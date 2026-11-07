Irão: anunciado o fim do limite de alcance dos mísseis

Os Guardas Revolucionários anunciam que levantaram a restrição de alcance dos mísseis iranianos. Seu porta-voz, Hossein Mohebbi, falou em Teerã no sábado, 7 de novembro. Ele não apresentou nenhuma nova distância numérica ou teste mostrando capacidade adicional. O gerente afirmou que as capacidades devem ser demonstradas na prática. Esta declaração vem após novas greves americanas reivindicadas por Donald Trump, enquanto o Qatar continua a mediar. O anúncio não permite concluir o comissionamento de um novo arsenal.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A gama de mísseis iranianos deixaria de estar sujeita às restrições impostas por Teerão. Hossein Mohebbi, porta-voz da Guarda Revolucionária, anunciou sábado, 7 de novembro, em Teerã. No entanto, o mantenedor não apresentou nenhum novo escopo numérico ou teste para verificar a capacidade adicional.

Gama de mísseis iranianos: a restrição levantada, de acordo com Guardiões

Quando questionado à margem de uma conferência sobre força aeroespacial, Hossein Mohebbi alegou que esta restrição tinha sido levantada. Ele respondeu a uma pergunta sobre as consequências das declarações do Guia Supremo referentes a uma resposta sem limitação geográfica.

O próprio porta-voz distinguiu o anúncio e sua implementação. As capacidades terão de ser demonstradas na prática, explicou a uma agência iraniana. Ele acrescentou que slogans não devem ser usados antes da demonstração.

Segundo uma agência dos EUA, a limitação anterior do Irão foi fixada em 2.000 quilómetros para os seus mísseis balísticos. A declaração de sábado não especifica o novo limiar procurado. Também não anuncia um cronograma para testes ou comissionamento.

Uma declaração sem novo míssil apresentada

O anúncio diz respeito à restrição reclamada por Teerão. Não identifica quais os sistemas que poderiam agora alcançar novos objectivos. Nenhum modelo, resultado de voo ou desempenho técnico verificável acompanha a declaração comunicada.

Seria, portanto, prematuro concluir que um novo arsenal de longo alcance está operacional. A distância realmente acessível depende das características de cada míssil e das condições de sua utilização. A remoção de um limite exibido não fornece esses dados sozinho.

A conferência fez parte da semana dedicada à Força Aeroespacial Guardian. Hossein Mohebbi também elogiou as instalações subterrâneas do corpo militar. Segundo ele, estes permitem a fabricação contínua de mísseis e drones, apesar dos bombardeios.

O gerente afirmou que as unidades de produção tinham sido transferidas para o subsolo. Ele também anunciou a apresentação de equipamentos especializados ao público esta semana. Estas reivindicações industriais permanecem as dos Guardiões. Os registos consultados não permitem uma verificação independente dos respectivos volumes de produção.

Tensões militares e mediação aberta

Este discurso vem após novas greves americanas reivindicadas sexta-feira à noite por Donald Trump. O Presidente dos EUA descreveu uma operação limitada contra as defesas aéreas iranianas. Na mesma noite, a imprensa iraniana relatou explosões na ilha de Qeshm, perto do estreito de Ormuz.

Os detalhes materiais desses eventos permanecem incompletos. Eles constituem um contexto imediato para a declaração dos Guardiões, sem provar o uso de um novo míssil.

O Qatar também afirma continuar sua mediação entre Washington e Teerão. Seu Escritório Internacional de Mídia negou as informações que apresentavam as discussões como um fracasso anunciado. Doha sustenta que as partes continuam a trabalhar num acordo, sem anunciar um compromisso assinado.

Os pormenores agora previstos abrangem o novo âmbito de aplicação previsto, os sistemas em causa e as manifestações a que se referiu Hossein Mohebbi.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews