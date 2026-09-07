Porto de Beirute: o tráfego aumenta em 16,27 %

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A actividade de contentores no porto de Beirute aumentou 16,27% durante um ano na primeira metade de 2026, atingindo 471.637 TEU no final de Junho. O aumento baseia-se principalmente no transbordo, que aumentou 46,78 % ao longo do mesmo período, enquanto o carregamento e descarga aumentaram 7,81%. No entanto, os números de Junho mostram um abrandamento, com 73.626 TUE tratados, abaixo de 2,53% em Maio. Estes dados são utilizados enquanto o Líbano procura reforçar o seu comércio e as exportações para a Arábia Saudita foram retomadas após vários anos de interrupção.

471 637 TUE transformados no porto de Beirute

O porto de Beirute manuseou 471.637 TEU entre janeiro e junho de 2026, em comparação com um volume menor durante o mesmo período de 2025. O TEU, ou equivalente a 20 pés, constitui a unidade internacional utilizada para medir o tráfego de contentores. O aumento anual de 16,27% confirma assim um aumento significativo da actividade portuária nos primeiros seis meses do ano.

As operações de carga e descarga representaram 342.318 TEU no final de junho, um aumento de 7,81% em um ano. Constituem quase três quartos da actividade total dos contentores registados durante o período. Essa categoria reflete mais diretamente a circulação de mercadorias relacionadas às importações e exportações do país.

O resto da atividade vem do transbordo. Chegou a 129.319 TUE no primeiro semestre do ano, um aumento de 46,78 % no mesmo período de 2025. Por conseguinte, o crescimento deste segmento é significativamente superior ao das operações directamente relacionadas com o comércio libanês e representa uma parte significativa da melhoria do tráfego global.

O transbordo evolui em quase 47%

O aumento do transbordo é a principal característica das estatísticas para o primeiro semestre do ano. Com 129.319 TEU processados, esta actividade representa agora cerca de 27% do volume total de contentores passados pelo porto de Beirute entre Janeiro e Junho.

O transbordo corresponde a contentores descarregados de um navio e depois carregados noutro para prosseguirem a sua viagem para um destino diferente. Estas mercadorias não se destinam necessariamente ao mercado libanês. O seu crescimento é mais indicativo do lugar do porto nos circuitos marítimos regionais do que do desenvolvimento do consumo interno ou das exportações.

Esta distinção é essencial para interpretar o aumento global de 16,27%. O tráfego diretamente associado ao carregamento e descarga está aumentando em 7,81%, enquanto o transbordo está aumentando quase seis vezes mais rápido. Por conseguinte, uma parte significativa do crescimento registado no primeiro semestre deve-se ao reforço das operações de trânsito marítimo.

Um abrandamento surge em Junho

No entanto, os dados mensais fornecem uma nuance aos progressos observados desde janeiro. Em Junho, a actividade total dos contentores era de 73.626 TEU, em comparação com pouco mais de 75.500 TEU em Maio. O declínio é de 2,53% em um mês.

Esse declínio ocorre em um ambiente regional e de segurança instável que poderia perturbar fluxos comerciais, horários das companhias de navegação e operações logísticas. No entanto, apenas um mês não permite uma tendência sustentável. Os números relativos aos próximos meses serão necessários para determinar se o declínio em Junho ainda é pontual ou se é um novo abrandamento.

A comparação com os primeiros meses de 2026 já mostra uma normalização gradual da taxa de crescimento anual. A atividade cumulativa foi muito maior em 2025 no início do ano. À medida que os meses passam, a diferença diminui, embora o volume cumulativo do primeiro semestre do ano continue a ser significativamente superior ao registado um ano antes.

Recuperação das exportações para a Arábia Saudita

O mês de junho também foi marcado pela retomada das exportações libanesas para a Arábia Saudita. Os primeiros carregamentos deixaram o porto de Beirute após o levantamento da proibição das importações libanesas para o reino desde 2021.

Esta reabertura é particularmente importante para os produtores libaneses. Antes das restrições, os países do Golfo, incluindo a Arábia Saudita, eram mercados importantes para vários setores de produção. Por conseguinte, o restabelecimento destes fluxos oferece a possibilidade de uma recuperação comercial após vários anos em que as empresas libanesas tiveram de procurar outros mercados.

O efeito sobre os valores relativos ao primeiro semestre do ano é necessariamente limitado, uma vez que a retoma das transferências ocorreu em Junho. As estatísticas do terceiro trimestre permitirão uma melhor medição do seu impacto nas exportações e, mais amplamente, na actividade de carga do porto de Beirute.

O porto continua a ser essencial para o comércio do Líbano

O desenvolvimento do tráfego é um indicador importante para uma economia fortemente dependente do comércio marítimo. O porto de Beirute continua a ser uma das principais portas de entrada para o Líbano e também desempenha um papel nas exportações nacionais. O aumento de seus volumes influencia diretamente as atividades de transporte, logística, armazenamento e distribuição.

No entanto, os números devem ser interpretados com cautela. Um aumento da actividade portuária não significa automaticamente uma melhoria equivalente na economia libanesa. Uma parte significativa do aumento de 2026 vem do transbordo, enquanto cargas e descargas relacionadas com o comércio estão aumentando a um ritmo mais moderado.

A composição do tráfego será, portanto, tão grande quanto o seu volume no segundo semestre do ano. Um novo aumento do transbordo reforçaria o papel regional do porto, enquanto um aumento sustentado das exportações poderia beneficiar mais a produção libanesa e os fluxos cambiais.

No final de Junho, porém, o balanço continua a ser muito positivo em comparação anual: 471 637 TUE foram processados em seis meses, ou seja, 16,27% mais do que um ano antes. O declínio mensal observado em junho e a evolução das exportações para os mercados do Golfo serão agora dois dos indicadores a seguir nas futuras estatísticas portuárias.