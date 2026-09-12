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Iran Derangement Syndrom ou a história do financiamento da propaganda para normalizar as relações entre Israel e o Líbano.

« As palavras dos bastardos armam os braços dos tolos »

Charles Dantzig.

O banqueiro Antoine Sehnaoui e Jeremy Chaabane, conselheiro de imprensa de Bahaa Hariri, o filho mais velho do ex-primeiro-ministro libanês, dois dos principais financiadores da campanha de normalização libanesa-israelense.

Saleh Nihad Machnouk, filho do ex-ministro do Interior, canta de rendição ao império israelense.

Hezbollah lutou a mais e mais longo prazo Israel do que os quatro países árabes no campo de batalha, causando mais perdas materiais e humanas sobre o estado hebraico do que todos estes países combinados (Egito, Síria, Jordânia, Líbano, além da OLP) durante seus numerosos confrontos com o estado hebraico (1982-2000, 2006, 2024-25 e 2026).

Síndrome de Transtorno do Irão

No contexto da rede militar da OTAN no Líbano, uma campanha intitulada « Líbano não quer guerra » foi lançada para pressionar o poder libanês e a opinião para promover a normalização das relações entre o Líbano e Israel.

E por isso: o Líbano é o único país árabe a revogar um tratado de paz com o Estado hebraico, concluído em 1983, sob o mandato do presidente falangista Amine Gemayel, após uma revolta da população de Beirute.

O Líbano é também o único país árabe a ter obtido a retirada israelita do sul do Líbano, no ano 2000, sem negociação ou tratado de paz, graças ao Hezbollah.

Duas façanhas que explicam a implacância do campo pró-israelense no Líbano – liderança cristã e personalidades muçulmanas gravitando na Arábia Saudita – para dobrar o Hezbollah.

A campanha foi lançada desde o início das hostilidades israelo-libanesas, desencadeada pelo ataque do movimento islâmico palestino Hamas, contra Israel em 7 de outubro de 2023, revela o jornal libanês Al Akhbar, datado de 24 de março de 2026.

Painéis de parede, sob a forma de armários de publicidade, apareceu nas ruas de Beirute com o slogan « Líbano não quer guerra ».

Este slogan, aparentemente pacifista, destinava-se, de facto, a encorajar o povo libanês a desassociar-se do Hezbollah, a principal força da luta anti-israelense no Líbano, acrescenta o diário libanês, explicando a substância deste slogan: Para travar uma guerra contra o Hezbollah, – a formação que defende a independência e soberania do Líbano, em substituição ao fracasso do exército libanês – e não contra o inimigo oficial do mundo árabe.

No exército libanês, veja estas ligações:

» Com que direito » foi um dos principais temas desta campanha

Em 2024, um dos cartazes publicitários tinha sido severamente criticado porque ela tinha tomado como ilustração, sem sua permissão, a foto da família de Issam Abdallah, uma pessoa que caiu no campo de batalha. A família do falecido exigiu a destruição do cartaz, proclamando seu apoio à resistência libanesa.

A campanha pró-normalização diminuiu em intensidade durante o período de cessar-fogo (final de 2024-2025). Um período que permitiu, sob os auspícios do governo saudita-americano, a adesão ao poder do presidente Joseph Aoun e do primeiro-ministro Nawaf Salam, um par para a conclusão de um tratado de paz com Israel.

As revelações de « Beirute Revue »

Jeremy Chaabane é conselheiro de mídia de Bahaa Hariri, o filho mais velho do ex-primeiro-ministro libanês e um dos principais financiadores da campanha de normalização libanesa-israelense.

O site « Beirute Revue » revelou em 21 de março de 2026 que a campanha foi alimentada por jornalistas e ativistas financiados externamente, a fim de obter a abolição da legislação relativa à criminalização da normalização entre o Líbano e Israel. Esta campanha foi financiada pelo publicitário Tony Boulos.

« Beirute Review » foi baseado em informações recolhidas dos serviços de segurança libaneses.

Essas campanhas, de acordo com o site, foram financiadas diretamente por Ahmad Maher Chaabane, mais conhecido como Jeremy Chaabane, conselheiro de mídia de Baha’i Rafic Hariri, o filho mais velho do ex-primeiro-ministro de Rafic Hariri.

Resolutamente pró-Israel, e eterno candidato para as responsabilidades do governo no lugar de seu irmão mais novo Saad Hariri, Baha.

De acordo com « Beirute Review », uma das transferências ascendeu a cem mil dólares (100.000). Em 2024, os israelenses conseguiram postar artigos escritos por seu serviço à mídia libanesa através de um grupo operando desde então do Reino Unido.

Os artigos publicados nos meios de comunicação libaneses são assim retomados pela imprensa israelita para demonstrar que a opinião libanesa é hostil ao Hezbollah. Então, por sua vez, os meios de comunicação libaneses retomam comentários da mídia israelense sobre este assunto para justificar suas próprias análises.

Bela ilustração da circulação circular da informação, segundo a famosa fórmula do sociólogo francês Pierre Bourdieu.

Em outras palavras, Israel confia em suas notícias falsas para credenciar suas próprias teses. Mais seriamente, Israel faz uma mentira e acaba acreditando em sua própria mentira. Auto-intoxicação, em suma.

O META, datado de 27 de agosto de 2024, publicou um relatório no qual negou formalmente seu envolvimento na campanha de propaganda derrotista sobre o tema « Líbano não quer guerra ».

Na época, o META afirmou que a campanha havia sido lançada por uma empresa vietnamita LT MEDIA com base em um orçamento de 1,2 milhões de dólares, visando Líbano, Estados Unidos, Reino Unido, França e Catar, através de 69 páginas e 112 contas do Facebook, bem como 49 contas do Instagram.

