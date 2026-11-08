Preços do processador: razões para aumentos

Os preços do processador nem todos aumentam ao mesmo ritmo. Os lançamentos da NVIDIA desde 2020 mostram trajetórias opostas em diferentes faixas, enquanto a Intel postou um aumento médio de preços em 2026. A fabricação de silício, eficiência, memória e montagem avançada pesam sobre os custos. A concorrência e a composição das vendas também são importantes. Este ficheiro distingue os preços de lançamento, as taxas indicativas e os montantes efectivamente pagos, com uma tabela comparativa e dois infográficos para compreender a factura do computador.

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O preço dos processadores aumenta em vários segmentos, mas não segue uma única curva. Preço de lançamento, preços recomendados, custos industriais e preço de venda médio dizer de diferentes fenômenos. Confundê-los impede que você entenda o que realmente adiciona à conta do computador.

O problema é medido pela primeira vez no orçamento de um comprador. O preço inicial para uma placa gráfica da gama GeForce 80 foi de $699 em 2020; Chegou a $999 para a geração lançada em 2025. A variância de $300 representa 42,9% em termos nominais. Mas o mesmo alcance atingiu um pico de $1.199 no início da geração média. Um aumento de cinco anos pode, portanto, mascarar um declínio entre duas gerações.

No lado central do processador, a Intel fornece outro indicador: no terceiro trimestre de 2026, seu preço médio de venda para chips de PC aumentou 9% ao longo de um ano, enquanto os volumes diminuíram 14%. O grupo invocou ajustamentos pautais e uma proporção mais elevada de produtos de alta qualidade. Isto estabelece um aumento no preço médio para este fabricante, não uma inflação uniforme de todas as CPUs.

Preços do processador: três faturas diferentes

A CPU é o processador de computador geral. Uma GPU realiza muitos cálculos em paralelo, especialmente para imagens e certas aplicações de inteligência artificial. No comércio mainstream, seu preço geralmente se refere a um cartão completo, com sua memória, placa de circuito impresso, fonte de alimentação e resfriamento. Comparando esta quantidade com o preço de uma única CPU já compara dois perímetros diferentes.

Aceleradores para data centers adicionam outra complexidade. NVIDIA assim descreve Blackwell Ultra como um conjunto de dois grandes chips de computação e uma conexão dedicada. As configurações do servidor também associam processadores, memória e links rápidos. O preço de um servidor ou rack não é, portanto, o preço de um « processador » comparável ao de um componente PC.

Esta distinção é uma explicação económica. A demanda por IA pode energizar certas ferramentas de fabricação, componentes ou capacidades de montagem. Não significa que cada CPU de consumo seja feita na mesma linha ou que use as mesmas memórias que os aceleradores de servidor.

De 2020 a 2025, os preços de lançamento mudam de acordo com o intervalo

Uma comparação consistente é manter a mesma moeda, mercado e indicador. Os anúncios NVIDIA dos EUA fornecem os seguintes parâmetros de referência para as versões básicas das famílias em causa, sem variantes Ti ou Super:

Lançar Intervalo 80 Preço inicial Intervalo 90 Preço inicial 2020 RTX 3080, 10 GB $699 RTX 3090 $1,499 2022 RTX 4080, 16 GB $1,199 RTX 4090 $1.599 2025 RTX 5080 $999 RTX 5090 $1,999

Valores em dólares correntes, excluindo impostos locais. Estes são anunciados preços iniciais, não in-store inquéritos ou preços correntes.

Os intervalos não seguem o mesmo caminho. Versões básicas, excluindo Ti e Super. Segmentos link lança, não observações anuais. Fontes: NVIDIA; cálculos Libnanews.

A faixa 90 aumentou 33,4% entre 2020 e 2025. A faixa 80 aumentou 42,9% nesse período, mas diminuiu 16,7% entre 2022 e 2025. Estes cálculos medem a evolução do bilhete de entrada em faixas comerciais. Desempenho, memória e arquitetura mudam: eles não medem o preço do poder constante ou a inflação ajustada pela qualidade.

O contraste é ainda mais claro entre os dois últimos lançamentos. O intervalo de 80 diminui em $200, enquanto o intervalo de 90 aumenta em $400, ou 25%. O mesmo fabricante pode, portanto, reduzir o bilhete de entrada de uma família e aumentar o bilhete de entrada de sua maior gama. Aditar estas variações sem ter em conta as quantidades vendidas não daria um índice de mercado representativo.

Na Intel, diminui uma vez e um preço médio sobe

Em 6 de maio de 2025, a Intel anunciou uma redução no preço recomendado do seu Core Ultra 7.265K na caixa, de $399 para $299, ou cerca de 25%. Este precedente mostra que a concorrência e o reposicionamento de uma gama podem reduzir uma CPU apesar das restrições industriais.

