Nos bastidores: a ajuda ao exército libanês poderia ser condicionada aos resultados do monopólio das armas

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A preparação da reunião de Paris sobre o apoio ao exército libanês esconde uma questão mais política do que o discurso oficial sugere. Al Joumhouria de 15 de setembro de 2026 relata, citando fontes diplomáticas, que uma orientação americana seria a ligaçãovolume e natureza do auxílioos resultados alcançados pelo Estado e pelos militares na execução dos seus compromissos. A primeira é a questão do monopólio estatal das armas.

Washington gostaria de passar de uma lógica de apoio para uma lógica de resultados

Segundo Al Jumhouria, as necessidades da delegação libanesa presentes em Paris são importantes. O Exército procura veículos, modernos sistemas de comunicação, equipamentos de proteção e meios para operações e controle de campo. A crise financeira continua também a ser um grande problema. O apoio internacional deve assegurar a disponibilidade e a capacidade do pessoal militar para realizar as suas missões.

No entanto, o jornal relata uma reserva americana decisiva. Washington gostaria de estabelecer uma ligação entre este auxílio e a capacidade do Líbano para aplicar na prática o princípio da autoridade estatal exclusiva. A fonte diplomática citada inclui a retirada de armas e a proibição de manifestações armadas fora do quadro oficial.

A sombra é importante. Deixaria de ser apenas uma questão de ajudar uma instituição considerada essencial para a estabilidade do Líbano. Os parceiros também procurariam medir o que esta instituição é capaz de fazer com os meios que é dado.

Al Joumhouria acrescentou que alguns dos partidários do exército manteriam uma atitude cautelosa na pendência de reformas mais claras e garantias políticas. O Governo deverá demonstrar a sua disponibilidade para aplicar as decisões do Estado, em particular no que respeita à questão das armas.

No entanto, o estado exacto destas informações deve ser mantido.O corpus não contém uma declaração oficial dos Estados Unidos que anuncie publicamente uma condição formal de que tal quantidade de armas ou quantia seria recusada se o Líbano não conseguisse alcançar um objetivo específico.Esta é uma orientação americana relatada por fontes diplomáticas de Al Joumhouria.

Paris poderia, portanto, tornar-se um teste político tanto quanto uma conferência militar

Esta confiança muda a leitura da reunião de Paris. Annahar, de 15 de setembro de 2026, explica que o encontro de 17 de setembro faz parte do processo de Aqaba e é uma etapa preparatória para uma mobilização mais ampla para as forças armadas libanesas. Joseph Aoun, Emmanuel Macron e o rei Abdullah II devem participar nesta sequência, com oficiais militares e representantes internacionais.

Oficialmente, o ficheiro é o das capacidades militares. Mas enquanto as informações de Al Joumhouria são precisas, as discussões se concentrarão indiretamente em uma questão muito mais sensível:estão os parceiros estrangeiros dispostos a fortalecer maciçamente o exército antes de terem provas de que podem exercer a autoridade militar exclusiva do Estado?

Esta pergunta coloca Beirute numa situação difícil. O Líbano explica que é necessário um exército melhor equipado para estender a autoridade do Estado. Alguns parceiros podem responder que querem primeiro observar progressos concretos antes de aumentar significativamente o seu apoio.

Os dois raciocínios podem então formar um círculo difícil de quebrar. O exército pode argumentar que precisa de recursos adicionais para realizar mais missões. Os doadores podem exigir mais resultados para justificar novos meios.

Ad Diyar de 15 de setembro de 2026 acrescenta a este ponto. O jornal relata que o comando militar gostaria de sair do modelo de ajudas pontuais. Procuraria parcerias sustentáveis, incluindo formação, equipamento, manutenção e assistência técnica. Esta abordagem aumentaria a capacidade ao longo de vários anos, em vez de depender de entregas ocasionais.

O Sul seria a principal terra em que os parceiros julgariam o exército

A condicionalidade referida tem todo o seu significado no Sul. Al Jumhouria liga diretamente o apoio internacional ao destacamento do exército e ao processo de negociação com Israel. As discussões incluem áreas onde a retirada de Israel, a presença do exército e os acordos de verificação poderiam ser testados.

Nesse sentido, cada implantação bem-sucedida teria um valor que vai além do solo. Seria um argumento diplomático que permitiria ao Líbano procurar mais apoio.

O exército deve demonstrar que pode ocupar permanentemente os sectores em causa, impedir o regresso de uma presença armada não estatal e tornar-se o único interlocutor em matéria de segurança. Se esta demonstração for considerada convincente, os parceiros poderão considerar que o investimento na instituição produz os resultados desejados.

Os acontecimentos de Ali al-Taher dão uma dimensão imediata a esta questão. Vários jornais de 15 de setembro apresentaram o controle das alturas e a implantação do exército como elementos essenciais do novo equilíbrio de forças. O ex-presidente Michel Sleiman apela ao Hezbollah para que entregue as posições em causa ao exército. A visita de Joseph Aoun a Nabatiyah também é interpretada como uma afirmação da autoridade estatal.

