Depois de Nazaré, outras escolas religiosas libanesas estão ameaçadas?

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Informações dos bastidores que ainda pedem nomes

O registro da escola de Nazaré em Ashrafieh poderia muito exceder o destino de uma única escola. Por trás do abandono temporário de sua venda e as discussões sobre uma possível retomada pela congregação Antonina aparece uma pergunta mais ampla: quantas escolas nas congregações religiosas estão passando agora por dificuldades comparáveis sem que sua situação seja conhecida ao público?

As fontes de 23 de setembro de 2026 não permitem uma lista de estabelecimentos ameaçados. Também não dão nomes suficientemente documentados para dizer que uma segunda ou terceira escola estaria prestes a ser vendida, alugada ou transferida. Seria, portanto, imprudente nomear instituições unicamente com base em rumores.

Por outro lado, o caso de Nazaré revela um mecanismo susceptível de abranger outros estabelecimentos: uma congregação tem um património educativo significativo, mas encontra dificuldades em continuar a explorá-lo nas mesmas condições. O valor imobiliário do site pode então tornar-se muito maior do que sua capacidade de gerar a renda necessária para operar a escola. A venda parece ser uma solução possível. A mobilização de famílias e autoridades religiosas pode então levar à busca de outra fórmula, como alugar a uma congregação com mais recursos.

Isto é precisamente o que torna o arquivo de Nazaré interessante além de Ashrafieh. Poderia ser menos uma excepção do que um primeiro caso público de reestruturação silenciosa do ensino religioso privado.

Nazaré revela uma contradição que se tornou difícil de sustentar

A escola de Nazaré recebe cerca de 1.500 estudantes. Por conseguinte, a sua dimensão não corresponde à de um pequeno estabelecimento gradualmente esvaziado do seu pessoal. No entanto, a sua venda foi suficientemente planeada para provocar mobilização e conduzir à intervenção junto das autoridades religiosas.

Esta situação revela um problema fundamental:uma instituição pode ter alunos e um património significativo, tornando-se difícil gerir financeiramente.

O número de registos já não é suficiente para garantir a sustentabilidade.

Desde o colapso financeiro de 2019, as escolas privadas tiveram de lidar com despesas que foram amplamente reavaliadas. Os salários tiveram de ser reavaliados. Os custos de transporte explodiram. A energia é uma carga importante. O trabalho de manutenção, o equipamento, o seguro e parte dos fornecimentos são agora pagos a preços de mercado.

Por outro lado, nem todas as famílias têm renda em dólares novos.

As direcções escolares estão, portanto, bloqueadas numa equação difícil. Aumentar significativamente os custos permite financiar o estabelecimento, mas empurra algumas famílias para a saída. Limitar aumentos protege os estudantes, mas enfraquece as finanças. Reduzir os salários faz com que os professores saiam. O relatório de manutenção degrada o património.

Para uma congregação, surge uma quarta possibilidade: parar de operar a própria escola.

É esta possibilidade que deve agora ser examinada.

O real ativo às vezes não é mais a escola, mas o campo

O problema assume uma dimensão particular em Beirute e em áreas urbanas onde certas congregações tiveram propriedades adquiridas por várias décadas.

Uma escola religiosa pode ocupar vários milhares de metros quadrados em um bairro onde a terra agora vale somas consideráveis.

Esta situação cria uma dissociação entre dois valores.

O primeiro é educativo. Depende do número de estudantes, da reputação da instituição, do seu corpo docente e da sua capacidade de equilibrar as suas contas.

O segundo é imobiliário. Depende principalmente da localização, área e potencial de exploração da terra.

Quando o segundo se torna muito maior do que o primeiro, naturalmente surge a pressão econômica.

Isto não significa que uma congregação que procura vender um bem necessariamente abandone sua missão educativa para obter lucro. Talvez precise financiar outras instituições, cobrir dívidas, manter um patrimônio de envelhecimento ou reorganizar suas atividades.

Mas o resultado pode ser o mesmo: uma terra usada por décadas para a educação deixa definitivamente o sistema escolar.

Nazaré mostra que esta decisão pode encontrar forte resistência.

A solução de Antonin pode tornar-se um modelo

O cenário agora previsto para Nazaré é particularmente interessante porque oferece um terceiro caminho entre dois extremos.

O primeiro seria manter a situação existente apesar das suas dificuldades.

O segundo seria vender.

O terceiro é preservar o património enquanto muda de gestão.

A congregação proprietária podia alugar o estabelecimento a outra congregação. Retomaria a atividade escolar, enquanto o local reteria sua vocação educativa.

A congregação Antonina aparece como o principal candidato no caso de Nazaré. Não será estabelecido qualquer acordo final nas informações disponíveis. Mas se esta fórmula for bem sucedida, poderá criar um precedente.

Uma congregação que não mais deseja dirigir uma escola diretamente poderia transferir sua operação para outra instituição católica, em vez de ceder o país.

Essa solução preservaria teoricamente a escola, os alunos e o patrimônio.

