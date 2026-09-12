Em Nabatiyah, Aoun suspende negociações com Israel

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Em uma viagem de sábado, 12 de setembro de 2026 para Nabatiyah, alguns dias após uma série de ataques israelenses contra a cidade, o presidente Joseph Aoun disse que não haveria « nenhuma nova negociação com Israel no momento ». Acompanhado por chefes do principal aparato de segurança, ele foi para o seral do governo em um contexto onde instituições públicas, um edifício do Ministério das Finanças e o Hospital Ghandour foram alvo. A visita também teve lugar numa altura em que o Chefe de Estado enfrentava um desafio crescente à sua estratégia de negociação, uma vez que os seus críticos consideravam que os compromissos assumidos por Beirute não tinham obtido contrapartidas israelitas suficientes.

Joseph Aoun em Nabatiyeh após uma semana de greves

Joseph Aoun escolheu Nabatiyeh para dirigir uma de suas mensagens mais fortes desde a abertura do processo de negociação com Israel. Chegando no sábado ao serrail do governo da cidade, com os chefes do aparato de segurança, o presidente disse que não foram planejadas novas negociações com Israel « por enquanto ». Ao mesmo tempo, apresentou a retirada israelita, o regresso dos prisioneiros, o regresso das pessoas deslocadas e a reconstrução como « constantes nacionais » que o Estado se compromete a implementar.

O local e o calendário da declaração devem ser particularmente relevantes. Em 6 de setembro, as greves israelenses atingiram Nabatiyah e seus arredores. O edifício do Ministério das Finanças na cidade foi severamente danificado e o Hospital Ghandur em Nabatiyah al-Fauqa foi destruído. O Ministério da Saúde libanês também relatou mortes e ferimentos em vários ataques na caza durante os primeiros dias de setembro.

A Presidência denunciou então uma escalada das instituições estatais e das infra-estruturas civis. Joseph Aoun citou o edifício do Ministério das Finanças, mas também um alvo anterior de um centro de segurança estatal que havia causado a morte. Sua presença em Nabatiyeh, cercada por oficiais de segurança, intervém assim em uma cidade que se tornou um dos símbolos da pressão militar sobre as instituições libanesas no Sul.

Seral, símbolo de um estado diretamente exposto

A chegada do seral do governo não é apenas uma questão de protocolo. Na área de Nabatiyeh, os edifícios administrativos, de segurança, municipais, escolares e de saúde foram afetados durante as operações israelenses. Em Agosto, o exército libanês anunciou, nomeadamente, a destruição pelas forças israelitas do edifício municipal, da escola pública, da clínica e de uma creche em Zawtar al-Sharqiyah, distrito de Nabatiyah.

Esta série de ataques alimenta uma questão que se tornou central para a Presidência: como podemos reafirmar a autoridade do Estado no Sul quando as suas próprias estruturas e forças estão expostas? O exército declarou publicamente em 9 de setembro que os ataques israelenses dificultaram seus esforços de implantação e ameaçaram a estabilidade. Ela então se referiu às greves em áreas residenciais e instituições e à destruição no Sul.

Foi neste contexto que Joseph Aoun se apresentou em Nabatiyah com os funcionários do aparato de segurança. Três dias antes, presidiu a uma reunião em Baabda, no Sul em geral, e Nabatiyah em particular. O Comandante Militar Rodolphe Haykal, os diretores das Forças de Segurança Interna, Segurança Geral, Segurança do Estado e Defesa Civil, bem como os principais funcionários da inteligência, haviam participado.

Nenhuma nova negociação com Israel « por enquanto »

A declaração de Nabatiyeh é acima de tudo uma mudança de tom. Durante vários meses, Joseph Aoun vem defendendo a negociação como um meio de evitar uma nova guerra e conseguir a restauração da soberania libanesa. No início de Setembro, o Comissário salientou, uma vez mais, a necessidade de uma plena execução dos compromissos assumidos, recusando-se a aplicar num único sentido.

No sábado, o Presidente não anunciou o abandono definitivo da rota diplomática. As palavras « por enquanto » são essenciais. Indicam uma suspensão ou, pelo menos, a ausência de uma nova sequência imediata. Esta clarificação é tanto mais importante quanto as discussões previstas em Roma foram adiadas, enquanto os contactos diplomáticos sobre a questão libanesa-israelense continuam.

Joseph Aoun, por outro lado, estabeleceu condições políticas muito legíveis. A retirada das forças israelitas, o registo de prisioneiros, o regresso das populações deslocadas e a reconstrução devem produzir resultados concretos. Ao chamar-lhes constantes nacionais, procura colocar estes dossiers acima do debate sobre o próprio método de negociação.

