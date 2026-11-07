UNRWA: 80 milhões de dólares desaparecidos, empregos pendentes

A UNRWA relata um déficit de dinheiro de US$ 80 milhões e revê ajustes para manter seus serviços. Um cenário de milhares de abolições de lugares está em circulação, mas a agência afirma que não foi tomada nenhuma decisão final sobre o seu pessoal ou âmbito de intervenção. Continua a operar em cinco áreas, incluindo o Líbano. O apoio renovado das Nações Unidas é acompanhado de um apelo aos doadores para que obtenham contribuições suficientes e previsíveis, sem anunciar qualquer redução específica no Líbano.

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A UNRWA está enfrentando um déficit de US$ 80 milhões e está considerando ajustes em suas operações. Mas a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos afirma que não foi tomada nenhuma decisão final sobre o seu pessoal ou o seu âmbito de intervenção. Esta reserva é central enquanto um cenário de vários milhares de deleções pós está circulando.

Em 6 de novembro, o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, reafirmou o apoio de António Guterres à agência e solicitou financiamento total para as suas missões. O alerta centra-se na capacidade de manter serviços essenciais. Não significa que as Nações Unidas tenham decidido acabar com a UNRWA.

UNRWA: um fluxo de caixa de emergência

O défice de 80 milhões de dólares é uma exigência de dinheiro. A Agência distingue esta dificuldade imediata das obrigações acumuladas e dos encargos recorrentes na sua viabilidade a longo prazo. Os dois problemas se unem, mas não descrevem exatamente a mesma restrição.

O numerário determina a possibilidade de pagar despesas no prazo de vencimento. Um compromisso político com a Agência não se torna automaticamente um montante disponível para as suas operações. Para preservar os serviços, as contribuições devem ser suficientes, mas também previsíveis e oportunas.

A UNRWA descreve uma combinação de financiamento em declínio, incerteza sobre contribuições e crescentes restrições operacionais, especialmente em Gaza. Ela explicou que as economias que haviam sido cometidas ajudaram a preservar empregos e serviços. No entanto, reconhece que a contínua pressão sobre os recursos afeta a qualidade de determinados serviços.

O financiamento e o acesso à terra são duas restrições distintas. Os recursos adicionais por si só não eliminam as barreiras que impedem as equipes de trabalhar. Por outro lado, a possibilidade de operar não é suficiente quando faltam os recursos necessários.

Cenário de emprego ainda em análise

A imprensa relatou um cenário de 7.000 a 8.000 cortes de emprego. Este volume não é uma decisão oficial. Na sua resposta, a Agência afirma que continuam a ser consideradas várias opções e que só será prevista uma redução do pessoal na ausência de uma alternativa viável.

Esta redacção não permite o anúncio de despedimentos já notificados nem a exclusão de qualquer risco para o emprego. Descreve uma decisão ainda em aberto, dependente da situação financeira e operacional. Não é estabelecido um calendário definitivo para a supressão dos lugares nos elementos disponíveis.

A agência tem cerca de 28 mil funcionários, principalmente palestinos. Apresenta-os como base das suas actividades. Seu trabalho inclui ensino, cuidado e assistência às comunidades. Uma possível redução teria, portanto, efeitos que excederiam apenas o orçamento salarial.

Desde janeiro de 2026, a UNRWA mencionou uma redução de 20% na semana de serviço como uma das medidas de poupança já adotadas. Esta redução do tempo de serviço não corresponde à abolição de 20% dos postos de trabalho. Consolidar os dois daria uma imagem errada da situação do pessoal.

Cinco territórios, nenhuma retirada anunciada do Líbano

A Agência afirma que prossegue as suas missões nas suas cinco áreas de intervenção: Gaza, Cisjordânia, Jordânia, Líbano e Síria. Fornece serviços de educação, saúde, assistência e assistência. Por conseguinte, a crise financeira afecta uma organização regional, mesmo que as restrições sejam diferentes de um território para outro.

Para o Líbano, não pode ser anunciada qualquer redução ou encerramento específico do serviço com base no cenário global. Um intervalo que abranja toda a agência não permite calcular uma parte libanesa. Isso exigiria decisões e desagregação geográfica que não estão aqui estabelecidas.

A mesma cautela é necessária para as escolas e estruturas de saúde. O risco de degradação existe no alerta financeiro da Agência. Não identifica arbitrariamente uma instituição que fecharia ou uma prestação que desapareceria numa determinada data.

As consultas anunciadas com os Estados-Membros, os países de acolhimento, os parceiros e as comunidades de refugiados deverão contribuir para a análise das opções. A sua existência não pressupõe um acordo sobre as economias previstas.

O mandato não é confundido com financiamento

A UNRWA recorda que o seu mandato cabe à Assembleia Geral das Nações Unidas. Apenas este último tem o poder de modificá-lo ou exterminá-lo. A Agência afirma prosseguir as suas missões neste contexto, apesar das dificuldades que limitam os recursos disponíveis.

Assim, uma crise monetária não altera em si a missão confiada à instituição. No entanto, pode impedir que seja executado em boas condições. É este fosso entre mandato e significa que o apelo aos doadores procura reduzir.

O desafio imediato continua a ser a chegada de financiamento sustentável e previsível. As futuras decisões terão de esclarecer se as medidas em apreço se tornam necessárias, em que âmbito e com que consequências. Por enquanto, confirma-se a falta de liquidez; a abolição dos lugares comunicados não é uma decisão final.

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