe Saddi. Se ele obtiver decisões de desbloquear o financiamento da eletricidade no Líbano e permanecer no ministério, uma das principais razões imediatas para uma mudança desaparecerá. Uma demissão formal indicaria, pelo contrário, que o problema ultrapassou a pressão interna.

O segundo será Youssef Raggi. Se o seu papel nas viagens e negociações internacionais for mais reduzido, o pressuposto de uma substituição ganhará credibilidade. Se Joseph Aoun e Nawaf Salam continuarem a associá-lo aos prazos principais, a tensão pode permanecer contida.

O terceiro será Tamara El Zein. Sua continuação ou substituição irá, entre outras coisas, verificar se o governo pretende manter a continuidade do processo de carreira além da pessoa do ministro.

Estes três casos não têm a mesma origem. Uni-los artificialmente numa explicação seria um erro.

Mas a sua convergência cria uma oportunidade política de reformulação.

A verdadeira batalha não é sobre nomes

As discussões atuais podem ser facilmente reduzidas a uma lista: quem sai, quem fica e quem substitui quem. Isso seria perder o essencial.

Joe Saddi representa as Forças Libanesas em um ministério onde haviam prometido uma ruptura com as práticas anteriores. Tamara El Zein tem um registo financeiro e ambiental de considerável interesse económico. Youssef Raggi está no centro de um conflito mais institucional sobre a condução da política externa. Finalmente, Jean Aziz encarna a possibilidade de Baabda aproximar directamente o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Presidência.

A alteração destes lugares não só produziria novas caras à volta da mesa do Conselho de Ministros.

Isto poderia mover três centros de energia ao mesmo tempo: a gestão da energia, o controlo de uma questão ambiental multibilionária e a condução da diplomacia no momento mais sensível das negociações com Israel.

Isso explica por que remodelar continua sendo mais fácil de evocar do que conseguir. Uma vez que a primeira sala é movida, não há garantia de que outros atores aceitarão que o resto do governo permanecerá intacto.