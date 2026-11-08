Na Jordânia, o pão precedeu a agricultura

Em Shubayqa 1, nordeste da Jordânia, o carbonizado continua a atestar a preparação de bolos há cerca de 14.400 anos. Estes alimentos precedem as economias baseadas em cereais domesticados. Seu estudo mostra uma cozinha elaborada, que combina plantas silvestres e vários gestos transformacionais. Este novo episódio da nossa série « Vocês sabem? » explica como os pesquisadores identificam esses fragmentos e o que as análises de 2026 acrescentam ao nosso conhecimento dessa dieta pré-histórica.

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Sabias disso? Na Jordânia, caçadores-coletores já preparavam bolos há cerca de 14.400 anos. Em Shubayqa 1, fragmentos carbonizados atestam este cozimento bem antes do desenvolvimento de sociedades agrícolas. Este pão pré-histórico na Jordânia não só conta a história do trigo. Também revela o papel das plantas de pântano, muito menos visível nas narrativas sobre nossa dieta.

O vestígio mantém-se em poucos milímetros. Preto, irregular, dificilmente se assemelha ao pão colocado hoje numa mesa. No entanto, sua estrutura mantém o traço de uma preparação humana. Os ingredientes foram reduzidos a pequenas partículas, misturados e cozidos. O fogo transformou alguns restos em arquivos.

O local está localizado no Deserto Negro, nordeste da Jordânia. As escavações realizadas entre 2012 e 2015 entregaram lareiras e edifícios de pedra. A análise alimentar, publicada em julho de 2018, mudou uma cadeia há muito tempo considerada óbvia: agricultura primeiro, produção de pão então.

Um pão pré-histórico na Jordânia, antes dos campos

Os habitantes de Shubayqa 1 pertenciam às comunidades natoufianas do Levante. Esses caçadores-coletores viveram vários milênios antes da generalização das culturas domesticadas. No entanto, conheciam plantas comestíveis e técnicas desenvolvidas para processá – las.

O seu tempo não é consistente em toda a região. As comunidades construíram habitações sustentáveis, enquanto sua mobilidade e recursos variavam. A Natoufian diz respeito a territórios agora divididos entre vários países, incluindo Líbano, Síria e Jordânia.

Um estudo temporal publicado em 2017 já havia destacado a antiguidade de Shubayqa 1. Sua primeira ocupação remonta a cerca de 14.600 anos. Mostram que essas comunidades não se limitavam a paisagens arborizadas perto do Mediterrâneo. Eles também exploraram mais ambientes abertos para o leste.

A fórmula « pão antes da agricultura » resume, portanto, uma observação precisa. A transformação de plantas selvagens em alimentos cozidos precedeu as economias baseadas em cereais domesticados. Não significa que todos os habitantes do Levante seguiram o mesmo modo de vida.

Como reconhecer um bolo em migalhas queimadas

Os pesquisadores classificaram 24 fragmentos de Shubayqa como preparações tipo pão. Não tinham nem um miche intacto nem uma receita. A identificação foi baseada no exame de tecidos vegetais, partículas e cavidades armazenadas no material carbonizado.

O microscópio eletrônico permite estudar esta organização em uma escala muito pequena. O tamanho e distribuição dos vazios ajudam a comparar uma massa, ferver ou pão cozido. Em Shubayqa, as características observadas correspondem a preparações planas, provavelmente não levantadas.

Essa cautela explica o vocabulário científico: produtos « como pão ». O termo descreve uma categoria técnica. Não permite reconstituir o seu sabor exato, forma ou lugar em cada refeição.

A pesquisa sobre alimentos antigos envolve agora várias abordagens. Eles confrontam fragmentos arqueológicos com ferramentas de moagem, equipamentos de cozinha e experimentos controlados. Preparar e carbonizar alimentos modernos ajuda a entender os vestígios que cada operação pode deixar.

Os trabalhos sobre Çitalhöyük, Turquia e Jarmo, Curdistão iraquiano, prosseguem esta abordagem. Estes sites são mais recentes. Eles nos permitem estudar a variedade de preparações de cereais, sem supor que qualquer resíduo contendo grãos era necessariamente pão.

Cereais silvestres, mas também tubérculos

A casa de Shubayqa não foi alimentada por uma padaria de cereais no sentido atual. Estudos de fragmentos indicam o uso de cereais selvagens e, em alguns casos, outras plantas. Tecido subterrâneo provavelmente refere-se a tubérculos de scinps, plantas de terra úmida.

Estes órgãos armazenam reservas de nutrientes. Sua presença expande a imagem espontânea de um bolo que consiste apenas de farinha de trigo. Também recorda uma dificuldade arqueológica: as sementes muitas vezes reconhecem-se mais facilmente do que raízes ou tubérculos transformados.

A pesquisa publicada em 2018 possibilita restaurar uma cadeia de gestos: preparar as plantas, moer, obter um material bastante fino, depois fazer e cozinhar uma massa. Não fornece as proporções de uma receita reprodutível. Apresentar uma « receita autêntica de 14.400 anos » excederia as evidências disponíveis.

Estas operações exigiram tempo e experiência. A coleção de plantas selvagens, portanto, não impediu uma cozinha complexa. Entre um recurso encontrado na paisagem e um alimento servido, várias transformações já poderiam ocorrer.

O que o estudo 2026 adiciona ao arquivo

Uma nova análise botânica, publicada em 16 de julho de 2026, coloca esses bolos numa dieta maior. Abrange 90.890 restos de plantas não lenhosas da sequência de ocupação Shubayqa 1.

Os resultados destacam o lugar das plantas úmidas. Durante as antigas ocupações, os tubérculos de scinps ocupam uma posição principal. Mais tarde, sua proporção diminuiu, enquanto sementes e gramíneas se tornaram mais importantes.

A paisagem atual pode enganar o visitante. O nome Black Desert evoca aridez e basalto. No final do Pleistoceno, a bacia vizinha recebeu água capaz de manter um ambiente úmido, sazonal ou mais sustentável. Este recurso ajudou a tornar possíveis repetidas permanências.

Este desenvolvimento exige evitar uma história focada exclusivamente no trigo. As primeiras galetas conhecidas no local pertenciam a um conjunto de alimentos diversos. A presença do pão não mostra que os cereais já dominavam toda a subsistência.

A descoberta não data a invenção do pão

Um antigo vestígio dá um limite documental: essa prática existia pelo menos naquela época. Ele não designa automaticamente seu lugar de nascimento. Preparações anteriores podem ter desaparecido, não carbonizar ou permanecer em locais desconhecidos.

A ordem das descobertas também depende de métodos. Uma busca que preserva e examina pequenos fragmentos orgânicos pode revelar alimentos negligenciados por muito tempo. A história culinária torna-se clara quando a atenção é focada em restos previamente difíceis de identificar.

A descoberta também permite estabelecer uma filiação direta com o pão libanês atual. As semelhanças gerais, como uma forma plana, não são suficientes para demonstrar a transmissão contínua de uma receita por milênios.

Resta uma pergunta: será que o desejo de produzir mais desses alimentos incentivou o cultivo de cereais? Esta proposta continua a ser uma hipótese. Em particular, a pesquisa em curso procura distinguir coleta, gestão de recursos e cultura, comparando Shubayqa 1 com o próximo site Shubayqa 6.

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