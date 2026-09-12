Líbano: temporada turística decepcionante em 2026

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O rebote esperado não ocorreu. No Líbano, a temporada de turismo de verão de 2026 termina bem abaixo das expectativas, apesar de uma recuperação acentuada em julho e agosto. O tráfego do aeroporto de Beirute caiu ainda mais 10% ao longo de um ano em agosto, enquanto a perda de lucros da temporada é estimada em cerca de 1 bilhão de dólares pela imprensa econômica libanesa. Este contra-desempenho excede muito o sector hoteleiro: priva o sector cambial de uma nova economia em recessão após a guerra de Março, reduz os rendimentos de milhares de empresas e enfraquece um dos poucos motores capazes de apoiar rapidamente o consumo sem depender do crédito bancário.

O paradoxo é importante. Restaurantes cheios algumas noites, praias frequentadas, festivais mantidos e de retorno muitos expatriados deu a impressão de um verão ativo. Mas essa atividade visível não é suficiente para compensar as perdas acumuladas desde o início do ano. Nos primeiros sete meses de 2026, o número total de passageiros no Aeroporto Internacional de Beirute foi de cerca de 2,75 milhões, em comparação com 3,80 milhões durante o mesmo período de 2025, uma queda de 27,5%. Julho tinha no entanto marcado uma forte melhoria mensal, com 722.313 passageiros. O nível permaneceu abaixo do 793.367 registrado um ano antes.

Turismo no Líbano: Agosto não alcança o início do ano

Os dados disponíveis para Agosto confirmam esta fraqueza. O tráfego aéreo diminuiu cerca de 10% em relação a agosto de 2025. As partidas ultrapassaram as chegadas em cerca de 9%, enquanto o tráfego de trânsito diminuiu 12%. Estes números são particularmente decepcionantes durante um mês que tradicionalmente concentra uma parte significativa da actividade turística libanesa.

No entanto, devem ser interpretados com cautela. Nem todos os passageiros que passam pelo aeroporto são turistas. Uma proporção significativa destes são expatriados libaneses, residentes e viagens de negócios. Por outro lado, o número de viajantes não mede as suas despesas médias nem a duração da sua estada. No entanto, a evolução do tráfego proporciona um indicador suficientemente robusto da tendência geral: o Verão permitiu recuperar o atraso após o choque da Primavera, sem restabelecer os volumes esperados.

No final de agosto, as autoridades do aeroporto relataram de 12.000 a 13.000 chegadas diárias, em comparação com 13.000 a 15.000 partidas. A presença em julho e agosto foi, portanto, perto dos níveis de verão anteriores. O problema reside principalmente nos meses perdidos antes desta recuperação.

A escalada militar de março interrompeu abruptamente a recuperação iniciada em 2025. Cancelamentos de voo, avisos aos viajantes, a percepção de um alto risco de segurança e incertezas sobre uma nova expansão das reservas de combate afetadas. Mesmo quando a situação estava parcialmente estabilizada, parte da demanda não retornou.

Turismo trabalha com vários meses de antecipação. Uma família do Golfo ou um turista europeu que cancela a sua estadia na Primavera não reserva necessariamente o Líbano novamente em Julho, quando a situação melhorar. Ele muitas vezes escolhe outro destino. As perdas no primeiro semestre não podem ser recuperadas simplesmente por algumas semanas de alta frequência de verão.

Um bilhão de dólares faltando de toda a economia

A estimativa de um défice de quase 1 bilhão de dólares dá uma melhor medida do problema do que apenas as estatísticas do aeroporto.

Um dólar gasto por um visitante não fica num hotel. Circula entre restaurantes, cafés, táxis, empresas de aluguer de automóveis, lojas, praias privadas, locais de lazer, organizadores de eventos e produtores locais. Uma parte é então usada para pagar salários ou fornecedores. O turismo tem assim um efeito impulsionador particularmente importante numa economia em que o crédito bancário está praticamente ausente.

Este efeito tem sido ainda mais decisivo desde a crise financeira de 2019. O sistema bancário já não desempenha normalmente o seu papel de financiamento da economia. As empresas investem fortemente a partir de seus recursos próprios, dólares frescos ou capital do exterior. Por conseguinte, as despesas de turismo constituem uma injecção directa de liquidez.