No entanto, levanta uma questão económica óbvia:por que teria êxito a nova congregação onde a antiga não mais poderia equilibrar o modelo?

A recuperação não elimina o défice

A mudança de gerente não elimina contas de eletricidade, salários ou custos de manutenção.

Para que uma recuperação funcione, pelo menos uma variável deve mudar.

A nova congregação pode ter uma administração comum em vários estabelecimentos e reduzir certos custos. Ela pode partilhar compras. Pode integrar a escola numa rede existente. Pode ter mais fundos próprios ou receber doações. Também pode alterar as propinas.

Finalmente, pode reestruturar o pessoal.

É precisamente por isso que os detalhes do projeto de Nazaré são importantes para entender o que pode acontecer em outro lugar.

Se os Antonins assumirem a escola com todos os professores, sem um aumento significativo dos custos e com investimentos em edifícios, isso significará que uma mutualização pode realmente salvar algumas escolas.

Se, pelo contrário, a recuperação exigir um aumento substancial dos custos ou uma redução do pessoal, mostrará as limitações do modelo.

Nazaré poderia assim tornar-se um laboratório para a reestruturação da educação denominacional.

Os professores são provavelmente o ponto mais difícil

A crise nas escolas religiosas não pode ser analisada apenas através de edifícios.

O principal custo de um estabelecimento continua a ser o seu pessoal.

Os professores têm sofrido desde 2019 um colapso considerável do seu poder de compra. As escolas têm gradualmente reintroduzido pagamentos em dólares ou suplementos salariais para manter seus professores.

No entanto, isso criou disparidades significativas entre as instituições.

Escolas capazes de cobrar taxas elevadas podem pagar melhor aos seus professores. Outros correm o risco de perder seus melhores elementos para assentamentos mais fortes ou emigração.

Uma congregação que administra várias escolas também pode enfrentar uma pergunta delicada: devemos continuar a financiar uma instituição deficitária se ela ameaçar as outras escolas da rede?

Esta questão pode levar ao agrupamento.

Duas escolas geograficamente próximas podem ser fundidas. Alguns ciclos podem ser transferidos. Um edifício pode ser abandonado enquanto outro acomoda mais estudantes.

Estas decisões são economicamente sólidas. No entanto, podem perturbar instituições centenárias.

O envelhecimento das congregações aumenta a crise silenciosa

A dimensão financeira não é provavelmente a única.

Várias congregações católicas libanesas, como seus homólogos europeus, enfrentam o envelhecimento de seus membros e o declínio das vocações.

Isto altera profundamente a sua capacidade de gerir directamente as instituições.

Historicamente, parte do funcionamento das escolas religiosas era baseada em religiosos e religiosos que eles mesmos ocupavam cargos de liderança, ensino ou administração.

Quando seu número diminui, essas posições devem ser atribuídas aos funcionários.

A profissionalização é normal e pode melhorar a gestão. Mas também aumenta os custos.

Uma congregação com várias instituições pode assim chegar a um ponto em que seu patrimônio educacional excede sua capacidade de gestão humana.

A transferência para outra congregação torna – se então uma possível solução, mesmo quando a escola não está tecnicamente falida.

No caso de Nazaré, as fontes disponíveis não apoiam a opinião de que esta questão demográfica é a causa da reestruturação. Pertence ao contexto mais amplo que merece ser analisado para outras instituições.

Por que o Vaticano pode se tornar árbitro

A carta dirigida ao Vaticano no caso de Nazaré é uma indicação importante.

Se o problema fosse apenas comercial, a intervenção de Roma faria pouco sentido. Seu envolvimento torna-se relevante quando se trata de preservar uma herança religiosa, transferir atividade entre congregações, ou decidir sobre a venda de propriedade pertencente a uma instituição eclesiástica.

O direito canônico prevê regras especiais para a alienação de certas propriedades eclesiásticas. Dependendo do seu valor e estatuto, podem ser necessárias autorizações.

Isto significa que as congregações nem sempre têm a mesma liberdade que um proprietário privado tradicional.

Esta arquitetura pode ser um freio nas vendas rápidas.

Também pode promover soluções internas à Igreja: transferência de gestão, aluguel ou cooperação entre congregações.

Se várias escolas encontram dificuldades, o Vaticano poderia, portanto, encontrar-se confrontado não com uma série de casos isolados, mas com uma questão estratégica sobre o património educativo católico no Líbano.

Uma escola fechada é quase impossível de recriar

A questão do património vai além da Igreja.

Quando uma escola em uma área urbana fechada e sua terra é vendida para um projeto imobiliário, o fenômeno é quase irreversível.

O aumento do preço da terra torna extremamente difícil estabelecer um estabelecimento equivalente na mesma vizinhança.

O Líbano pode, portanto, perder em poucos anos uma rede educacional construída ao longo de várias gerações.

Este risco é particularmente importante em Beirute. Grandes propriedades escolares representam espaços raros em uma cidade densamente construída.

Uma venda pode imediatamente trazer vários milhões de dólares para uma instituição. Mas elimina permanentemente a capacidade de recepção escolar.

