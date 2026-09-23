Negociações Líbano-Israel: por que razão o oitavo ciclo continua suspenso no calendário de Washington e Netanyahu

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Uma nomeação anunciada para outubro, sem data ou convocação

A oitava ronda de negociações directas entre o Líbano e Israel deverá ser o próximo passo no processo aberto sob a mediação dos Estados Unidos. A partir de 23 de setembro de 2026, seu princípio parece ser adquirido. A organização dele não é. Beirute não recebeu nenhuma data final ou convocação oficial de Washington. Informações diplomáticas mais significativas indicam que esta incerteza poderia ser menos um problema técnico do que o calendário político israelita.

A próxima ronda deverá realizar-se em Roma, que sediará os negociadores pela terceira vez. Mas a data permanece nas mãos dos Estados Unidos. Uma fonte ministerial libanesa espera que a reunião se realize antes das eleições de Israel em 27 de Outubro. Os diplomatas árabes e estrangeiros acreditados no Líbano, no entanto, apresentaram uma hipótese diferente: o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu tentaria adiar a retomada substancial das negociações após as eleições.

Essa divergência altera a leitura do atraso. Já não se trata apenas de saber quando os negociadores se reunirão. A questão é se Israel ainda quer negociar antes das eleições ou prefere manter a actual situação militar.

A distinção é importante para o Líbano. Cada semana adicional sem avanço diplomático deixa em aberto as questões da retirada de Israel, as posições militares no Sul, os detidos, o destacamento do exército e as condições impostas à implementação do acordo-quadro de 26 de Junho.

O oitavo ciclo chega assim a um momento paradoxal. Ambas as partes já têm um quadro negociado. No entanto, as divergências sobre a sua aplicação tornam-se mais importantes à medida que as realidades militares evoluem.

Roma pela terceira vez, mas Washington mantém o controle do calendário

A escolha de Roma já está identificada na informação diplomática. A capital italiana acolheria este processo pela terceira vez. No entanto, a decisão final sobre a data é da responsabilidade do Provedor de Justiça americano.

Este detalhe mede o peso tomado por Washington.

Os Estados Unidos não estão apenas a facilitar as discussões. Eles praticamente controlam o calendário. O Líbano pode solicitar uma reunião rápida. Israel pode tentar atrasá-lo. Mas é o mediador americano que deve finalmente convocar as partes.

Esta situação dá particular importância ao deslocamento de Nawaf Salam para os Estados Unidos após as reuniões de Nova Iorque. Por conseguinte, as discussões com a administração norte-americana não são apenas sobre o apoio político ao Líbano. Podem determinar se o oitavo ciclo terá lugar antes ou depois das eleições israelitas.

Beirute também espera que as trocas entre Donald Trump e Emmanuel Macron em Nova York promoverá um reavivamento. Um diplomata francês de alto escalão descreveu sua reunião como positiva. As autoridades libanesas querem que esta melhoria se reflicta nas negociações.

Mas o problema permanece: Washington está disposto a pressionar Netanyahu para uma reunião antes de 27 de outubro?

Na ausência de tal decisão, o calendário eleitoral israelita pode tornar-se de facto o calendário diplomático do Líbano do Sul.

Por que Netanyahu esperar por 27 de outubro

A hipótese de um adiamento deve ser vista no contexto israelita.

Fontes políticas consideram que os cálculos internos pesam agora sobre a posição de Netanyahu em relação à retirada do Líbano e as concessões que podem ser feitas em uma negociação.

Um acordo envolvendo a retirada de posições militares antes das eleições poderia ser politicamente sensível. Por outro lado, manter uma postura militar firme permitiria que o governo israelense não aparecesse como fazendo concessões durante a campanha.

As informações disponíveis indicam que os funcionários israelitas estão agora a ligar a retirada do Líbano ao desarmamento do Hezbollah em todo o Líbano. Esta condição excede muito a única área ao sul de Litani.

É precisamente aqui que o ficheiro se torna mais complicado.

O governo libanês afirma querer colocar armas sob a autoridade exclusiva do Estado. Nawaf Salam disse em Nova York que a decisão sobre guerra e paz deve pertencer ao estado e que não poderia existir « dois exércitos » ou « duas decisões ».

Mas transformar este objectivo político numa condição prévia para uma retirada israelita é inverter o calendário.

Beirute procura retirada para permitir que o Estado recupere o controle total do território. Israel pode, pelo contrário, exigir que o desarmamento seja amplamente alcançado antes de se retirar.

Entre as duas posições, o oitavo ciclo deve determinar precisamente o que vem em primeiro lugar.

O artigo 5.o do Acordo de 26 de Junho volta ao centro do debate

O cerne do litígio reside, em parte, no acordo-quadro assinado em 26 de Junho de 2026.

Joseph Aoun destacou então uma conquista importante: o reconhecimento da ausência de ambições territoriais israelenses no Líbano. Mas o artigo 5o contém também uma disposição muito mais vinculativa para Beirute.