Seu declínio afeta principalmente as empresas que se prepararam para o verão, antecipando alta demanda. Restaurantes e estabelecimentos turísticos envolvidos pessoal sazonal, estoque ou trabalho antes da temporada. Quando o volume de negócios é inferior ao esperado, essas despesas pesam diretamente nas suas margens.

O impacto também afeta o emprego. Turismo, hotéis e restaurantes absorvem uma grande força de trabalho, especialmente entre os jovens. A baixa temporada limita a contratação sazonal e reduz os rendimentos variáveis, das gorjetas às comissões. Em seguida, passa para o consumo doméstico.

Este mecanismo é particularmente problemático em 2026, uma vez que as famílias já estão a registar uma aceleração dos preços.

A recessão de 2026 altera o âmbito do mau verão

Uma estação turística decepcionante teria sido absorvível numa economia em rápido crescimento. Está a tornar-se muito mais grave no contexto actual.

O Banco Mundial está agora a planear uma contracção no6.4% do produto interno bruto libanês em 2026Essa recessão apaga a frágil recuperação observada em 2025, quando a economia cresceu cerca de 4,2% de acordo com as últimas estimativas da instituição.

A curva é brutal. Após uma contração cumulativa perto de 40% entre 2019 e 2024, o Líbano finalmente recuperou o crescimento positivo. O turismo foi um dos principais motores desta melhoria, com o consumo, as transferências de diáspora e uma recuperação limitada no investimento.

A guerra começou em março mudou o curso.

O Banco Mundial acredita que o conflito reduz o crescimento10,4 pontos percentuaiscontra um cenário sem uma nova guerra. Dois canais desempenham um papel central neste choque: o consumo privado e as receitas do turismo.

O mau verão não é, portanto, uma consequência periférica da recessão. É um dos mecanismos pelos quais ocorre.

A inflação agrava ainda mais o problema. O Banco Mundial prevê um aumento17,5% em 2026, principalmente devido a perturbações na oferta, aumento do transporte e do crescimento do petróleo. Por conseguinte, as empresas de turismo estão simultaneamente a sofrer uma procura mais baixa e custos mais elevados.

Um restaurante pode receber menos hóspedes enquanto paga mais pela sua energia, alguns produtos importados e transporte. Um hotel pode ter uma ocupação inferior ao esperado, enquanto os seus custos fixos permanecem praticamente inalterados. A queda da assistência está assim se tornando mais rápida e menos rentável.

Líbano permanece altamente dependente de dólares do turismo

A crise bancária torna esta dependência ainda mais forte.

Em uma economia com um sistema financeiro funcional, uma estação ruim pode ser amortizada pelo crédito. Uma empresa toma emprestado para cobrir temporariamente suas necessidades e reembolsa quando a atividade retorna. Este mecanismo permanece profundamente defeituoso no Líbano.

Desde 2019, grande parte da economia vem operando em dinheiro e em dólares frescos. Receitas da diáspora, visitantes e exportações de serviços alimentam diretamente esse fluxo.

O turismo fornece um recurso que o Líbano não pode facilmente substituir: moedas que entram no país sem a criação de dívidas.

Estes fluxos contribuem para os rendimentos das famílias e das empresas, mas também indirectamente para as finanças públicas. Cada refeição, durante a noite, compra ou serviço gera IVA, impostos, impostos ou renda. Uma temporada mais baixa também reduz a base fiscal quando o estado está enfrentando necessidades adicionais.

O governo deve financiar a reconstrução, as despesas relacionadas com conflitos e os serviços públicos. Ao mesmo tempo, ele estava sob pressão crescente dos funcionários públicos e militares para aumentar salários e pensões ainda muito abaixo de seu nível pré-crise.

O Banco Mundial continuou a informar, em Agosto, que as finanças públicas tinham resistido relativamente bem no primeiro semestre do ano, após um excedente global estimado em3,9% do PIB em 2025Mas advertiu que o abrandamento das receitas, das despesas humanitárias, da reconstrução e das exigências salariais colocaria uma pressão crescente sobre a segunda metade de 2026.

A fraqueza turística ocorre precisamente na hora errada.

O Golfo permanece a clientela Líbano luta para recuperar

A composição dos visitantes conta tanto quanto o seu número.

