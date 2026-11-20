Um smartphone pode registrar uma tosse, mas o resultado de um algoritmo não substitui um diagnóstico médico. Um estudo chinês em março de 2026 avaliou a Pesquisa de Tosse com pacientes de quatro hospitais. Mostra a importância de distinguir os pacientes identificados de alertas realmente confirmados. As condições de gravação, os sons rejeitados e o número limitado de determinados grupos também contam. Essa descriptografia explica esses indicadores e recorda o lugar da espirometria antes de qualquer uso do resultado em um caminho de cuidado.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Um estudo chinês em março de 2026 avalia a Tosse Busca por broncopneumopatia obstrutiva crônica, ou DPOC, com base em tosse gravada por smartphone. O teste externo envolve 722 pessoas em quatro hospitais em Xangai.

Pesquisa de Tosse: o que significa um resultado positivo

Dentre 105 participantes com DPOC, o modelo 97 está faltando oito. Entre 617 outros, ele corretamente classifica 528 pessoas, mas produz 89 falsos positivos. A sensibilidade é de 92,4% e a especificidade 85,6%. Dos 186 resultados positivos, 52,2% correspondem à DPOC.

A sensibilidade responde a uma pergunta: dentre os pacientes, quanto o teste detecta? O valor preditivo positivo representa outro: entre as pessoas alertas, quantos estão doentes? A consolidação destes dois indicadores daria uma impressão enganosa de certeza. Um dispositivo pode faltar poucos pacientes enquanto aponta para um exame complementar muitas pessoas, em última análise, ileso.

O desempenho inclui adultos com pelo menos 40 anos registrados de acordo com protocolo controlado. O controle de qualidade excluiu 90 dos 812 participantes elegíveis. Na fase mais leve, o modelo detecta 11 de 13 casos, que são muito pequenos para concluir amplamente. A generalização fora de Xangai continua a ser verificada.

A medição da respiração permanece necessária

A iniciativa internacional GOLD mantém a espirometria no diagnóstico de DPOC. Este exame mede a respiração durante uma expiração forçada. O critério de obstrução baseia-se na relação entre o volume expirado durante o primeiro segundo e a capacidade vital forçada após a administração de um broncodilatador. O limiar é inferior a 0,7.

Uma classificação sonora não mede diretamente esses volumes. Portanto, não deve ser confundido com o exame respiratório ou com toda a avaliação médica. O resultado de uma ferramenta de rastreamento é utilizado para orientar um caminho de cuidado; Não autoriza uma pessoa a declarar-se doente ou a alterar o seu tratamento.

Do uso experimental ao diário

Uma revisão sistemática de 2026 de 89 estudos sobre sons de tosse destaca as limitações gerais do campo. Apenas 11,2% apresentaram validação externa. Mas sua pesquisa parou em junho de 2025: este número não é uma avaliação específica da Pesquisa de Tosse, que foi então publicada. Recorda por que os resultados obtidos fora dos dados de aprendizagem contam tanto.

O registro do teste NCT06082791 descreve um estudo prospectivo observacional auxiliar de diagnóstico, não um ensaio que demonstre melhora do cuidado. Seu arquivo, cuja última atualização foi reportada em outubro de 2023, não contém quaisquer resultados apresentados. Portanto, não permite que o desempenho publicado em 2026 seja verificado independentemente do artigo científico.

A transição para o uso comum ainda requer saber como os alertas serão confirmados, como registros inutilizáveis serão processados e quem acompanhará aqueles que são orientados. Um alto nível de sensibilidade não responde a essas questões organizacionais e de segurança.

Fotografia ilustrativa de arquivos (2017): um smartphone. Esta imagem não mostra nem a Pesquisa de Tosse nem um participante do estudo. Jonas Svidras / Pexels.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews