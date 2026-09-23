Líbano: Como Washington teria desmantelado o formato dos cinco antes de assumir o controle das negociações

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15 de janeiro, um discreto desacordo em Baabda

Uma reunião realizada hoje no Palácio de Baabda em 15 de janeiro de 2026 tem um significado diferente. Oficialmente, reuniu-se em torno do Presidente Joseph Aoun os representantes dos cinco países que acompanharam coletivamente o caso libanês: os Estados Unidos, Arábia Saudita, França, Catar e Egito. No entanto, de acordo com uma fonte informada sobre as discussões, a própria composição deste encontro teria sido objeto de desacordo nos bastidores.

Joseph Aoun teria insistido em receber os cinco representantes. Washington teria preferido um formato muito menor, limitado a americanos e sauditas.

O episódio pode parecer protocolar. Não está. Para, de acordo com a mesma fonte, o governo americano já estava procurando antes da eleição presidencial para reduzir a função política do Comitê de Cinco para instalar, em seu lugar, essencialmente a gestão americano-saudi do arquivo libanês.

Assim, 15 de Janeiro teria sido menos uma demonstração de unidade dos cinco do que uma tentativa de Baabda para preservar um mecanismo já ameaçado.

Nove meses depois, a comissão não foi oficialmente dissolvida. No entanto, dificilmente funcionaria mais. Nenhum comunicado solene anunciou o seu desaparecimento. Nenhum dos seus membros declarou que tinha deixado de existir. No entanto, questões anteriormente tratadas em discussões coletivas são agora tratadas em outros lugares e em diferentes formatos.

Este desenvolvimento é tanto mais importante quanto não se trata apenas de uma estrutura diplomática. Conta a história de uma fase em que várias capitais estrangeiras tentavam juntos influenciar os equilíbrios libaneses numa fase em que Washington controla diretamente a questão estratégica mais sensível: a relação de segurança entre o Líbano e Israel.

Antes de Joseph Aoun, Washington já teria querido mudar de formato

O elemento mais interessante é o cronológico.

Segundo a fonte informada, a vontade americana de reduzir a comissão a uma parceria privilegiada com Riade não nasceu após a chegada de Joseph Aoun em Baabda. Teria começado antes.

Isto muda a leitura da pasta.

O Comitê dos Cinco tinha encontrado sua principal razão para a vaga presidencial. Cada um dos seus membros trouxe uma alavanca diferente. Washington tinha o peso americano. Riade manteve uma influência decisiva em parte da paisagem política libanesa. Paris manteve suas redes históricas e acesso a quase todos os campos. Doha tinha seus próprios canais e experiência de mediação no Líbano. O Cairo também ofereceu uma presença e relações árabes adicionais com várias forças libanesas.

Essa pluralidade foi útil desde que a questão principal fosse a eleição de um presidente.

Torna-se muito menos necessário do ponto de vista americano quando o problema central muda na natureza.

Após as eleições presidenciais, o cerne da questão já não é apenas a reconstrução das instituições. Tornou-se militar e estratégica: a presença israelita no Sul, o destacamento do exército, as armas Hezbollah, o mecanismo de monitorização, as negociações com Israel, o futuro da UNIFIL e as condições para uma estabilização duradoura.

Sobre estas questões, os cinco membros deixaram de dispor de meios de acção comparáveis.

Washington tem o que nenhum outro tem: acesso decisivo a Israel.

A mudança de formato diplomático pode, portanto, ser lida como resultado de uma mudança de arquivo. Mas as informações que os Estados Unidos teriam começado a preparar para esta reduçãoantes da eleição de Joseph Aounsugere também uma estratégia mais construída.

Por que manter Riade e descartar o formato coletivo?

A presença saudita no novo esquema não é acidental.

Um conjunto Washington-Riyadh reúne duas alavancas diferentes. Os Estados Unidos controlam uma parte essencial do canal israelita e têm influência militar e diplomática directa. A Arábia Saudita tem uma capacidade política e económica no Líbano que Washington não pode reproduzir sozinho.

Tal configuração também permite a distribuição de funções.

Para os americanos, a questão da segurança, Israel, garantias e pressão diplomática. Aos sauditas, parte da relação árabe com Beirute, equilíbrios políticos e, potencialmente, apoio econômico à estabilização.

Essa hipótese nos permite entender por que Washington teria procurado reduzir o mecanismo sem remover qualquer participação árabe.

Também ajuda a entender por que Joseph Aoun teria melhor para ficar com os cinco.

Para Baabda, uma arquitetura de cinco vias impede que um único eixo externo tenha o monopólio da mediação. Permite que você procure Paris quando uma posição americana se torna muito rígida, Doha quando um canal em particular é necessário, ou Cairo para reintroduzir um equilíbrio árabe.