A questão das armas torna-se, portanto, inseparável da questão do apoio militar estrangeiro. O que é apresentado no Líbano como um debate constitucional e político pode ser tratado pelos doadores como um critério para avaliar a eficácia da sua ajuda.

O desaparecimento planeado do actual sistema no Sul aumenta a urgência

Al Joumhouria também relata discussões entre Paris, Roma e Washington sobre o futuro da presença internacional no Sul após o fim dos arranjos atuais da Força Provisória das Nações Unidas. As informações publicadas ainda não permitem identificar com precisão a fórmula que poderia suceder-lhe. No entanto, eles mostram que os parceiros já estão pensando sobre a próxima arquitetura de segurança.

Isto reforça mecanicamente o papel esperado do exército libanês. Se a presença internacional for reduzida ou transformada, alguma responsabilidade terá de ser assumida pelas instituições nacionais. Por conseguinte, o apoio internacional não se limitaria à manutenção das actuais capacidades militares. Seria utilizado para preparar um aumento das suas responsabilidades.

Isso também explica por que os doadores podem solicitar garantias. Não querem apenas financiar salários ou fornecer equipamento. Eles estão olhando para se o exército pode realmente executar as funções transferidas para ele.

O encontro de Paris tornou-se assim o ponto de encontro de três dossiês: capacidades militares, o monopólio de armas e o futuro do sistema de segurança no Sul.

Conferências anteriores fazem Beirute desconfiar de promessas

No entanto, a cautela não vem apenas de doadores. As autoridades libanesas também têm razões para ter cuidado com os anúncios internacionais.

Ad Diyar, de 15 de setembro de 2026, recorda que várias conferências de apoio já produziram compromissos cuja implementação permaneceu abaixo das expectativas. As alterações nas prioridades dos doadores, os procedimentos administrativos e a ausência de mecanismos permanentes por vezes abrandaram ou reduziram a ajuda.

Ibrahim Kanaan reiterou esta preocupação quando se referiu ao financiamento internacional. Sua mensagem é pedir resultados mensuráveis em vez de novos anúncios. Esta observação não diz exclusivamente respeito ao exército, mas reflecte uma preocupação em casos de cooperação externa.

Por conseguinte, o comando militar gostaria que o exército participasse directamente na definição de programas. Desta forma, poderia identificar as suas prioridades operacionais em vez de receber equipamento seleccionado principalmente pelos doadores.

Isso é importante diante da condicionalidade americana relatada por Al Joumhouria. Se Washington quer julgar o exército sobre os seus resultados, Beirute pode, por sua vez, pedir que os meios fornecidos correspondem às missões que lhe é pedido para realizar.

Catar e Turquia oferecem canais complementares

O Líbano procura também diversificar as fontes de apoio ao seu exército. Al Binaa e Al Sharq, de 15 de setembro de 2026, relatam o encontro entre o Comandante do Exército Rodolphe Haykal e o Embaixador do Catar Saud bin Abdelrahman Al Thani. Haykal agradeceu a Doha pelo seu apoio contínuo e salientou a importância da cooperação entre os dois exércitos.

O Comité das Finanças e do Orçamento aprova igualmente um acordo de cooperação militar com a Turquia. Al Sharq indica que seu valor atinge 100 milhões de libras turcas, ou cerca de três milhões de dólares, segundo o jornal. O regime deverá permitir o intercâmbio de competências, equipamento e outras formas de cooperação ao longo de cinco anos.

Estas iniciativas continuam a ser modestas em relação às necessidades gerais do exército. No entanto, são de importância diplomática. Permitem que o Líbano não faça depender a sua instituição militar de um só parceiro.

Também podem dar a Beirute uma pequena margem face às condições impostas por alguns doadores ocidentais. No entanto, esta margem permanece limitada. As necessidades financeiras, logísticas e técnicas do exército são tais que os Estados Unidos, a França e outros grandes parceiros manterão um peso decisivo.

Por trás do auxílio está, portanto, a definição do futuro papel do exército

A confiança de Al Joumhouria permite ler as discussões em Paris de forma diferente. A questão não é apenas:quanto o exército receberá?Torna-se:que missões terá realmente de realizar para continuar a receber mais?

De acordo com as fontes diplomáticas do jornal, Washington procuraria medir a capacidade do Líbano de traduzir o princípio do monopólio de armas em realidade. Paris procura construir a capacidade da instituição. Beirute requer recursos suficientes para permitir que o exército expanda o seu destacamento. Ao mesmo tempo, as negociações com Israel tornam o controle do terreno pelas forças regulares um elemento central de qualquer retirada.

Por conseguinte, a condicionalidade potencial dos auxílios cria uma relação muito concreta entre a política interna e a assistência internacional. Uma decisão libanesa sobre armas poderia ter um impacto no nível do equipamento do exército. Por outro lado, o reforço do exército poderia ser apresentado pelo Estado como condição material para a implementação gradual desta decisão.

Para seguir esta confiança, será necessário sobretudo observara formulação de compromissos que surgirão de ParisUm simples anúncio de apoio não confirmará as informações. Por outro lado, a ajuda gradual, associada a objectivos específicos de implantação, controlo territorial ou monopólio de armas, constituiria uma indicação muito mais forte da condicionalidade americana descrita por Al Joumhouria.