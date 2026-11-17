Nabih Berri esclareceu o significado de sua fórmula « Nós somos livres », pronunciada na Câmara em 12 de novembro em resposta a Samy Gemayel. Em palavras dadas à Al-Afdal News e divulgadas no domingo 15 de Novembro, o Presidente do Parlamento diz que decide livremente: as suas amizades e alianças não significam, diz ele, que recebe ordens.
Uma clarificação da sua própria decisão
Este esclarecimento desloca a ênfase do coletivo para a posição pessoal do Orador. Berri explica que ouviu o que tinha dito e apresentou sua independência de decisão como uma constante de seu caminho político. No entanto, não apresenta qualquer novo acordo ou mecanismo institucional para assegurar que o Líbano permaneça fora de um conflito regional.
Nas mesmas declarações, considerou a situação regional incerta, entre escalada e assentamento. Apelou ao reforço da coesão interna e considerou que as relações entre o Presidente da República e o Hezbollah deveriam ser positivas. Estas declarações são reproduzidas norelatório de 15 de novembroNão são de uma entrevista com a Libnanews.
A origem do intercâmbio parlamentar
Em 12 de novembro, Samy Gemayel interrogou Berri sobre a declaração de Mohammad Bagher Ghalibaf de que o Líbano e o Irã estavam ligados em guerra e paz. O líder do Kataeb desafiou que uma autoridade estrangeira poderia contratar o país e questionou a utilidade de pedir ao Hezbollah garantias contra uma nova guerra de apoio. Berri respondeu: « Estamos livres. »
Esta sequência, já apresentada em nossoedição de 13 de novembro, não constitui um novo intercâmbio parlamentar. A novidade é a precisão dada no dia 15 sobre o significado da resposta. Por si só não permite concluir uma violação da aliança ou uma garantia de não envolvimento militar.
Foto do arquivo: Nabih Berri recebe Sandra De Waele em Ain al-Tiné em 6 de novembro de 2026. A imagem não mostra as declarações de 15 de novembro. Crédito: Agência Nacional de Informação.
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