Segundo o texto reproduzido nas fontes, Israel justifica as suas operações militares no Líbano pelos ataques, ameaças e intenções hostis de grupos armados não estatais, em particular o Hezbollah. O mesmo artigo relaciona o fim desta ameaça com o desarmamento e o desmantelamento desses grupos em todo o território libanês e com medidas de segurança adicionais a serem acordadas entre os dois países.

Esta formulação abre duas leituras.

Para o Líbano, o acordo deve conduzir à retirada de Israel e ao restabelecimento da soberania do Estado. O reforço do exército e o monopólio estatal das armas fazem parte deste processo.

No entanto, Israel pode usar o mesmo texto para considerar que sua retirada permanece condicionada ao desaparecimento prévio da ameaça que atribui ao Hezbollah.

Por conseguinte, o desacordo não diz respeito apenas à aplicação do Acordo. Diz respeito à sua ordem de execução.

Quem deve agir primeiro?

Esta é provavelmente uma das questões mais importantes que o oitavo ciclo terá de abordar.

Risco de nova condição: desarmar antes de recuperar o território

De acordo com informações recolhidas de círculos políticos e militares, um cenário de particular preocupação é Beirute: Israel pode procurar gradualmente retornar certas áreas apenas depois de uma série de condições foram executadas pelo exército libanês.

Tal lógica transformaria a retirada em um processo condicional.

Em vez de uma retirada seguida do destacamento do exército, cada etapa poderia depender das medidas preventivas necessárias do Líbano.

Esta questão já é perceptível em vários setores do Sul. As posições israelitas, as zonas de segurança e as novas instalações militares criam uma situação em que o regresso do território pode ser negociado por posição.

Quanto mais esta situação dura, mais difícil se torna reverter.

Por conseguinte, o Líbano enfrenta um problema de calendário muito concreto. Uma negociação atrasada de um mês não significa apenas mais trinta dias antes de uma reunião. Significa 30 dias durante os quais as posições militares permanecem no lugar e podem ser consolidadas.

É por isso que Beirute quer uma intervenção diplomática mais forte dos EUA.

Ali Al-Taher, uma questão militar paralela às negociações políticas

A situação na colina Ali Al-Taher ilustra este desenvolvimento.

Informações de 23 de setembro indicam que um componente militar separado deve ser discutido nos Estados Unidos. Uma delegação militar libanesa deve visitar a sede do Comando Central dos Estados Unidos em Tampa para encontrar representantes israelenses e a equipe militar dos Estados Unidos.

A situação no Sul do Líbano deve ser analisada, com especial atenção para Ali Al-Taher.

Este encontro é importante porque revela a existência de dois níveis de negociação.

O primeiro é político e diplomático. Inclui ciclos diretos organizados sob mediação americana, o oitavo dos quais é esperado em Roma.

O segundo é militar. Trata de realidades operacionais, posições, incidentes e mecanismos de coordenação.

A existência destes dois canais pode facilitar a resolução de problemas técnicos. Pode também fragmentar as negociações.

Uma questão territorial pode assim ser discutida militarmente em Tampa, enquanto os princípios de retirada são negociados politicamente em Roma.

Washington está no centro de ambos os circuitos.

Os prisioneiros devem voltar para a mesa

O sétimo ciclo permitiu, entre outras coisas, tratar do caso dos detidos libaneses em Israel.

Beirute tinha emitido uma lista. No entanto, as informações disponíveis indicam que estava incompleta. Desde então, novas versões revelaram que alguns detidos nem sequer foram identificados pelas estruturas libanesas após o processo.

O oitavo ciclo deve, portanto, voltar a esta questão com um problema agora claramente identificado: o Líbano não só exige a libertação de pessoas cuja identidade conhece. Ele deve primeiro ter uma lista completa.

O número atualmente avançado atinge 39 detidos libaneses identificados, além de pessoas desaparecidas cujo destino permanece desconhecido.

Israel ainda não forneceu as informações necessárias para resolver esta incerteza. O acesso do Comité Internacional da Cruz Vermelha seria igualmente insuficiente.

O registro dos detidos pode parecer secundário a questões territoriais e militares. No entanto, é um dos poucos domínios em que se podem realizar acções concretas sem esperar por um acordo global.

Liberações em setembro mostram que existe um canal.

O oitavo ciclo poderia determinar se estas acções continuam a ser ad hoc ou se abrem um verdadeiro mecanismo de liquidação.

UNIFIL agora adiciona prazo adicional

O processo de negociação também está envolvido no fim anunciado da missão da UNIFIL.

Beirute procura manter uma presença internacional após o final de 2026. Uma prorrogação de seis meses é discutida como uma solução transitória, mesmo que ainda não esteja oficialmente acordada.

Esta questão está directamente relacionada com as negociações com Israel.

O futuro acordo internacional terá de funcionar num ambiente determinado pelo acordo de segurança entre os dois países. Se as posições israelitas permanecerem no território libanês, a sua missão será diferente da que poderá vir a ser retirada.

Do mesmo modo, se as negociações não fossem concluídas antes do termo do mandato da UNIFIL, o Líbano poderia entrar no período de transição sem ter estabelecido os parâmetros básicos de segurança no Sul.

