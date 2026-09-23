Seis meses para evitar o vácuo no Sul do Líbano: a parte inferior do cenário de transição após a UNIFIL

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Uma fórmula circula em Nova Iorque sem ser um acordo

Uma proposta de compromisso circula nos intercâmbios diplomáticos consagrados ao futuro do Sul do Líbano: alargar a missão da Força Interina das Nações Unidas no Líbano por seis meses, a fim de evitar um vazio de segurança, dando simultaneamente às várias partes tempo para definirem o mecanismo para o seu sucesso. Várias fontes diplomáticas referem-se a esta fórmula em 23 de setembro de 2026. Mas a comitiva do Primeiro-Ministro Nawaf Salam traz uma nuance essencial: nesta fase não haveria um plano abrangente e acordado para uma prorrogação de seis meses. O que se confirma é a vontade libanesa de manter uma presença internacional sob a égide das Nações Unidas no Sul.

Esta diferença é central. Sugere que os seis meses constituem, para o momento, uma fórmula discutida ou até testada com os vários actores, em vez de um compromisso definitivamente negociado.

As consultas em Nova Iorque procuram resolver uma equação que se tornou urgente. O actual mandato da UNIFIL termina no final de 2026. No entanto, o Líbano considera que as condições de segurança não permitem uma retirada internacional seguida de um período sem um mecanismo de monitorização. Ao mesmo tempo, os Estados em causa já estão a discutir a natureza de um mecanismo a assumir.

A posição de Nawaf Salam é, portanto, dissociar duas questões. O primeiro é imediato: evitar um vácuo em 1 de janeiro de 2027. O segundo é mais complexo: determinar qual estrutura internacional pode então funcionar, com qual mandato, quais forças, quais países participantes, e que relação com o exército libanês.

Os seis meses permitiriam precisamente separar estes dois calendários.

Uma carta oficial libanesa às Nações Unidas

Beirute não se contentou com discussões informais. De acordo com as informações disponíveis, as Nações Unidas receberam uma carta oficial libanesa solicitando a continuação ou extensão da missão internacional. Isto confirma que o princípio da continuidade internacional se tornou uma posição oficial.

No entanto, a formulação exacta da solução permanece em discussão. Uma primeira opção seria a renovação da missão. Se tal não for possível, uma extensão limitada de seis meses poderá ser a solução de transição. Uma terceira opção seria a criação de um novo mecanismo internacional.

Essa arquitetura explica por que as informações disponíveis podem parecer contraditórias sem necessariamente serem. Fontes diplomáticas referem-se a uma prorrogação de seis meses. Ao mesmo tempo, a comitiva do Primeiro-Ministro indica que ainda não foram acordadas propostas tão abrangentes.

Pode, portanto, ser um cenário de trabalho submetido às várias capitais antes de ser transformado, possivelmente, em uma proposta oficial.

O calendário internacional também desempenha um papel. De acordo com fontes oficiais, o Líbano prevê uma decisão final sobre o futuro do mecanismo após as eleições nos Estados Unidos e Israel e após um esclarecimento do conflito entre Washington e Teerão. Um período adicional de seis meses permitiria adiar a decisão estrutural para um ambiente regional potencialmente diferente.

No entanto, essa expectativa representa um risco: enquanto a diplomacia negocia a arquitetura futura, as realidades militares continuam a evoluir no terreno.

Trinta posições israelenses complicam o cenário de retirada

A situação militar é precisamente o principal obstáculo para uma simples transição.

Segundo dados fornecidos pela UNIFIL, as forças israelenses estão presentes em aproximadamente 30 posições militares em várias áreas do Sul do Líbano. Entre estes seriam oito posições fortificadas.

Antes do novo confronto, cinco posições fortificadas israelenses foram identificadas perto e ao norte da Linha Azul. Três novas posições fortificadas foram observadas no ano de 2026.

Essas instalações adicionariam cerca de vinte posições militares temporárias instaladas no que é descrito como uma área segura. De acordo com as informações disponíveis, esta área pode atingir até dez quilômetros de profundidade dentro do território libanês em determinadas áreas.

Estes dados alteram profundamente a natureza da discussão da UNIFIL. O debate não tem a ver simplesmente com a substituição de uma força internacional após a conclusão do seu mandato. A questão da ocupação, das posições militares israelitas e da liberdade de circulação do exército libanês continua em aberto.

Para Beirute, a manutenção de uma presença internacional serve, portanto, várias finalidades: monitoramento, comunicação entre as partes, documentação de incidentes e apoio à implantação do exército.

Nawaf Salam fez essas exigências em Nova York, ao mesmo tempo em que enfatizava a retirada total de Israel, o fortalecimento das capacidades do exército e o retorno dos habitantes às localidades do sul.

Nawaf Salam busca continuidade sob a bandeira da ONU

Durante o seu encontro com o Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, Nawaf Salam sublinhou a necessidade de manter uma presença internacional no Sul após a UNIFIL.

