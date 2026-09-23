Líbano: denúncia em Paris por 600 oliveiras rasgadas

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Um empresário francês nascido no Líbano apresentou uma queixa em Paris contra X por atos que, segundo ele, poderiam constituir crimes de guerra ou crimes. Ele acusa o exército israelita de rasgar sobre600 oliveiras centenáriaspertence à sua família em Zawtar al-Sharqiyah, no sul do Líbano. Algumas árvores teriam atingido 500 anos. A queixa diz respeito ao roubo, destruição e danos materiais. Intervém numa altura em que vários processos judiciais foram iniciados em França por Franco-Libanês relativamente às operações militares israelitas no Líbano.

Uma queixa em Paris após o arranque de 600 oliveiras

O queixoso, de 37 anos e empresário do sector digital, é francês e nasceu no Líbano. Sua família possui terras agrícolas emZawtar al-Sharqiyah, aldeia do sul do país.

De acordo com o processo civil arquivado em Paris e consultado por uma agência de imprensa, cerca de 600 oliveiras pertencentes à sua família foram arrancadas. As árvores foram supostamente removidas com suas raízes.

O queixoso afirma que alguns tinham cerca de cinco séculos de idade. Ele também explicou que a terra havia sido cultivada por sua família por cerca de 250 anos.

O processo foi iniciado contra X. Trata de factos qualificados na queixa de roubo, destruição e danos de bens que podem constituir crimes de guerra ou delitos.

Nesta fase, estas qualificações constituem os argumentos jurídicos apresentados pelo queixoso e pelos seus advogados. Cabe aos tribunais franceses examinar a sua admissibilidade, estabelecer os factos e, se necessário, identificar as pessoas responsáveis.

Queixa suspeita de transferência de árvore para Israel

O empreiteiro afirma que as oliveiras foram arrancadas na sua totalidade e suspeitou que poderiam ter sido transportadas para Israel.

No entanto, na quarta-feira, 23 de Setembro, não foram tornadas públicas provas independentes para estabelecer o seu destino após o arranque. Por conseguinte, esta é uma das alegações que terá de ser verificada no contexto de eventuais inquéritos.

A denúncia também afirma que o seu autor não é nem membro nem simpatizante do Hezbollah.

Seus advogados argumentam que não há evidência para estabelecer que o lar da família ou campos agrícolas em causa estavam sendo usados pelo Hezbollah para fins militares.

Esta questão poderia ser central para a revisão jurídica do caso. O direito humanitário internacional protege a propriedade civil, ao mesmo tempo que fornece regras especiais quando uma propriedade se torna um objetivo militar ou quando sua destruição atende a uma necessidade militar imperativa.

A caracterização dos crimes de guerra depende, portanto, das circunstâncias precisas em que a destruição foi realizada, do seu propósito e da informação disponível para as forças envolvidas.

Uma casa de família também destruída

A queixa não diz respeito apenas às oliveiras.

O francês afirma que sua casa de família foi completamente destruída durante um ataque aéreo israelense algumas horas antes do anúncio de um cessar-fogo no sul do Líbano, em abril de 2026.

Segundo seu relato, o exército israelense assumiu o controle da área algumas semanas depois. Foi dito que o arranque das oliveiras ocorreu após a assinatura, em finais de Junho, de um acordo-quadro entre o Líbano e Israel.

A cronologia exata desses eventos é, portanto, outro elemento que o procedimento terá de estabelecer.

Para o queixoso, a perda de árvores representa destruição que excede o valor imediato da colheita. Segundo ele, as oliveiras em causa faziam parte do património agrícola da família há várias gerações.

Seus advogados, Vincent Brengarth, William Bourdon e Nicolas Busin, colocaram o caso no contexto mais amplo da destruição no sul do Líbano.

Solicitam aos tribunais franceses que identifiquem os responsáveis pelos alegados actos e, se as provas o permitirem, que os processe.

