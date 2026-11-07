Perto de Sanaa, 22 mortes relatadas pelos Houthis

As greves perto de Sanaa resultaram em 22 mortes e 30 ferimentos no sábado, 7 de novembro de 2026, segundo o Ministério da Saúde controlado por Houthis. Os ataques atingiram Al-Shariyah, no distrito de Bani Hushaish, em torno da capital iemenita. As autoridades houthi acusam a Arábia Saudita. O balanço e a repartição não foram verificados de forma independente.
Acertos perto de Sanaa: 22 mortos
O porta-voz das autoridades sanitárias Huthies, Anees al-Asbahi, comunicou esta conta a uma agência internacional de notícias. Ele afirma que a maioria das vítimas são mulheres e crianças. As informações consultadas não incluem pormenores nominativos ou distribuição por idade completa.
Um relatório inicial de manhã relatou 11 mortes e 20 lesões. As últimas informações das autoridades de Sanaa totalizam 52 pessoas mortas ou feridas. A pesquisa entre os escombros continua, segundo autoridades locais.
Estes números referem-se ao ataque de sábado em Al-Shariyah. Não devem ser acrescentados aos balanços anteriores do mesmo acontecimento, nem confundidos com os do mercado atingido na sexta-feira, na província de Taëz.
Casas e acesso à ajuda humanitária, segundo as autoridades locais
As informações locais fornecidas pelas autoridades houthies indicam vários ataques às casas. Seu último relato menciona seis casas afetadas. Um primeiro relatório referia-se a cinco, enquanto as operações de socorro ainda estavam em curso.
As mesmas autoridades afirmam que outros ataques visaram os atores e estradas que conduzem à área. Eles relatam várias passagens de aviação sobre Al-Shariyah durante a busca. Estas declarações continuam a ser as de um campo em conflito.
Nesta fase, não há experiência disponível independente para estabelecer a sequência completa de ataques, as armas usadas ou a natureza dos alvos. Nenhuma reação saudita a esse episódio específico foi incluída nas informações cruzadas durante a elaboração deste artigo.
Um ataque separado ao mercado Taëz
Na véspera, sexta-feira, 6 de novembro, outro ataque atingiu o mercado de Al-Hadara no distrito de Al-Waziyah, sudoeste do Iêmen. As autoridades sanitárias de Huthies relataram 30 mortes e 8 lesões. Eles também questionaram a aviação saudita.
Para este mercado, as autoridades ligadas ao governo iemenita reconhecido internacionalmente apresentaram uma versão oposta. Eles acusaram os Houthis de fogo de mísseis e negaram qualquer operação aérea no distrito. Este desafio diz respeito ao incidente de Taez: não constitui uma resposta às novas acusações relativas a Al-Shariyah.
Ambos os ataques ocorreram em um período de lutas renovadas entre as forças apoiadas por Houthis e Riade. Na manhã de sábado, a coligação liderada pelos sauditas também anunciou a interceptação de um míssil de cruzeiro Houthi para a região de Riade. Não há provas disponíveis para estabelecer uma ligação operacional directa entre esta intercepção e os ataques perto de Sanaa.
Em Al-Shariyah, os trabalhadores de socorro ainda procuram vítimas em casas destruídas, de acordo com as autoridades locais. O número de pessoas desaparecidas, o estado dos feridos e uma avaliação definitiva ainda são esperados.
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