O regresso dos expatriados libaneses apoia fortemente a actividade. Muitas vezes têm renda em moeda estrangeira e gastam com suas famílias, na restauração ou no lazer. Mas seu comportamento econômico difere do de um turista estrangeiro hospedado no hotel durante toda sua estadia.

Um expatriado às vezes tem alojamento ou fica com sua família. Parte das suas despesas assume a forma de apoio directo aos familiares. Continua a ser importante para a economia, mas não produz necessariamente a mesma receita para a indústria hoteleira.

É por isso que o regresso dos visitantes dos países do Golfo continua particularmente procurado por profissionais.

Antes de sucessivas crises, esta clientela era um dos segmentos mais rentáveis do turismo libanês. As estadias eram frequentemente acompanhadas de despesas significativas em hotel, catering, comércio e lazer.

O restabelecimento das relações com vários países árabes proporcionou esperança de um retorno mais maciço em 2026. A retomada do conflito atrasou novamente este movimento.

A questão não é apenas diplomática. Um destino pode ter boas relações políticas e permanecer comercialmente penalizado se os viajantes temem o encerramento do espaço aéreo, cancelamentos de voo ou deterioração súbita da segurança.

As companhias aéreas tornam-se um indicador económico

O serviço aéreo ilustra este problema.

A maioria das transportadoras retomou as suas operações em Beirute, mas algumas das principais empresas europeias continuam ausentes ou mantêm uma programação reduzida. Esta situação não impede o acesso ao Líbano: a Middle East Airlines e outras companhias aéreas continuam a fornecer muitas rotas. No entanto, reduz as escolhas, a capacidade disponível e, por vezes, a concorrência de preços.

A conectividade é um factor essencial para o turismo.

Um viajante que tenha de mudar de itinerário, aceitar ligações adicionais ou pagar um bilhete mais caro pode escolher outro destino. Empresas internacionais e operadores turísticos são ainda mais sensíveis à previsibilidade das conexões.

A situação também cria uma diferença entre diáspora e turismo internacional. Um libanês que vive no exterior pode aceitar mais restrições para voltar para sua família. Um visitante sem uma ligação especial com o país tem dezenas de alternativas mediterrânicas.

Esta é uma das razões pelas quais a retoma do tráfego aéreo não significa automaticamente uma recuperação equivalente das receitas do turismo.

O risco de uma economia que depende de algumas semanas de verão

O contra-desempenho de 2026 mostra finalmente uma fraqueza mais estrutural.

O Líbano tem benefícios turísticos consideráveis, mas a sua actividade continua extremamente concentrada em torno de alguns períodos: férias de Verão, férias de fim de ano e alguns fins de semana ou festivais. Esta concentração torna o sector particularmente vulnerável às crises de segurança.

Uma guerra ou um alerta em março podem comprometer reservas para julho. Uma escalada em junho pode levar à perda da maioria do verão. Algumas semanas de estabilidade em Agosto já não são suficientes para recuperar receitas.

O desenvolvimento do turismo menos sazonal — cultural, religioso, rural, gastronómico, médico ou empresarial — permitiria, teoricamente, uma maior afectação dos rendimentos ao longo do ano. Mas esta diversificação exige também condições mínimas: estabilidade, transportes aéreos fiáveis, infra-estruturas, electricidade, serviços públicos e visibilidade internacional.

No entanto, as empresas de turismo continuam a suportar uma parte destas deficiências às suas próprias custas. Financiam a sua electricidade, pagam custos logísticos elevados e trabalham numa economia em que o acesso normal ao financiamento bancário permanece limitado.

Por conseguinte, o sector continua em parte competitivo graças à iniciativa privada e à atractividade intrínseca do país, mas com um custo de exploração mais elevado do que muitos destinos concorrentes.

O resultado do verão de 2026 recorda o limite deste modelo. O turismo pode acelerar uma recuperação muito rapidamente quando a estabilidade retorna. Também pode transmitir tão rapidamente um choque de segurança ao resto da economia.

As próximas semanas determinarão se parte da perda pode ser compensada no outono e nos feriados de fim de ano. Os profissionais dependem, em particular, de uma melhoria duradoura da situação de segurança e do regresso de uma clientela árabe maior. Após um verão que não gerou as receitas esperadas, as reservas de fim de ano serão agora o próximo indicador concreto da capacidade do setor de limitar as perdas até 2026.