Por conseguinte, o desacordo de 15 de Janeiro teria sido muito mais do que o número de cadeiras à volta da mesa.

Trata-se do número de portas diplomáticas disponíveis para o Líbano.

Dois mecanismos foram neutralizados antes de 14 de abril

Outro elemento da informação disponível merece maior atenção. A fonte não se refere apenas ao Comité dos Cinco. Ela afirma que Washington teria gradualmente procurado se livrar de sua parceria com a França, enfraquecer o papel das forças internacionais e assumir quase a liderança no mecanismo de acompanhamento.

Depois vem uma sequência extremamente curta.

Em 14 de abril de 2026, começaram as negociações diretas entre o Líbano e Israel.

Em 26 de Junho, foi alcançado o acordo-quadro tripartido.

De acordo com a fonte,antes dessas duas etapas, Washington teria conseguido marginalizar os dois mecanismos anteriores.

Provavelmente é o verdadeiro assunto.

Não seria, portanto, simplesmente o desaparecimento de uma comissão que se tornara inútil após as eleições presidenciais. Tal implicaria uma reestruturação do sistema de mediação antes da transição para negociações directas.

Em outras palavras, antes de colocar Beirute e Israel em um novo quadro, Washington teria primeiro reduzido os lugares onde outras potências poderiam influenciar os parâmetros das negociações.

Essa leitura ainda precisa ser corroborada. Vem de uma fonte e inclui alguma interpretação. Mas a cronologia dá-lhe uma verdadeira questão jornalística.

15 de janeiro: Joseph Aoun quer reunir os cinco.

14 de abril: abertura de negociações directas.

26 de junho: acordo-quadro tripartido.

Setembro: As discussões-chave sobre o Sul ocorrem diretamente com Washington, ONU ou reuniões bilaterais. A Comissão dos Cinco já não aparece como um local de decisão.

A França perderia o seu lugar no fabrico da decisão

Dizer que a França desapareceu do Líbano seria obviamente falso.

Paris continua activa. Emmanuel Macron mantém contatos com líderes libaneses. A França está a trabalhar no futuro da presença internacional no Sul. Manifestou a sua disponibilidade para cooperar com a Itália e outros parceiros no desenvolvimento de um sucessor da UNIFIL. Pretende igualmente organizar uma conferência internacional para reforçar as capacidades do exército libanês.

Mas temos de distinguirestar presenteeparticipar na produção da decisão.

Provavelmente é aqui que está o declínio francês.

Paris pode organizar uma conferência para o exército, discutir a futura força internacional e manter contactos políticos. Mas se os parâmetros essenciais da relação Líbano-Israel são negociados em um canal liderado por Washington, a França então intervém em torno do acordo e não em seu núcleo.

Esta diferença é considerável.

Também explica por que razão o dossiê pós-FINUL se tornou tão importante para Paris. Uma forte participação na futura presença internacional permitiria à França recuperar um papel operacional num sistema cujo centro diplomático se tinha mudado para Washington.

A batalha em torno da sucessão da UNIFIL, portanto, não é apenas sobre a segurança do Sul. Também diz respeito ao respectivo lugar de potências estrangeiras na próxima arquitetura.

Caso egípcio revela o rompimento da comissão

Egito é outro indicador.

Segundo as informações disponíveis, o Cairo está agora a tentar reavivar a sua actividade libanesa, especialmente com a chegada do seu novo embaixador.

Isto seria muito menos significativo se o Comité dos Cinco continuasse a funcionar normalmente. Neste caso, o Egito já teria um canal coletivo estabelecido para influenciar as decisões.

Pelo contrário, a necessidade de reativar a própria diplomacia sugere que cada ex-membro deve agora reconstruir sua capacidade de influenciar individualmente.

A mesma lógica se aplica ao Qatar.

Doha não deixou o caso. Continua os seus contactos, iniciativas e relações com os funcionários libaneses. Mas age principalmente através dos seus próprios canais.

Assim, o desaparecimento da comissão não significa que três países tenham sido expulsos do Líbano.

Significa algo mais subtil:a coordenação desapareceu, enquanto a diplomacia nacional continua.

É exactamente isso que fortalece Washington. Em um grupo de cinco, as posições podem ser discutidas antes de serem apresentadas em Beirute. Em um sistema fragmentado, cada capital intervém separadamente enquanto o ator controlador mantém a vantagem.

Joseph Aoun supostamente tentou manter seguro diplomático

O comportamento atribuído ao Presidente em 15 de Janeiro pode então ser relido de outro ângulo.

Ao exigir a presença dos cinco representantes, Joseph Aoun não necessariamente defendeu a comissão por si mesmo. Ele poderia defender uma arquitetura em que o Líbano mantém vários interlocutores simultaneamente.

