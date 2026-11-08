Komychuvakha: drone russo ataca resgate

Um drone russo atingiu as equipes de resgate em Komychouvakha no domingo, 8 de novembro de 2026, de acordo com os serviços de emergência ucranianos. Nenhum primeiro socorro foi ferido, mas o equipamento especializado foi danificado. Os interessados continuam suas pesquisas no local da bomba em 2 de novembro. A administração regional registou 55 organismos retirados dos escombros, dos quais 29 foram identificados e 45 pessoas desaparecidas. Estes números podem sobrepor-se. Os ataques de drones obrigam regularmente as equipes a suspender as operações, de acordo com as autoridades regionais.

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O ataque de um drone russo em Komyshuvkha atingiu as equipes de resgate no domingo, 8 de novembro de 2026, de acordo com os serviços de emergência ucranianos. Eles estavam no local de um abrigo bombardeado em 2 de novembro na área de Zaporijjia. Nenhum resgate foi ferido, mas o ataque danificou o equipamento especializado.

Drone russo em Komyshuvkha durante a busca

O Serviço de Emergência do Estado ucraniano coloca a greve pela manhã. De acordo com o seu depoimento, o drone alvejou as equipas que continuaram as operações de resgate no local da bomba.

O salvamento não detalha o equipamento danificado. Nem a declaração deles especifica a duração de qualquer interrupção diretamente relacionada com este ataque.

A pesquisa é no sétimo dia. Mykhailo Semikine, chefe da administração militar regional de Zaporijjia, descreve operações regularmente interrompidas por drones russos. O perigo obriga as equipes a suspender suas pesquisas periodicamente, diz ele em sua situação de 8 de novembro.

Este novo ataque ocorreu assim em um local de resgate que ainda estava ativo seis dias após o bombardeio inicial. As autoridades regionais afirmam que devem proteger as partes interessadas enquanto continuam a procurar vítimas.

A identificação continua após a greve de 2 de novembro

O bombardeio de 2 de novembro atingiu uma velha escola e um abrigo próximo. As pessoas estavam lá para receber ajuda humanitária, segundo as autoridades ucranianas.

Em sua situação, a administração regional informou 55 corpos retirados dos escombros, dos quais 29 foram identificados. Esta avaliação diz respeito ao ataque de 2 de Novembro. Não corresponde às vítimas do ataque de drones anunciado no domingo.

As autoridades também enumeram 45 pessoas nas listas de pessoas desaparecidas. Apontam que algumas podem estar entre as vítimas cujos corpos já foram encontrados. Por conseguinte, estes dois números não devem ser acrescentados. A análise do ADN continua a estabelecer identidades.

A administração regional ainda não pode anunciar uma data para o fim das operações. A investigação e identificação das vítimas continua em curso.

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