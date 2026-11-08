Ferroviário no Golfo: seis países assinam acordo

Os seis Estados do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) assinaram um acordo ferroviário em 8 de novembro de 2026. Reunidos em Manama, Bahrein, adotaram um quadro comum para ligar suas redes nacionais. O texto especifica as responsabilidades de cada país e as modalidades de coordenação. Esta etapa organiza o projeto ferroviário no Golfo. Não corresponde à abertura de um novo serviço.
O acordo reúne o Barém, a Arábia Saudita, o Kuwait, Omã, o Catar e os Emirados Árabes Unidos. Os Ministros dos Transportes do CCMD participaram na cerimónia. O secretário-geral da organização, Jasem Mohamed Albudaiwi, também estava presente.
Ferroviário no Golfo: regras comuns para as redes
Segundo o Ministério dos Transportes do Catar, o texto estabelece um mecanismo de coordenação entre os Estados-Membros e a Autoridade Ferroviária do CCG. Pretende eliminar os obstáculos à execução do projecto. Organiza igualmente a integração técnica e operacional das redes nacionais no futuro pacote regional.
As disposições abrangem normas técnicas, regras de funcionamento e requisitos de segurança. Abrangem igualmente a interoperabilidade, ou seja, a capacidade de as diferentes redes funcionarem em conjunto. O acordo define as responsabilidades de cada país e prevê um calendário de execução e exploração.
Um projeto aprovado em 2009
Em 2009, o Conselho Supremo do CCG aprovou a criação de uma rede que liga os seis Estados-Membros. Em dezembro de 2021, ele decidiu criar uma autoridade ferroviária comum. A sua missão é coordenar a execução do projecto e assegurar a sua compatibilidade com as redes nacionais.
O Ministro dos Transportes do Catar, Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani, defendeu os objectivos económicos do acordo. Em particular, destacou a circulação de pessoas e bens, serviços logísticos, comércio e turismo. Esses efeitos esperados permanecem ligados à realização das conexões e sua operação.
Comentários