É por isso que a pergunta não é apenas sobre as congregações que a possuem.

Também afecta a política de educação e o planeamento urbano.

O Estado não sabe necessariamente quais escolas são frágeis

O Ministério da Educação dispõe de dados sobre as escolas, os seus alunos e o seu estatuto administrativo. Mas não necessariamente tem uma visão detalhada e em tempo real da herança e situação financeira de cada congregação.

Uma escola pode continuar a operar normalmente até que o seu proprietário anuncie uma venda ou transferência.

As famílias então descobrem a situação tarde.

O caso de Nazaré mostra as consequências dessa ausência de antecipação.

Um mapeamento de instituições privadas em dificuldade permitiria, no entanto, distinguir várias categorias: escolas confrontadas com uma queda significativa do número, estabelecimentos com bens imobiliários caros para manter, congregações que desejam deixar a gestão escolar, escolas altamente endividadas e instituições que poderiam ser tomadas por outra rede.

Sem este mapeamento, cada crise será tratada separadamente após sua aparição pública.

Uma lista especulativa de escolas « à venda » deve ser evitada

A tentação agora seria procurar nomes e publicar uma lista de estabelecimentos supostamente ameaçados.

Seria um erro sem documentos sólidos.

Um rumor de vendas pode causar uma fuga imediata das entradas. Os pais temem a continuidade escolar e procuram outra escola. A partida dos alunos reduz então as receitas e pode transformar uma dificuldade temporária em uma crise real.

Nomear erroneamente um estabelecimento poderia, portanto, ajudar a criar o problema que deveria ser revelado.

Para cada escola, vários elementos devem ser reunidos antes da publicação: decisão do proprietário, um documento relativo a uma venda ou aluguel, contas mostrando dificuldade, negociação com um empreiteiro ou confirmação direta da congregação.

Os arquivos de 23 de setembro não fornecem esses elementos para outros estabelecimentos que não Nazaré.

É um importante limite da fonte e deve ser mantido.

Os sinais a procurar para identificar pastas futuras

Existem, no entanto, vários indicadores a investigar sem especular.

O primeiro é o declínio sustentado do número de alunos.

A segunda é a venda de propriedades secundárias pertencentes à congregação.

O terceiro é a fusão administrativa de várias escolas.

O quarto é a súbita partida ou substituição de uma direção religiosa por uma gestão inteiramente secular.

A quinta é a existência de obras importantes que a instituição já não consegue financiar.

O sexto é a negociação de uma locação ou transferência de gestão com outra instituição.

Por último, as disputas salariais e de contribuição podem fornecer um sinal sobre a situação do fluxo de caixa.

Cruzar estes elementos ajudaria a identificar estabelecimentos verdadeiramente frágeis antes de uma venda ser anunciada.

Risco de concentração do ensino privado

Se as transferências entre congregações aumentarem, pode ocorrer outra transformação.

As redes mais fortes assumiriam gradualmente as escolas que as estruturas mais frágeis já não conseguem gerir.

O número de estabelecimentos poderia permanecer relativamente estável, mas o seu controlo seria concentrado entre menos operadores.

Este desenvolvimento teria algumas vantagens. As grandes redes têm serviços administrativos, capacidade de investimento e maiores ferramentas de gestão.

Também acarreta riscos.

A concentração excessiva pode reduzir a diversidade educacional e aumentar o poder das grandes redes na fixação de custos. Pode igualmente conduzir ao encerramento de estabelecimentos considerados insuficientemente rentáveis.

O modelo de aluguer previsto em Nazaré deve, portanto, ser observado não só como o resgate potencial de uma escola, mas como um possível exemplo da próxima organização do sector.

O caso de Nazaré levanta finalmente uma questão de património nacional

A informação de que outras instituições religiosas estão passando por dificuldades permanece vaga demais para designar novas escolas.

Mas torna-se credível como um levantamento quando é reposicionado nas transformações do setor: aumento dos custos, enfraquecimento das famílias, re-penso, envelhecimento das estruturas religiosas e aumento do valor da terra.

Nazaré oferece agora um caso concreto.

Foi prevista uma venda. Provocou uma mobilização. Teria sido suspenso. Um aluguer está agora a ser estudado. Os Antonins aparecem como o principal vencedor possível. Perguntaram ao Vaticano. A decisão final é adiada.

Isto fornece uma grade para examinar outras escolas.

Portanto, a verdadeira questão não é se um segundo « caso Nazares » sairá em breve. As fontes não deixam claro.

É para determinarquantas congregações têm agora escolas que não mais desejam, ou que não podem mais, manejar de forma sustentável.

Esses dados permitiriam medir um fenômeno invisível. Para se Nazaré não é um caso isolado, o Líbano poderia encontrar-se no início de uma reestruturação silenciosa da sua educação religiosa privada: não por uma onda espetacular de encerramentos, mas por vendas evitadas no último momento, aluguel, fusões e transferências de gestão que iria gradualmente mudar o cartão escolar do país.