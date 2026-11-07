Hit Kiev: Ponte do Norte e Energia Afetada

Os ataques russos em 7 de novembro danificaram a ponte norte, as instalações de habitação e energia em torno de Kiev. O município fechou a ponte para avaliar os danos. Após os distúrbios matinais, Vitali Klitschko anunciou operação normal do sistema de água e aquecimento em 60% dos edifícios coletivos. Volodymyr Zelensky relatou 36 mísseis balísticos contra Kiev e sua região. As autoridades continuam as reparações, sem anunciar um calendário para a reabertura da ponte.

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Os ataques russos a Kiev danificaram a ponte norte e as instalações energéticas na noite de 6-7 de novembro de 2026. As autoridades ucranianas relatam perturbações na electricidade, no aquecimento e na água. Ao meio-dia, porém, o prefeito Vitali Klitschko anunciou o retorno do sistema de água à operação normal.

Ataques russos a Kiev: a ponte norte fechada

Vitali Klitschko anunciou sábado de manhã o fechamento da ponte norte em ambas as direções. Foi solicitado aos especialistas que avaliassem os danos nesse eixo que atravessavam o Dnipro. O prefeito então afirmou que a estrada, a linha de contato do trem e uma linha elétrica tinham sido afetadas.

Foram envolvidas tripulações de estradas e serviços municipais. A explosão também danificou cinco caminhões estacionados perto da ponte, de acordo com o prefeito. Não havia calendário de reabertura que acompanhasse esta situação.

Os ataques também atingiram edifícios residenciais. Volodymyr Zelensky relatou a destruição parcial de um jardim de infância. Os anúncios da primeira vítima evoluíram durante a manhã. O Presidente ucraniano referiu nove pessoas feridas, incluindo uma criança, no seu relatório nacional. Este valor não deve ser apresentado como um balanço limitado no capital.

Subestações eléctricas orientadas

Segundo Volodymyr Zelensky, o ataque mobilizou 172 drones e 36 mísseis balísticos. Ele afirma que todos esses mísseis atacaram Kiev e sua região. Estes volumes são os comunicados pelas autoridades ucranianas.

O Presidente relatou ataques às subestações que ligam as centrais nucleares de Rivne e Khmelnytskyi a Kiev e às regiões centrais. Também identificou subestações danificadas em cinco outras regiões. O comunicado descreve danos na rede eléctrica; Não anuncia um ataque aos reactores destas instalações.

As autoridades russas alegaram um ataque maciço às instalações que apresentam como militares, industriais, energéticas e de transporte. Esta apresentação de alvos, relatada por uma agência internacional, continua a ser a do Ministério da Defesa russo.

Água restaurada, aquecimento ainda em ligação

O presidente da Câmara de Kiev tinha descrito uma situação muito difícil para o abastecimento de energia após os danos nas regiões de Kiev e Jytomyr. Numa mensagem posterior, anunciou uma operação normal de abastecimento de água.

Ele também indicou que 60 por cento dos edifícios coletivos foram então aquecidos. Essa taxa descreve o progresso das conexões anunciadas pelo município. Não significa que 40% dos edifícios teriam perdido o aquecimento durante este ataque.

No dia anterior, Volodymyr Zelensky advertiu que uma nova operação de energia e ponte Dnipro estava em preparação. No sábado, os reparos e alívio continuaram em áreas onde as condições de segurança permitiram que as equipes interviessem.

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