A formulação utilizada é importante. O Primeiro-Ministro não pede apenas a retenção de observadores estrangeiros. Ele esperava que esta presença permanecesse sob a cobertura das Nações Unidas. Deverá fornecer missões de acompanhamento, comunicação e comunicação, contribuindo simultaneamente para a estabilidade e a implantação da autoridade do Estado libanês.

Esta posição mostra que Beirute não considera automaticamente qualquer força multinacional como um substituto aceitável.

A cobertura das Nações Unidas oferece um quadro político e jurídico diferente do de uma coalizão de países formados fora da organização. Permite também que o Líbano apresente a presença internacional como apoio à autoridade do Estado e não como substituto dela.

Esta distinção torna-se tanto mais importante quanto Nawaf Salam reafirma simultaneamente a vontade do governo de colocar armas e a decisão sobre guerra e paz sob a autoridade exclusiva do Estado.

A estratégia libanesa baseia-se em dois movimentos paralelos: fortalecer o exército como principal ator de segurança e manter a cobertura internacional durante o período de sua expansão.

Turquia abre nova faixa

A Turquia entrou diretamente na discussão pós-FINAL.

Durante seu encontro com Nawaf Salam em Nova York, o presidente Recep Tayyip Erdogan disse que seria necessária uma iniciativa internacional para substituir a força atual. Ele também confirmou a vontade do seu país de continuar o seu apoio ao Líbano.

A formulação turca, no entanto, permanece geral. Não há ofertas completas de Ancara para implantar uma força turca para substituir a UNIFIL.

Por conseguinte, é necessário distinguir o apoio turco à ideia de um mecanismo internacional para uma eventual participação militar turca, que não está estabelecido.

No entanto, a Turquia está envolvida em vários níveis no dossiê do Sul. As discussões focaram em casas pré-fabricadas para moradores, retorno às aldeias, reconstrução e infraestrutura. São igualmente mencionados projectos de cooperação no domínio da energia, dos transportes e das ligações regionais.

Esta presença poderia dar a Ancara um papel na fase de estabilização sem prejudicar a forma exacta do seu compromisso em matéria de segurança.

A Jordânia também apoia a ideia de uma força de substituição

O rei Abdullah II da Jordânia também discutiu com Nawaf Salam a questão dos arranjos internacionais para suceder à UNIFIL.

As discussões centraram-se na necessidade de evitar qualquer vazio após o fim da missão. A Jordânia também apoia o exército libanês e participa em esforços para mobilizar o apoio internacional às instituições de segurança.

A convergência entre Beirute, Ancara e Amã sobre a necessidade de continuidade internacional é politicamente importante. No entanto, não basta criar uma força.

Para que surja um novo acordo, será necessário determinar o seu mandato, regras de empenhamento, pessoal, financiamento e Estados contribuintes de tropas.

Será também necessário saber se Israel aceitará a sua presença e em que condições.

É aqui que a fórmula de seis meses faz sentido. Daria tempo para negociar esses parâmetros sem causar uma ruptura imediata na presença internacional.

Paris quer manter um papel no Sul do Líbano

A França continua particularmente activa nesta matéria. De acordo com as informações disponíveis, Emmanuel Macron deveria presidir uma reunião do Conselho de Segurança dedicada ao Oriente Médio, com o Líbano entre os temas discutidos. A questão da UNIFIL e a questão da força de substituição devem ocupar um lugar importante.

Paris procura manter a participação europeia na arquitectura de segurança do Sul. Esta abordagem reveste-se de particular importância, uma vez que o papel francês nos mecanismos de acompanhamento do caso libanês evoluiu nos últimos meses.

A França tinha participado no mecanismo de acompanhamento do cessar-fogo ao lado dos Estados Unidos, Líbano, Israel e UNIFIL. No entanto, os desenvolvimentos posteriores e as negociações diretas reforçaram o lugar de Washington.

Por conseguinte, o futuro mecanismo internacional está também a tornar-se uma questão de divisão de papéis entre parceiros ocidentais.

Uma força com uma forte componente europeia ofereceria a Paris a oportunidade de manter uma presença operacional. Uma fórmula controlada principalmente por Washington produziria um equilíbrio muito diferente.

Washington é o principal desconhecido

A posição americana continua decisiva.

As informações recolhidas no caso libanês mostram que Washington reforçou gradualmente o seu controlo sobre os mecanismos de negociação e de acompanhamento para o Sul. Os Estados Unidos patrocinam negociações directas entre o Líbano e Israel. Por conseguinte, são fundamentais para qualquer discussão sobre as futuras disposições de segurança.

A oitava ronda de negociações libanesa-israelense está prevista para outubro de 2026. No entanto, até 23 de Setembro, Beirute ainda não tinha recebido uma data específica ou um convite formal do Provedor de Justiça americano.

Esta ausência adiciona incerteza adicional.