Uma estratégia presidencial sob o fogo dos críticos

Esta inflexão vem como a estratégia de Joseph Aoun é cada vez mais desafiada no Líbano. Desde o acordo-quadro celebrado em Junho, os seus opositores políticos e algumas das vozes críticas do Sul acusaram-no de ter aceite compromissos importantes sem obter, até agora, a retirada prevista de Israel ou a cessação duradoura das greves. Esta crítica foi reforçada à medida que os ataques continuam e a destruição afetou as comunidades onde o Estado afirma querer restaurar sua autoridade.

A queixa é sobre um desequilíbrio percebido: o Líbano é chamado a reforçar o controle do Estado, implantar o exército e avançar sobre a questão das armas do Hezbollah, enquanto Israel mantém forças no Sul e condiciona sua retirada ao desarmamento do movimento xiita. Em agosto, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ligou explicitamente a retirada ao desarmamento completo do Hezbollah. Washington também reiterou sua oposição a uma presença israelense permanente e apelou para a implementação do quadro acordado.

Os críticos não vêm de um lado. O Hezbollah rejeita parte do processo e recusa-se a separar a questão das suas armas de uma retirada israelita. Nabih Berri também expressou reservas sobre a condução das discussões. Nas áreas diretamente afetadas, o desafio assume uma forma mais imediata: moradores deslocados internos e funcionários locais perguntam o que os acordos mudaram na prática enquanto greves, demolições e deslocamento continuam.

No entanto, seria incorreto apresentar essa crítica como um consenso nacional. Joseph Aoun manteve o apoio à sua estratégia diplomática e argumentou que um confronto militar não permitiria ao Líbano obter melhores garantias. O debate centra-se, portanto, menos nos objectivos — retirada, soberania, regresso e reconstrução — do que no preço pago, na calendarização e na compensação efectivamente obtidas.

O contraste entre os compromissos libaneses e a realidade no terreno

A visita de Nabatiyeh torna este debate particularmente visível. O Estado libanês afirma seus compromissos e reforça seus arranjos de segurança, enquanto o exército diz que as operações israelenses dificultam o desempenho de suas missões. Em 9 de setembro, seu comando denunciou uma nova onda de ataques a áreas residenciais e instituições, acreditando que eles dificultaram seus esforços para estabelecer estabilidade.

As figuras dos primeiros dias de setembro ilustram a extensão da pressão sobre a caza Nabatiyah. O Ministério da Saúde relatou 28 mortes e 69 lesões em três dias de ataques em várias localidades do distrito. Em Kfar Rummane, 7 de Setembro, greves mataram crianças, mulheres e um salvador. Outros ataques afetaram Nabatiyah al-Tahta, Nabatiyah al-Faukah, Salim árabe e a área circundante.

Israel afirma atingir o Hezbollah, seus combatentes e sua infraestrutura militar, e apresenta várias de suas operações como respostas aos ataques do movimento contra suas forças. As autoridades libanesas contestam a proporcionalidade destas operações e denunciam ataques contra civis, serviços públicos e instituições estatais.

Esta mudança alimenta a pressão sobre Baabda. A promessa presidencial era que o caminho diplomático poderia produzir mais segurança e promover o retorno do Estado. Em parte do Sul, porém, a população ainda vê aldeias destruídas, habitantes deslocados e administrações afetadas. É esta contradição que Joseph Aoun deve agora gerir politicamente.

Nabatiyah, demonstração de presença e mensagem a Israel

A viagem de sábado responde parcialmente a este desafio. Ao chegar a Nabatiyah, com o comando militar e de segurança, Joseph Aoun procura mostrar que o estado não se retira do terreno no momento em que suas instituições são alvo. A mensagem é dirigida ao povo do Sul, mas também a Israel e aos mediadores internacionais.

A presença de líderes de segurança confere à visita um caráter operacional e institucional. Prorrogou a reunião de Baabda em 9 de Setembro, durante a qual a Presidência discutiu formas de reforçar a presença das forças jurídicas. Pretende igualmente evitar que seja invocado um vazio de segurança para justificar uma extensão das operações israelitas ou a manutenção das forças no Líbano.

A declaração sobre as negociações confere agora uma dimensão diplomática a esta manifestação. Joseph Aoun não fecha permanentemente a porta, mas significa que a continuação do diálogo não pode ser apresentada como um fim em si mesmo. Assim, o Presidente é obrigado a demonstrar que as negociações devem produzir contrapartidas visíveis para manter a legitimidade política no Líbano.

A continuação da visita a Nabatiyeh será, portanto, observada através de duas questões concretas: as medidas que o Estado vai anunciar para os habitantes e instituições afetados, e as condições que Baabda vai colocar antes de qualquer retomada de discussões com Israel. Após as greves contra Nabatiyeh e o crescente desafio à estratégia seguida desde junho, essas respostas pesarão diretamente sobre a credibilidade da linha presidencial.