Ataques perto de Sanaa: 33 mortos segundo Houthis

Os resultados das greves perto de Sanaa são agora 33 mortos e 39 feridos, segundo o Ministério da Saúde controlado pelos Houthis. Esta contagem diz respeito aos ataques de sábado, 7 de novembro de 2026, em Al-Shariyah, distrito de Bani Hushaish. As autoridades houthi acusam a Arábia Saudita. Nem os números nem a atribuição das greves são confirmados de forma independente.
Os resultados das greves perto de Sanaa aumentaram
Em comunicado emitido no domingo 8 de novembro, o porta-voz da saúde, Anees al-Asbahi, detalha a distribuição das vítimas. Ele anuncia a morte de 13 crianças, oito mulheres e doze homens. Entre os feridos estão 13 crianças, 10 mulheres e 16 homens.
Estes números substituem o registro de 22 mortos e 30 feridos relatados no início do sábado e previamente reportados por Libnanews. Representam onze mortes e nove feridos adicionais na contagem do mesmo evento, não outro ataque.
O porta-voz descreveu o balanço como quase definitivo. Esta formulação continua a ser idêntica à das autoridades de Sana’a: não é válida para verificação externa do número de vítimas.
Riade diz para examinar a informação
As autoridades houthi afirmam que as greves atingiram casas em Al-Shariyah, a leste da capital. O Centro de Comunicações Internacionais da Arábia Saudita informou uma agência de notícias que estava a rever esta informação. Esta resposta não confirma as circunstâncias do atentado nem a responsabilidade dos Houthis.
No sábado, o diretor do Hospital Sehatuna em Sanaa, Abdul-Aziz al-Dailami, descreveu vários feridos em um estado muito grave. Ele mencionou lesões na cabeça, peito e pernas, bem como fraturas.
A avaliação revista abrange apenas a Al-Shariyah. Não inclui as vítimas do mercado Al-Hadara na província de Taez, que foram espancadas no dia anterior. As circunstâncias destes dois eventos permanecem distintas. Em Al-Shariyah, ainda se espera uma verificação independente do equilíbrio humano e da sequência de greves.
Comentários