Esta pluralidade é uma forma de garantia.

Um pequeno Estado confrontado com negociações com Israel e fortemente dependente do apoio externo deverá evitar que um único intermediário controle todas as fases do processo.

Isto não significa que Paris, Doha ou Cairo defendam sistematicamente a posição libanesa. Isso significa que uma pluralidade de intermediários permite que Beirute confronte propostas, envie mensagens por múltiplos canais e busque apoio quando surge uma discordância.

Um tandem americano-saudi é mais simples.

Está também mais concentrada.

O episódio de 15 de Janeiro poderia, portanto, constituir uma das primeiras manifestações de um discreto desacordo entre a Presidência libanesa e Washington sobre a própria forma como a questão deve ser internacionalizada.

Nawaf Salam agora enfrenta Washington

A situação actual mostra o resultado desta evolução.

Nawaf Salam usa as reuniões em Nova York para fazer várias exigências: retirada israelense, manutenção de uma presença internacional no Sul, reforço do exército, reconstrução e retorno dos habitantes.

Mas a etapa decisiva é em Washington.

As questões mais sensíveis têm de ser discutidas com a administração dos EUA. Washington é o patrocinador das negociações com Israel. Também é sua posição que a possibilidade de obter concessões israelenses depende em grande parte.

A oitava ronda de negociações está prevista para Outubro. No entanto, até 23 de setembro, o Líbano ainda não recebeu a data exata ou convite formal do mediador americano.

Este detalhe é indicativo do novo equilíbrio de poder.

O país que organiza o processo também está no controle de seu calendário.

Com uma comissão ativa, várias capitais poderiam ter intervindo neste calendário ou pedido explicações. No âmbito do novo esquema, Beirute aguarda essencialmente a decisão do mediador americano.

UNIFIL, próximo passo na concentração dos EUA?

O ficheiro UNIFIL fornecerá informações sobre a extensão desta transformação.

O mandato deverá terminar no final de 2026. O Líbano procura evitar qualquer vazio. Uma prorrogação de seis meses é discutida como uma solução intermediária, embora ainda não seja apresentada como um acordo finalizado.

A França defende uma nova fórmula internacional. A Turquia refere-se também à necessidade de uma iniciativa internacional. A Jordânia apoia a continuidade de uma presença externa. Beirute quer manter a cobertura das Nações Unidas.

Mas Washington continua a ser uma obrigação.

Caso os Estados Unidos imponham a forma do acordo sucessor à UNIFIL, a mudança empreendida com a Comissão dos Cinco terá chegado a uma nova fase: após a presidência e as negociações diretas, a futura arquitetura de segurança do Sul também será estruturada principalmente em torno do Canal Americano.

Por outro lado, uma força verdadeiramente multilateral sob mandato das Nações Unidas daria uma margem para Paris e outras capitais.

Por conseguinte, o debate de seis meses esconde outro debate:quem controlará politicamente depois de FINUL?

Uma comissão morta sem certidão de óbito

O mais notável é finalmente o método.

Washington não teria necessidade de solicitar formalmente a dissolução da comissão cinco. Tal decisão teria criado tensões desnecessárias com Paris, Doha e Cairo.

Foi suficiente para mover as pastas gradualmente para outros alto-falantes.

Com as eleições presidenciais concluídas, a questão da segurança poderia ser tratada em um mecanismo diferente. Negociações diretas poderiam ser confiadas à mediação americana. As discussões sobre a presença internacional poderão passar pelo Conselho de Segurança e pelas consultas bilaterais. As questões económicas poderiam ser tratadas separadamente com Riade, Doha ou instituições internacionais.

À medida que as competências migravam, a comissão perdeu sua função.

Poderia continuar a existir nominalmente sem novas decisões.

É por isso que a reunião de 15 de Janeiro merece mais atenção do que recebeu. De acordo com as informações disponíveis, Joseph Aoun defendeu a presença dos cinco ao mesmo tempo que Washington já desejava reduzir a mesa a dois atores estrangeiros.

Três meses depois, começaram as negociações diretas com Israel. Dois meses e meio depois, o acordo-quadro instalou uma nova arquitectura. Em Setembro, as cinco antigas capitais parceiras permanecem todas ao redor do Líbano, mas já não se sentam na mesma mesa.

Portanto, não foi apenas o comité dos cinco que foi apagado.É a forma internacional de gerir o caso libanês que teria mudado: de um sistema de poderes que se controla um ao outro para uma mediação muito mais concentrada nas mãos de Washington, com Riade como parceiro árabe privilegiado.

E isso é precisamente o que torna o episódio de 15 de janeiro interessante: pode ter sido o momento em que Baabda percebeu que a questão já não era mais o que os cinco iriam decidir, mas quanto tempo os cinco continuariam a decidir juntos.