Em 11 de março de 2026, a Intel anunciou o Core Ultra 7.270K Plus e Core Ultra 5.250K Plus de 299 e 199 dólares, para disponibilidade em 26 de março. Como em 8 de novembro, os registros oficiais exibem « Recomendated Customer Price » de $339 a $349 e $219 a $229, respectivamente.

Estes valores de referência correspondem a indicadores tarifários separados. A sua diferença por si só não é suficiente para medir um aumento do preço pago por um produto idêntico. A Intel afirma que o seu RCM é indicativo e não constitui uma oferta formal. O valor realmente pago ainda depende do vendedor, versão, promoções e condições locais.

Por que o silício pode custar mais

A fabricação começa em wafers, discos em que são gravados muitos chips. O custo da parte de silício depende do preço da hóstia processada, da área ocupada por cada circuito e do número de circuitos exploráveis. Um chip maior ou uma menor eficiência de fabricação pode aumentar o custo unitário. Assim, uma gravura mais avançada por si só não garante uma redução no preço de cada componente.

A AMD identifica os retornos, capacidade disponível, prazos e preços de seus subcontratantes como um de seus riscos industriais. A empresa também afirma que depende do TSMC para as bolachas dos seus microprocessadores e GPUs gravados em 7 nanômetros ou menos. Esta concentração torna particularmente importantes as condições de produção de um número limitado de fornecedores.

TSMC confirma a magnitude do esforço industrial: em 15 de outubro de 2026, o fundador manteve uma previsão anual de orçamento de investimento de US $ 60 bilhões a US $ 64 bilhões. Relata também custos mais elevados em suas plantas estrangeiras e um efeito adverso na margem dos 2 nanômetros. Estes fatores explicam as pressões de custo; eles não permitem calcular a participação exata de uma determinada CPU.

Embalagem e memória tornam-se decisivas

A gravura é apenas um passo. A embalagem conecta os diferentes chips entre eles e o resto do sistema. Processos avançados devem garantir conexões muito densas, suportar a energia elétrica e preservar a qualidade do produto final. Em particular, TSMC descreve seu processo CoWoS como um meio de integrar chips lógicos e memória HBM em um meio de interconexão.

A memória HBM, usada em aceleradores, não deve ser confundida com a DDR de computadores ou a GDDR de placas gráficas de consumo. Os mercados estão ligados pelos investimentos dos fabricantes, mas os produtos e os preços permanecem distintos. Em 30 de setembro de 2026, a Micron informou ter celebrado acordos cobrindo a grande maioria dos seus volumes HBM em bits para o ano civil de 2027, com aumentos de preços significativos ao longo de um ano. O grupo antecipa a primeira produção de wafers de sua nova planta Idaho em meados de 2027: uma capacidade adicional não é criada instantaneamente.

Desagregação qualitativa: os custos e sua mudança de peso dependendo do produto. Nenhuma percentagem de custo por componente é publicada aqui por falta de dados verificáveis específicos de cada referência.

Demanda, intervalo e margem também contam

Um preço de venda não é deduzido mecanicamente da adição dos componentes. Também financia design, software, testes, garantia e taxas comerciais. Finalmente, depende da concorrência e do que os compradores concordam em pagar. Uma escassez pode aumentar o poder de fixação de preços; um excesso de ações ou um concorrente mais agressivo pode produzir o efeito oposto.

O indicador de preços médio deve ser interpretado com a mesma cautela. No terceiro trimestre de 2026, a Intel anunciou um aumento de 54% no preço médio de suas CPUs servidor, principalmente ligado a uma proporção aumentada de produtos high-end. Esta figura não significa que cada modelo de processador de servidor tenha aumentado 54%.

Uma empresa pode assim gastar mais porque um componente idêntico se torna mais caro, porque compra uma configuração mais poderosa ou porque tem que completar seu equipamento. Essas três situações requerem comparações diferentes. Uma CPU mais barata pode até mesmo acompanhar uma fatura total mais alta se a memória, placa-mãe ou armazenamento aumentarem.

Compare o custo total da plataforma

Para renovar um computador, é necessário, portanto, aproximar o custo da CPU do da plataforma completa e do trabalho a ser feito. Para um servidor de IA, a comparação deve incluir também memória, rede, consumo e custos operacionais. A questão econômica certa torna-se: quanto é a capacidade útil que o comprador precisa?

A primeira produção anunciada para a fábrica de Micron de Idaho ainda está planejada para meados de 2027. Para os compradores, o efeito desses investimentos dependerá dos volumes realmente disponíveis e do seu destino: memória pública geral, servidores ou aceleradores. Uma capacidade anunciada não é ainda uma queda de preço no balcão.

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