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O Líbano estava em crise em novembro de 2026 em vários níveis: greves israelenses e ocupação persistiram no Sul, a reconstrução permaneceu incompleta e o sistema bancário não retornou ao funcionamento normal. O país mantém suas instituições e vida econômica, mas as condições diárias diferem muito de uma região para outra.

Para compreender a situação actual no Líbano, é necessário fazer uma distinção entre a segurança, o funcionamento do Estado e os meios de vida. Uma retomada de lojas numa cidade não significa que as aldeias fronteiriças possam reconstruir. Uma taxa de câmbio estabilizada não retorna automaticamente suas economias aos depositantes. Essas realidades coexistem, em vez de se sucederem umas às outras como estágios de um retorno uniforme ao normal.

Observações atualizadas em 17 de novembro de 2026. Essa síntese distingue os eventos relatados hoje dos dados econômicos e sociais publicados anteriormente.

O Sul continua a ser a principal fonte de insegurança

Em 17 de novembro, os correspondentes da agência nacional de notícias relataram um ataque aéreo israelense na noite em Houla, metralhadora em Khiam e, ao amanhecer, fogo de artilharia em Wadi Slouqi e nas montanhas ao redor de Shaqra e Qabrikha. As expedições consultadas não dão quaisquer resultados humanos. Esses relatórios ilustram a continuação das atividades militares, sem permitir uma avaliação exaustiva do dia.

A Linha Azul foi desenhada pelas Nações Unidas em 2000 para verificar a retirada de Israel. É uma linha de retirada, não um tratado de paz. A continuação das forças israelitas do lado libanês, os sobrevoos e a destruição estão no centro das exigências libanesas de retirada e respeito pela soberania.

Uma queda na luta não é um retorno ao normal

A UNIFIL relata uma redução significativa da violência desde o acordo-quadro de junho de 2026 entre o Líbano, Israel e os Estados Unidos. No entanto, observa violações diárias. Nas aldeias onde os moradores retornam, encontrar seu lar nem sempre significa encontrar um lar, uma estrada utilizável ou uma renda.

Na apresentação de novembro, as Nações Unidas destacaram as dificuldades enfrentadas pelas famílias na tentativa de retomar suas atividades, incluindo atividades agrícolas. O regresso à aldeia é, portanto, um processo material tanto quanto uma decisão pessoal: depende da segurança, do estado da habitação e dos serviços. A presença de famílias de retorno não prova que todas as famílias deslocadas possam seguir.

Implementação do Estado e pós-FINUL

Duas questões estruturam as discussões: como permitir que as instituições libanesas exerçam autoridade militar apenas no seu território e como obter a retirada de Israel? O quadro negociado em Junho previa um processo recíproco e sequenciado, ligando, nomeadamente, o desarmamento verificado de grupos não estatais à progressiva reafectação das forças israelitas fora do Líbano. A sua implementação continua a ser um grande desafio.

Aproxima-se outro calendário. A Resolução 2790 do Conselho de Segurança prevê o encerramento das operações da UNIFIL em 31 de dezembro de 2026, seguida de uma retirada ordenada e segura por até um ano. Isto não significa que todos os pacificadores deixem o país no mesmo dia. As funções de monitorização pós-termo, de ligação e de apoio à segurança estão separadas da redução.

Em 17 de novembro, após o encontro com o presidente Joseph Aoun, o deputado Simon Abi Ramia afirmou que ainda não havia sido encontrada nenhuma fórmula final para manter uma presença internacional no Sul após a UNIFIL. Apelou a novas acções com a França e com os parceiros internacionais sob a égide das Nações Unidas. Esta é a sua apresentação do estado do jogo, não o anúncio de um acordo já alcançado.

Uma economia novamente enfraquecida pela guerra

O Banco Mundial previu uma contração do produto interno bruto em agosto de 6,4 por cento em 2026, após um crescimento estimado de 4,2 por cento em 2025. Estas são estimativas datadas, não um saldo do último ano. Eles ilustram a inversão causada pelo conflito renovado em março: danos à propriedade, deslocamento, ruptura de suprimentos e declínio do turismo.

A instituição distinguiu a relativa estabilidade da taxa de câmbio da fragilidade do todo econômico. Um preço monetário estável não é suficiente para medir o poder de compra, a renda ou o acesso aos cuidados. A destruição da moradia, a perda de uma clientela e a interrupção da escolarização têm efeitos que ultrapassam o mês em que ocorre o ataque.

Porque é que os bancos permanecem no centro da crise?

O problema bancário herdado da crise de 2019 não é resolvido apenas pela circulação de dólares em dinheiro. Trata-se de perdas, da viabilidade das instituições e das condições de devolução dos depósitos. No seu comunicado de 18 de Setembro, o FMI congratulou-se com as alterações introduzidas no quadro da resolução bancária, apelando simultaneamente à adopção de legislação relativa à estabilização financeira e à recuperação de depósitos para cumprir as normas internacionais.

Em especial, o Fundo insiste na ordem de absorção das perdas: os depositantes não devem suportar tais perdas perante os accionistas e os credores de nível inferior. Solicita igualmente que as promessas de reembolso permaneçam compatíveis com a solidez futura dos bancos e com a sustentabilidade das finanças públicas. Por conseguinte, uma reforma anunciada não é sinónimo de acesso imediato a todos os activos.

A missão do FMI concluída em 13 de Novembro confirma que este projecto continua em aberto. Na sua declaração final, o seu chefe, Ernesto Ramirez Rigo, informou sobre os progressos na clarificação das opções discutidas pelo Banco do Líbano e pelo Governo, mas considerou que era necessário prosseguir os trabalhos para alcançar uma estratégia de reestruturação sustentável. O texto sobre estabilização financeira e recuperação de depósitos continua a ser apresentado como um projecto perante o Parlamento, não como uma solução já aplicada.

A escola e os serviços fazem parte da reconstrução

A UNICEF realizou um estudo sobre o impacto da escalada de 2026 na educação, com base em um levantamento do Ministério da Educação de 1.089 escolas. As necessidades não se limitam aos muros: a continuidade dos cursos, a aprendizagem corretiva, o apoio psicossocial e a proteção da criança fazem parte do mesmo projeto.

O Líbano de novembro de 2026 não pode, portanto, ser descrito como um país totalmente paralisado ou um país que voltou ao normal. O critério decisivo para os habitantes permanece concreto: poder viver em segurança, ter acesso à habitação, à renda, à escola e ao cuidado, sem ter que contornar todos os dias as deficiências dos serviços ou as consequências da guerra.

Foto da capa: a cornija de Raouché em Beirute. Arquivos fotográficos, François el Bacha para Libnanews; Não representa os acontecimentos de 17 de Novembro.

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