Destruição agrícola já documentada no Líbano

As acusações relativas às terras de Zawtar al-Sharqiyah foram apresentadas após várias investigações sobre a destruição de edifícios e superfícies agrícolas no sul do Líbano desde o surto de confrontos entre Israel e Hizbullah em outubro de 2023.

Numa investigação publicada em Agosto de 2025, a Amnistia Internacional analisou a destruição em 26 municípios do sul do Líbano entre Outubro de 2024 e Janeiro de 2025.

A organização tinha identificadomais de 10.000 estruturas fortemente danificadas ou destruídasdurante este período. Sua investigação incluiu imagens de satélite, vídeos, fotografias e contas locais.

A destruição documentada envolvia habitação, mas também estradas, espaços públicos, edifícios religiosos e terras agrícolas.

A Amnistia tinha considerado que certas destruições realizadas enquanto as forças israelitas controlavam os sectores em causa e na aparente ausência de necessidade militar imperativa deveriam ser investigadas para determinar se constituíam crimes de guerra.

O exército israelense, por sua vez, apoiou, em conexão com algumas operações documentadas no sul do Líbano, que os edifícios civis tinham sido usados pelo Hezbollah, armas abrigadas ou estavam acima da infraestrutura subterrânea.

Estes elementos gerais não permitem por si só determinar as circunstâncias específicas do arranque das 600 oliveiras denunciadas na nova denúncia.

Azeitonas duro golpe desde 2023

As terras agrícolas têm sido uma parte importante dos danos no sul do Líbano desde outubro de 2023.

Incêndios, bombardeios, terraplenagem e destruição afetaram fazendas e pomares. Os olivais ocupam um lugar especial nessa região, tanto como fonte de renda quanto como culturas perenes que exigem muitos anos para atingirem a produção plena.

As avaliações internacionais já tinham encontrado danos significativos nas áreas agrícolas do Sul e Nabatiyeh.

A Amnistia Internacional também documentou a destruição de oliveiras e outras terras agrícolas durante as operações terrestres israelenses de 2024 e 2025. Em algumas aldeias fronteiriças, a organização identificou áreas de pomares arrasados junto com edifícios.

Em Agosto, em matéria de destruição ambiental no Líbano, o exército israelita informou que estava consciente das potenciais consequências ambientais das suas operações e que tomava precauções para reduzir os danos causados aos civis e ao ambiente.

Foi novamente perguntado na quarta-feira sobre a queixa sobre Zawtar al-Sharqiyah.

Várias queixas franco-libanesas perante os tribunais franceses

Os procedimentos relativos às 600 oliveiras não são os primeiros em França relativos às operações militares israelitas no Líbano.

2 de abril de 2026, artista e cineasta franco-libanêsAli Cherrientrou com um processo civil contra os crimes contra a humanidade no tribunal de Paris.

Este procedimento diz respeito a uma greve israelita contra um edifício residencial em Beirute26 de novembro de 2024algumas horas antes da entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e Hezbollah.

Sete civis foram mortos. Entre eles estavam os pais de Ali Cherri, Mahmoud Naim Cherri e Nadira Hayek.

A queixa de Ali Cherri diz respeito ao bombardeio de propriedade civil que, segundo seus autores, poderia constituir um crime de guerra. Outro caso foi iniciado em julho por um homem franco-libanês que perdeu sua mãe, irmã e dois sobrinhos em greves israelenses.

Estes processos apresentam factos separados e devem ser examinados separadamente pelos tribunais franceses. No entanto, têm uma coisa em comum: a nacionalidade francesa dos queixosos permite aos tribunais franceses remeter certas infracções ao abrigo do direito penal internacional.

No caso Zawtar al-Sharqiyah, as investigações terão agora de determinar as circunstâncias em que as oliveiras foram arrancadas, identificar quaisquer unidades envolvidas e verificar a alegação de que as árvores foram então retiradas do Líbano.