O META retirou estas contas alegando que violavam a política da empresa em matéria de cartéis ilegais.

Mais uma vez, o diário libanês conclui que o Líbano opera sob a lei do dólar rei, sob o pretexto de « democracia » e « livre iniciativa ».

-Saleh Nihad Machnouk, filho do ex-ministro do interior, cantor de rendição ao império israelense

No rescaldo do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã em 8 de abril de 2026, quando o Líbano foi implantado sob um dilúvio de conchas por aviões israelenses, Salah Nihad Machnouk, filho do ex-ministro do interior do governo Saad Hariri, lançou um ataque virulento ao Hezbollah libanês.

Ele acusou Beirute de queimar para a sobrevivência de Teerão.

Vocês não são agentes. Grandes poderes protegem os seus agentes. São apenas mercenários… Israel defende o seu povo. Vocês são mercenários que defendem o regime de Khamenei, exclamou Saleh Machnouk, que é o herdeiro político de um clã sunita em Beirute.

Saleh Nihad Machnouk é o pequeno sobrinho do fundador do clã, Mohammad Machnouk, que estava na década de 1960, líder da corrente pró-naseriana em Beirute.

Outros digitalistas, incluindo Nadim Koteich, ex-diretor da declinação árabe do canal britânico Sky News, propriedade dos Emirados Árabes Unidos, também colunista do jornal israelense Jerusalem Post, bem como Hadi Mrad e Makram Rabah, seguiram o exemplo em Saleh Nihad Machnouk, considerando que o Líbano está sob ocupação iraniana, justificando a carnificina israelense alegando que os lutadores do Hezbollah se enterrariam em casas particulares.

As palavras de Saleh Nihad Machnouk,neste link

Nadim Koteich fala hebraico,veja este link

A desordem iraniana sindrom

« Sayyed Hassan Nasrallah foi assassinado, enquanto Teerã passava noites tranquilas », exclamou, demagógico, um dos digitalistas durante o assassinato do mítico líder da formação paramilitar xiita, evocando de sua memória os ataques repetitivos israelense-americanos de junho de 2025.

O Hezbollah suicidou-se no Líbano em nome do Irão, como afirmou, inconsistentemente, no Oriente-Le Jour, a vida quotidiana da grande burguesia libanesa – um leitor francês ultra-minoritário – na retomada das hostilidades em Fevereiro de 2026?

Ou será que o Hezbollah substituiu a passividade do exército libanês para defender a integridade do território nacional, a soberania do Líbano e a sua independência? Ou, melhor ainda, é a representação de uma fracção da população libanesa, em particular do conjunto executivo, em frente aos Oukases Israeli-Americano-Saudi, certamente batendo o Líbano em benefício de uma casta mercantil, que tem gangenizado o Líbano desde a sua independência?

A abertura das conversações diretas libanesa-israelitas em Washington, D.C., na data altamente simbólica de 14 de abril de 2026, marcando a eclosão da guerra civil libanesa de 13 de abril de 1975, revive o espectro da guerra civil que devastou o Líbano por 15 anos (1975-2000), enquanto Samir Geagea, chefe das forças libanesas, fosseur da liderança cristã, ex-aliado de Israel agora da Arábia Saudita, respira sobre as incandescentes brasas da dissensão inter-religiosa.

Em Samir Geagea, veja este link

Um sinal claro de cegueira total por uma grande parte da liderança tradicional libanesa, os palestinos, nunca tão desprezados, abriram seus campos de refugiados abandonados para acolher os libaneses expulsos de suas casas pelos incessantes ataques aéreos israelenses.

Neste ponto, veja este link

https://orientxxi.info/Au-Líbanon-les-refugees-Palestines-acept-les-deplaces

Ah a síndrome de Vichy, a colaboração da França petanista com a Alemanha nazista, que gangrena uma boa fração da liderança libanesa e contamina a terna mãe do libanês, com estigma indelével.

O acordo Irã-Americano celebrado em 19 de junho de 2026, incluindo o Líbano, constituiu uma camuflagem retumbante para a liderança libanesa, mergulhando em um coma político a dupla constituída pelo presidente Joseph Aoun e primeiro-ministro Nawaf Salam no que ele revela a patente aberração mental do tandem no poder, que rompe suas relações com o Irã – que o apoia em sua resistência às repetidas agressões israelenses – e negocia com o Estado hebraico, apesar das repetidas agressões israelenses.

Melhor: a recusa de Israel em se retirar do Líbano é provável que fortaleça o Hezbollah em vez de enfraquecê-lo, pois a presença israelense no sul do Líbano torna problemático qualquer possibilidade de desarmar o Hezbollah, para a grande barragem dos soberanos libaneses.

Epílogo

Sob o governo de Vichy, eles eram mestres em uma arte, a da negociação. Eles negociaram como os tanques alemães passaram para trás e para a frente deles e escalaram os Campos Elísios com a garantia do vencedor.

… sentaram-se à volta da mesa, ajustaram bem os nós de gravata, borrifaram com um ligeiro aroma parisiense e assinaram papel após papel, depois olharam ligeiramente para cima e piscaram para o ocupante. Por outro lado, havia uma maldição que então chamavam de terror ou banditismo, aquela que mais tarde seria chamada de resistência.

Foi a Resistência Francesa, que não foi convidada para jantar, e, claro, para nenhuma negociação, a que pagou pelo seu sangue, foi deportada, executada em praças públicas, julgada, e quem estava a receber os rótulos mais infames..

Para ir mais longe sobre o mesmo tema, veja estes links

Sobre a colaboração entre Israel e as milícias cristãs libanesas durante a guerra civil (1975-2000)