Por conseguinte, os dois calendários sobrepõem-se.

Outubro: eleições israelenses e oitavo ciclo esperado.

Fim 2026: Prazo da UNIFIL.

Entre os dois, a retirada, o destacamento do exército, as disposições de segurança e o futuro mecanismo internacional continuam por negociar.

O tempo disponível é muito menor do que parece.

Washington pode realmente desbloquear a negociação?

O Líbano baseia-se na intervenção americana porque, por si só, não tem meios para forçar Israel a retomar rapidamente as discussões ou a evacuar as suas posições.

No entanto, essa dependência é uma fraqueza.

Washington é o mediador, o principal aliado de Israel e o ator que decide o horário da reunião.

Embora os Estados Unidos acreditem que uma reunião antes das eleições israelenses não é oportuna, Beirute tem poucos meios para acelerar o processo.

A situação explica os esforços libaneses em Nova Iorque para aumentar o número de interlocutores: Antonio Guterres, Emmanuel Macron, Recep Tayyip Erdogan, Rei Abdullah II, funcionários do Qatar e outros parceiros.

Mas estes contactos podem criar pressão diplomática. Não vão substituir o canal americano.

O teste será, portanto, simples: Washington convocará Roma antes de 27 de outubro?

Uma chamada pré-eleitoral significaria que a administração Trump quer preservar a dinâmica das negociações, apesar dos cálculos políticos israelenses.

Um adiamento após as eleições confirmaria, pelo contrário, que o calendário interno israelita tinha precedência.

Outro prazo dos EUA complica a equação

Os cálculos não se limitam a Israel.

Os Estados Unidos estão também a avançar para as eleições intercalares de 3 de Novembro. Ao mesmo tempo, Washington está envolvido em um grande confronto com o Irã.

Esta acumulação de prazos pode explicar algumas das cautelas americanas.

Uma negociação libanesa-israelense não está a decorrer num vazio regional. O Hezbollah está directamente ligado ao equilíbrio com o Irão. Qualquer decisão relativa ao desarmamento, segurança no Sul ou retirada israelita interage com o confronto entre Washington e Teerão.

As fontes oficiais libanesas prevêem igualmente que determinadas decisões relativas ao futuro acordo internacional no Sul só serão tomadas após as eleições americanas e israelitas e após uma clarificação da trajectória do conflito com o Irão.

Este calendário pode conduzir a uma situação paradoxal: todos dizem querer negociar, mas todos estão à espera de um evento externo antes de tomar uma decisão.

O risco de negociação esvaziado do seu conteúdo

O oitavo ciclo só será de interesse se tratar de pontos que permanecem bloqueados.

Uma simples reunião que permitisse às delegações reafirmar as suas posições não alteraria a situação no terreno.

Para o Líbano, seriam necessários vários resultados concretos: um calendário de retirada, um mecanismo para as posições israelitas, progressos nos detidos, garantias sobre o regresso dos habitantes e esclarecimento da relação entre a retirada de Israel e o monopólio estatal das armas.

Para Israel, a prioridade parece ser o desarmamento do Hezbollah e as garantias de segurança para além do Sul.

É precisamente esta mudança que explica o bloqueio.

Beirute quer negociar o fim da presença israelita e restaurar a sua autoridade. Israel procura usar sua presença militar como uma alavanca para alcançar transformações de segurança muito mais amplas no Líbano.

O oitavo ciclo não deve, portanto, aproximar apenas duas posições. Deve resolver uma diferença fundamental sobre a própria natureza da negociação.

Por trás da ausência de convite, uma batalha sobre a ordem das concessões

O facto de o Líbano nem sempre ter recebido uma data específica ou convite americano faz sentido.

Tomado isoladamente, isto pode ser um mero atraso diplomático.

Colocado em todo o arquivo, torna-se o sintoma de uma negociação onde cada ator procura evitar desistir de sua alavanca principal muito cedo.

Netanyahu teria pouco interesse, antes de 27 de outubro, em abandonar posições sem obter qualquer contrapartida visível. O Líbano não pode aceitar a presença israelita como meio para lhe impor condições indefinidamente. Washington deve escolher até onde quer empurrar cada um dos dois lados.

A verdadeira questão do oitavo ciclo não é, portanto, a sua data.

É importante saber se os Estados Unidos estão dispostos a transformar o acordo-quadro de 26 de Junho em umsequência de execução precisa, com obrigações e passos para ambas as partes, ou se eles vão deixar uma fórmula em que cada um condiciona o seu próximo movimento para o outro.

Sem sequenciamento, o mecanismo pode girar em círculos: Israel condiciona sua retirada do desarmamento; Líbano afirma que precisa de retirada e estabilização, a fim de estender plenamente a autoridade do Estado; e Washington continua a negociar entre os dois.

Neste contexto, a ausência de uma convocação para Roma não é mais um detalhe do calendário. Revela o problema central de todo o processo:seis meses após a abertura das negociações, as partes têm um quadro, mas ainda não parecem ter sido acordados sobre a questão mais básica de um acordo de segurança — que faz o que, em que ordem, e em troca de quê.