Os Estados Unidos podem considerar que os mecanismos diretos que patrocina são suficientes para fornecer parte das funções políticas anteriormente exercidas por uma presença internacional mais ampla. Tal abordagem não corresponderia necessariamente à preferência libanesa pela cobertura das Nações Unidas.

O debate centra-se, portanto, menos na necessidade abstrata de supervisão do que na sua arquitectura.

Quem está a ver? Sob que mandato? Quem arbitra os incidentes? O que resta das Nações Unidas? Que papel tem Washington? E que autonomia mantém o Líbano neste mecanismo?

Israel também impõe suas realidades no terreno

Durante essas discussões, Israel continua suas operações no Sul.

Bombardeamento de artilharia, destruição de prédios, incêndios domésticos e circulação de veículos militares foram relatados em várias áreas. A área de Khiam é uma das áreas onde a presença militar israelense permanece visível.

O ministro da Defesa israelense Israel Katz também afirmou que o exército israelense foi implantado em áreas seguras no Líbano, Síria e Gaza.

Esta situação cria uma assimetria entre tempo diplomático e militar.

Negociadores discutem um futuro mecanismo de segurança. No campo, novas posições podem gradualmente tornar-se permanentes. Quanto mais esta situação se mantiver, maior a probabilidade de o futuro acordo internacional ter de gerir um facto consumado em vez de supervisionar uma retirada.

Esta é uma das principais preocupações libanesas.

Uma presença internacional após a UNIFIL seria limitada se interviesse sem uma resolução da questão das posições israelitas e sem liberdade suficiente de destacamento para o exército libanês.

O papel das Forças Armadas Libanesas no centro de todas as formas

Nenhum dos cenários discutidos oficialmente prevê uma força internacional para substituir o exército libanês em uma base duradoura.

Pelo contrário, a posição de Beirute é reforçar o destacamento do exército e tornar o Estado a autoridade central de segurança no Sul.

O governo apresenta assim a presença internacional como acompanhamento.

Esta distinção responde também à crítica de que uma extensão da UNIFIL atrasaria o momento em que o Estado sozinho assumiu a responsabilidade pela segurança das fronteiras. Para Beirute, os dois objectivos não são contraditórios: o reforço do exército deve continuar, enquanto um mecanismo internacional reduz o risco de confronto e assegura as comunicações necessárias.

A própria UNIFIL afirma que o seu papel não pode substituir as decisões políticas dos partidos. O seu comando considera que a plena implementação da resolução 1701 continua a ser a base para uma estabilidade duradoura.

A missão internacional pode, portanto, observar, relatar e facilitar as comunicações. Só ela não pode impor um regulamento.

O cenário do período de amortização de seis meses

Neste contexto, os seis meses parecem menos como uma nova estratégia do que como um período-tampão.

Eles evitariam três rupturas simultâneas: a partida da UNIFIL, a ausência de uma força de substituição e um exército libanês ainda enfrentando uma situação militar instável.

Este período poderia também permitir negociar a composição de um novo acordo.

Uma força europeia? Uma missão de observação das Nações Unidas mais leve? Uma estrutura multinacional que envolve vários países? Um mecanismo de monitorização reforçado em torno do exército libanês? As fontes de 23 de Setembro ainda não dão prioridade a uma fórmula.

Mostram sobretudo que várias propostas circulam.

Por conseguinte, a prorrogação de seis meses pouparia tempo. Mas economizar tempo só é útil se este atraso permitir uma nova arquitetura.

Um aparente desacordo que revela o estado real das negociações

O ponto mais revelador permanece finalmente a divergência entre a informação diplomática e a posição transmitida pela comitiva de Nawaf Salam.

Por um lado, várias fontes falam claramente de um compromisso de seis meses. Apresentam esta duração como uma solução concebida para evitar o vácuo e permitir a negociação de um sucessor.

Por outro lado, a comitiva do Primeiro-Ministro afirma que não existe uma proposta completa e finalizada para uma prorrogação de seis meses. A procura libanesa centra-se na manutenção de uma presença internacional.

Ambas as versões podem ser reconciliadas se a fórmula de seis meses ainda estiver na fase de consulta diplomática.

Seria então suficientemente avançado para circular entre os intervenientes, mas não suficientemente negociado para ser formalmente assumido por Beirute como um acordo.

Isto é precisamente o que torna o arquivo sensível. Um anúncio prematuro poderia provocar oposição mesmo antes de os termos do compromisso serem acordados.

Os próximos passos medirão a sua maturidade: discussões no Conselho de Segurança, reuniões de Nawaf Salam em Washington, posição dos EUA, reação israelense e preparação para a oitava rodada de negociações diretas.

Em 23 de setembro de 2026, uma coisa foi estabelecida:Beirute recusa um vácuo internacional no Sul do Líbano após a UNIFILA prorrogação de seis meses é uma opção seriamente mencionada por fontes diplomáticas, mas ainda não é apresentada pelo governo como uma fórmula negociada final. Entre estes dois elementos é agora uma das negociações mais importantes para o futuro da segurança do Sul.